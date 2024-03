Iva je čtyřiatřicetiletá maminka malého Martínka, která se s manželem těšila na příchod dalšího člena rodiny. Místo toho však v polovině těhotenství zjistila, že má agresivní rakovinu prsu. Musela proto okamžitě podstoupit chemoterapii. Po předčasném porodu druhého syna ji čeká ještě odebrání obou prsů, další chemoterapie a nejspíš i odebrání reprodukčních orgánů.

Iva Adamcová s manželem Martinem a synem Martínkem | Foto: se svolením Ingrid Baloun

Iva Adamcová z Českých Budějovic žila až do nedávna idylický harmonický život se svým manželem Martinem a 2,5letým synem Martínkem. Profesí i srdcem je zdravotní sestrou, její životní partner a opora kombinuje náročnou práci policisty s dálkovým studiem na vysoké škole.

Ve 24. týdnu těhotenství Iva zjistila, že má rakovinu prsuZdroj: se svolením Ingrid Baloun

Manželé jsou příkladem fungujícího vztahu a milujících rodičů. Sdílí společnou lásku k přírodě, výletům a nekonečným hrám s malým Martínkem, který tvoří základ jejich šťastného společného života. Až do nedávna prožívala rodina nejkrásnější okamžiky svého života a těšila na příchod čtvrtého člena rodiny.

Rakovina prsu v těhotenství

Na konci roku 2023 se však musela rodina postavit před životní výzvu. Paní Ivě byla diagnostikována zákeřná nemoc.

„Ve 24. týdnu těhotenství se Iva dozvěděla, že čelí agresivní formě rakoviny prsu, známé jako triple negativní. Tento druh nádoru vyžaduje okamžitou a intenzivní léčbu, a to i přes břemeno těhotenství. Pro Ivu to znamenalo podstoupit čtyři dávky chemoterapie. Během toho navíc přišla další výzva v podobě těhotenské cukrovky,“ tvrdí Ingrid Baloun, která zastupuje organizaci Centrum pro rozvoj a volný čas, jež pro paní Ivu založila sbírku na Doniu.

Mastektomie a dlouhá chemoterapie

Svého druhého potomka musela paní Iva kvůli nemoci porodit předčasně. To ovšem není to jediné, na co se musela psychicky připravit.

„S blížícím se předčasným porodem se rodina musí připravit na dalších dvanáct dávek chemoterapie a totální mastektomii obou prsů. Plánuje se i preventivní odstranění vaječníků, vejcovodů a dělohy kvůli genetické predispozici způsobené genem BRCA1,“ sdělila zakladatelka sbírky ještě před samotným porodem druhého chlapce. Ten se naštěstí narodil v pořádku v plném zdraví a rodiče ho pojmenovali Jakub.

Iva Adamcová musela syna Jakuba porodit předčasně. Po porodu ji čeká oboustranná mastektomie a odebrání reprodukčních orgánůZdroj: se svolením Ingrid Baloun

BRCA1

„BRCA geny jsou v našich buňkách zodpovědné za opravu genetické informace. Pokud nefungují správně, čili jsou mutované, hromadí se v našich buňkách chyby, které mohou vést ke vzniku nádoru,“ tvrdí nezisková organizace Loono zabývající se péčí o lidské zdraví. „Nejúčinnějším opatřením v rámci primární prevence je chirurgické odstranění rizikového orgánu, vaječníků a vejcovodů, ale i dělohy a provedení oboustranné mastektomie, tedy odstranění prsů,“ vysvětluje doktorka Helena Kolářová z Kliniky operační onkologie v časopisu Onkologie CS.

Odstranění reprodukčních orgánů

Riziko, že by se onemocnění mohlo ženě vrátit, není malé. Odstranění prsů a reprodukčních orgánů je tudíž jedinou vhodnou cestou prevence.

Pro žádnou ženu však není takové rozhodnutí snadné. Musí ho učinit rychle a pod velkým tlakem.

„Když vám ve 24. týdnu těhotenství sdělí, že máte nádor prsu, agresivní tripple negativní typ, ať se ostříháte, protože vám to stejně vypadá, budete mít čtyři chemoterapie, musíte porodit dřív, pak dostanete dalších dvanáct chemoterapií, vezmou vám obě prsa, možná vás čeká ozařování a preventivně by bylo dobré nechat si vzít i spodek… život je najednou o něčem jiném,“ sdílela prostřednictvím instagramového účtu @iva_abicko Iva Adamcová.

Snaží se ale zůstat pozitivní a říkat si, že na světě se dějí i horší věci.

„Je těžké vidět se každý den v zrcadle a hledat nějakou naději a krásu. Naštěstí pro mě, ty jsou o pár desítek centimetrů níž, v bříšku. Můj nenarozený syn, který je v tom se mnou. A to mi dává sílu. A kdyby docházela, tak mi ji dodá můj starší syn, manžel, rodina a přátelé,“ děkovala za podporu nejbližšího okolí pár dní před porodem.

Iva Adamcová a Martin Adamec se synem MartínkemZdroj: se svolením Ingrid Baloun

Do sbírky již přispělo téměř 2,5 tisíce lidí, kteří dohromady poslali ženě a její rodině přes milion korun. Peníze budou sloužit k tomu, aby se rodina mohla soustředit na zdraví a pohodu ženy i dětí a minimalizoval se tak dopad nemoci na každodenní život.