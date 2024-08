Vrátili jste se právě z dovolené a kromě nezapomenutelných zážitků jste si přivezli jako nechtěný „suvenýr“ i plíseň na nohou a ztvrdlé paty? Zbavte se jich co nejdříve. Stačit vám bude obyčejný jablečný ocet.

Ne nadarmo se říká, že ocet je domácí poklad. Má mnoho využití. Pomůže vám i rychle se zbavit plísně na nohou, kterou jste si mohli přivézt ze sprchy u bazénu, šatny nebo stačilo i utřít si nohy cizím ručníkem.

Jablečný ocet si poradí i se ztvrdlou a popraskanou kůží na vašich patách, kterým jste na dovolené neměli čas věnovat dostatečnou péči. Ocet je přírodní antibakteriální činidlo, které vás vašich problémů zbaví.

Nedávná studie Antifungální a antibakteriální aktivity jablečného octa vědců marocké Přírodovědecké univerzity z roku, pod vedením Driss Ousaaid vyhodnotila antimikrobiální účinnost jablečného octa proti choroboplodným mikrobům.

Zjištění studie potvrdilo užitečnost jablečného octa jako přírodního dezinfekčního prostředku, který zpomaluje růst choroboplodných mikrobů. Kromě organických kyselin obsahuje jablečný ocet další bioaktivní sloučeniny, které prokázaly své antimikrobiální účinky, jako jsou fenolové kyseliny a flavonoid.

Zdravotní přínosy jablečného octa:

| Video: Youtube

Plíseň nohou a její příznaky

Plíseň nohou je infekční onemocnění, které zpočátku téměř není vidět. Většinou se začíná projevovat silným svěděním a pálením pokožky chodidel a kůže mezi prsty.

„Později je kůže šupinatá, velmi suchá, popraskaná nebo se olupuje. Objevují se praskliny mezi prsty, na chodidlech i patách, kde je kůže ztluštělá a vznikají bolestivé trhliny,“ popisuje příznaky Dr. Max.

close info Zdroj: Shutterstock zoom_in Zarudnutí a svědění, olupující se kůže a mokvající místa, která mohou být bolestivá – tak se projevuje právě plíseň

Plísní nohou trpí zhruba 15 % populace, častěji muži než ženy. Původcem infekce jsou vláknité houby (dermatofyty), které mají rády vlhké a teplé prostředí. Proto mezi místa, kde hrozí riziko přenosu, patří třeba návštěva veřejných koupališť, šaten nebo sprch ve fitness centrech.

Pokud je plíseň podchycena včas, většinou stačí vnější ošetření. Když to ale zanedbáte, může se léčba plísně stát dlouhodobým a nepříjemným procesem.



Nahrává se anketa ...

Pomůže koupel s jablečným octem

V letních měsících se naše chodidla v botách obzvlášť potí a vlhké prostředí je ideální nejen pro plísňové infekce, ale i pro růst bakterií, což způsobuje velmi nepříjemný zápach nohou.

„Od plísňových, ale i bakteriálních infekcí, vám může pomoci koupel v octové vodě. Díky tomu, že je ocet antibakteriální, může vám koupel v něm pomoci zabít bakterie, nebo plísně, které k zápachu nohou nemálo přispívají. Stačit by mělo namáčení po dobu 10 až 20 minut,“ radí zdravotnický web Medical News Today.

Připomíná také, že před i po koupeli je potřeba nohy omýt mýdlem a čistou vodou.

Jak postupovat popsal Deník v článku Co umí jablečný ocet? .

Octová koupel:

Natočte do umyvadla teplou vodu a nalijte do ní jablečný ocet v poměru 250 mililitrů jablečného octa na půl litru vody.

Ponořte do lázně nohy na 10 až 20 minut a relaxujte.

Nohy poté opláchněte mýdlem a teplou vodou.

Použijte osobní ručník a nohy dosucha utřete, i mezi prsty.

V octu máchejte i ponožky.

„Jablečný ocet má jak protizánětlivé, tak antimikrobiální vlastnosti a účinně zabíjí jak bakterie, tak plísně na kůži," uvedl pro zdravotnický web Well and Good, dermatolog z New Yorku Joshua Zeichner. „Je také prokázáno, že jablečný ocet zabíjí kvasinky. Takže namáčení nohou v lázni z jablečného octa je jedním z nejlepších domácích ošetření,“ dodal Joshua Zeichner.

Ztvrdlá kůže na patách

Hrubá chodidla a ztvrdlá, popraskaná kůže na patách jsou problémem, se kterým se v průběhu života setká téměř čtvrtina dospělých. Ženy pak trápí až o 50 % častěji než muže. Není radno to podceňovat. Hlubší trhliny jsou nejen velmi bolestivé, ale hrozí i riziko infekce.

close info Zdroj: Shutterstock zoom_in Popraskané paty nejsou jen kosmetickým problémem.

Jednou z cest, jak se suché a hrubé kůže zbavit, je pravidelně koupat nohy v lázni z jablečného octa.

„Aktivní a prospěšná složka v jablečném octě se nazývá kyselina octová a má schopnost pomalu rozkládat i velice silnou kůži,“ vysvětluje pedikérka Jacqueline Sutera na zdravotnickém webu Well and Good.

Namočte do lázně nohy na 20 minut, poté opláchněte a pomocí pemzy odstraňte odumřelou kůži. Nohy natřete hydratačním krémem, natáhněte si ponožky a nechte na nich přes noc působit krém.

„Nejlepším způsobem, jak odstranit odumřelou kůži ze spodní části nohou, je provádět často peeling, abyste se vyhnuli jejímu nahromadění," uvedl pediatr Miguel Cunha na zdravotnickém webu Well and Good.