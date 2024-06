Jahody jsou skvělá svačinka, která má pozitivní vliv na zažívání a celkovou funkci metabolismu. Umí toho však daleko víc. Díky vysokému obsahu vlákniny snižují jahody pocit hladu a dokonce pomáhají spalovat tuky.

Jahody nabízejí řadu zdravotních benefitů a proto jsou ideální svačinkou. Mezi výhody tohoto ovoce patří schopnost posilovat srdce, nervy i mozek. Jahody dokonce snižují riziko vzniku mnoha nemocí, pomáhají při revmatismu a zpomalují proces stárnutí.

Voňavé červené jahůdky jsou však skvělou potravinou i ve chvíli, kdy člověk potřebuje shodit nadbytečné kilogramy. Důvodů pro toto tvrzení existuje hned několik, přičemž nízká kalorická hodnota je pouze jedním z nich.

Proč jíst jahody při dietě

Jahody patří mezi oblíbené ovoce. Nejenže skvěle chutnají, ale podpoří naše tělo i ve chvíli, kdy se snažíme shodit nějaké to kilo. Díky tomu, že obsahují dokonce 90 % vody, jsou přímo skvělou potravinou při hubnutí.

Sto gramů jahod, což je zhruba pět kusů, nemá podle Kalorických tabulek ani jeden gram tuku a dodá našemu tělu pouhých 34 kcal.

Jahody mají také nízký glykemický index, jsou proto vhodné i do jídelníčku diabetiků. Jahody také působí jako přírodní diuretikum a pomáhají tak odvádět z těla nadbytečnou vodu. Působí pozitivně na ledviny i močové cesty.

Zasytí a tlumí pocit hladu

Kromě toho se honosí jahody i vysokým podílem vlákniny. Díky ní se cítíme sytí a nemáme potřebu se po vydatné svačince dojídat nezdravými pochutinami. Ve sto gramech nabízí toto ovoce tělu až 2 gramy vlákniny, což je zhruba čtrnáctina denního příjmu.

„Vyvážená strava významně ovlivňuje zdraví každého člověka. Zdá se, že příjem vlákniny hraje důležitější roli, než se doposud myslelo. Potraviny s vysokým obsahem vlákniny jsou trvale hodnoceny nejen jako velmi prospěšné pro zdraví, ale i jako prevence obezity či rakoviny,“ shodují se vědci ve studii z roku 2022 s názvem Terapeutické výhody a dietní omezení ve vztahu k příjmu vlákniny.

Kolik vlákniny by ale měl dospělý člověk denně přijmout? Odborníci z University of San Francisco Medical Center, která byla oceněna jako nejlepší nemocnice v Kalifornii a jedna z deseti nejlepších nemocnic v USA, se shodují, že: „Celkový příjem vlákniny by měl činit 25 až 30 gramů denně. Lepší je však přijímat vlákninu z potravy, nikoliv z doplňků.“ Dodávají však, že reálně lidé konzumují sotva polovinu doporučeného množství.

Nedostatek vlákniny ve stravě pak může přímo ovlivňovat nadbytečnou konzumaci potravy. Je to dáno právě chybějícím pocitem sytosti. „Vláknina v jahodách navíc zrychluje pohyb střev, a naopak zpomaluje vstřebávání sacharidů a tuků ze stravy,“ doplňuje Česká průmyslová zdravotní pojišťovna.



Nastartují hubnutí a spalují kalorie

Jahody jsou však vhodné při dietě ještě z jednoho důvodu. Kromě vysokého obsahu vody a vlákniny, která navozuje pocit sytosti, jsou také plné vitaminu C. Tento významný antioxidant, který si tělo neumí vyrobit samo (a musí ho tudíž získávat z potravy), má pozitivní účinky nejen na naši imunitu, ale právě i při redukci váhy.

„Vysoká hladina vitaminu C v jahodách může pomoci nastartovat váš metabolismus. Díky tomu spálíte více kalorií, i když necvičíte,“ uvádí prestižní americká klinika Northwest Health.

Další ovoce, které pomáhá při hubnutí

A pokud nejste zrovna milovníci jahod, nebo si libujete v pestrosti stravy, můžete vyzkoušet i další ovoce. Následující druhy se rovněž podílí na ztrátě tělesného tuku a zlepšení fyzické kondice. Patří sem především:

Jablka – mají nízký obsah kalorií a obsahují pektin (vlákninu), který pomáhá snižovat hladinu cholesterolu a kontrolovat množství cukru v krvi. Díky tomu jablka usměrňují i chuť na nezdravé svačiny a zabraňují přejídání.

– mají nízký obsah kalorií a obsahují pektin (vlákninu), který pomáhá snižovat hladinu cholesterolu a kontrolovat množství cukru v krvi. Díky tomu jablka usměrňují i chuť na nezdravé svačiny a zabraňují přejídání. Banány – díky obsahu draslíku pomáhají banány zrychlit metabolismus a spalovat tuky. Rovněž pomáhají udržet vyváženou hladinu cukru v krvi.

– díky obsahu draslíku pomáhají banány zrychlit metabolismus a spalovat tuky. Rovněž pomáhají udržet vyváženou hladinu cukru v krvi. Borůvky – jeden šálek borůvek má pouhých 80 kalorií a 4 gramy vlákniny, což má vliv na delší pocit nasycení. Obsahují silné antioxidanty a podporují metabolismus.

– jeden šálek borůvek má pouhých 80 kalorií a 4 gramy vlákniny, což má vliv na delší pocit nasycení. Obsahují silné antioxidanty a podporují metabolismus. Grapefruity a pomeranče – vysoký obsah vitaminu C pozitivně ovlivňuje metabolismus a pomáhá snižovat množství tělesného tuku. Rozpustná vláknina pak zabraňuje výkyvům v hladinách krevního cukru a zabraňuje přejídání. „Grapefruit a jeho šťáva však mohou negativně interagovat s některými léky. Proto se před jejich přidáním do stravy poraďte se svým lékařem,“ doporučuje klinika Northwest Health.

– vysoký obsah vitaminu C pozitivně ovlivňuje metabolismus a pomáhá snižovat množství tělesného tuku. Rozpustná vláknina pak zabraňuje výkyvům v hladinách krevního cukru a zabraňuje přejídání. „Grapefruit a jeho šťáva však mohou negativně interagovat s některými léky. Proto se před jejich přidáním do stravy poraďte se svým lékařem,“ doporučuje klinika Northwest Health. Ananasy – kromě vysokého obsahu vlákniny a minima kalorií v sobě toto exotické ovoce ukrývá i poklad v podobě enzymu bromelainu. Ten je známý pro svou schopnost zrychlovat metabolismus a snižovat množství tuku v těle. Ananasový džus je skvělým prostředkem pro boj s nadváhou či obezitou i podle studie z roku 2018 s názvem Fyziologická a molekulární studie účinků ananasové šťávy proti obezitě u potkaních samců.

– kromě vysokého obsahu vlákniny a minima kalorií v sobě toto exotické ovoce ukrývá i poklad v podobě enzymu bromelainu. Ten je známý pro svou schopnost zrychlovat metabolismus a snižovat množství tuku v těle. Ananasový džus je skvělým prostředkem pro boj s nadváhou či obezitou i podle studie z roku 2018 s názvem Fyziologická a molekulární studie účinků ananasové šťávy proti obezitě u potkaních samců. Melouny – toto oblíbené letní ovoce je plné vody a pomáhá snížit množství tělesného tuku, hlavně v oblasti pasu.

