Těžko byste hledali dostupnější přírodní lék, který navíc v tomto období roste úplně všude. Řeč je samozřejmě o jahodách. Ať už je pěstujete na zahradě, balkoně, nebo si je natrháte na samosběru či v lese, odmění se vám širokou škálu blahodárných účinků na vaše zdraví. Proč jsou jahody tak zdravé? Mimo jiné snižují stres, dodávají energii a patří mezi afrodiziaka. V minulosti dostaly jahody přezdívku "královské ovoce".

Důvod, proč jíst jahody, je jednoduchý: chrání i proti rakovině, Alzheimerově chorobě a oddalují stárnutí. | Foto: Shutterstock

Recept na snadný jahodový tvaroháček:

Zdroj: Youtube

Jahody nejsou jen pochoutkou teplých dní, na které si rád smlsne téměř každý člověk. Jsou také zásobárnou prospěšných živin a bioaktivních sloučenin, které jsou pro tělo velice prospěšné. Je to dáno především silným antioxidantem fisetinem, který se v jahodách přirozeně vyskytuje.

Konzumace jahod díky fisetinu přispívá k podpoře zdraví, bojuje proti některým nemocem či prokazatelně zpomaluje stárnutí. Sladká svačinka plná vitaminu C působí preventivně například i proti Alzheimerově či Parkinsonově chorobě, srdečním onemocněním či degeneraci mozku. A to jsou jistě důvody navíc, proč jahody zařadit do jídelníčku pravidelně.

Jahody posilují srdce, nervy a mozek

Za mnoho pozitivních účinků jahod na naše zdraví je zodpovědný žlutý rostlinný pigment fisetin. Tento silný antioxidant se nachází v některém ovoci a zelenině včetně právě jahod. V rámci sladké svačinky tak lze tělu dodat látku, která podporuje zdraví mozku, nervové soustavy, ale i srdce.

„Jednou z výhod fisetinu je, že má neuroprotektivní účinky. To v praxi znamená, že má schopnost chránit neurony vyskytující se v mozku před poškozením či degenerací,“ tvrdí americká vládní agentura National Cancer Institute.

Jakožto silný antioxidant působí fisetin i proti volným radikálům, a chrání tak (nejen) mozkové buňky před oxidačním stresem. O přirozených rizicích stárnutí a nebezpečí degenerace mozku, proti kterým pomáhají jahody bojovat, hovoří i klinická studie z roku 2014.

Tato studie, která se zaměřovala na látky ochraňující nervový systém, připomíná, že neurozánětlivé procesy v mozku a oxidační stres hrají klíčovou roli ve vývoji degenerativních onemocnění tohoto důležitého orgánu.



„Mozek je navíc k oxidačnímu stresu mnohem náchylnější než jiné orgány, což může vést až k rozvoji Alzheimerovy či Parkinsonovy choroby, nedokrevnosti srdce, ale i k rychlejšímu stárnutí mozku. Neuroprotektivní účinky jahodníku byly v tomto ohledu prokázány již mnohokrát,“ uvádí studie.

Snižují riziko vzniku mnoha nemocí

Kromě Alzheimerovy či Parkinsonovy choroby a onemocnění srdce i mozku pomáhají jahody bojovat také proti některým dalším onemocněním, jako je diabetes 2. typu či rakovina.

„Jahody nabité vitamínem C a skupinou polyfenolových sloučenin mohou hrát cennou roli při snižování rizika rakoviny. I proto se stále více vědeckých výzkumů zaměřuje na potenciál obsažených sloučenin ovlivňovat geny, které vývoj rakoviny přímo řídí,“ potvrzuje American Institute for Cancer Research.

O schopnosti ničit rakovinné buňky hovoří i studie z roku 2017, která byla provedena na myších. Vědci laboratorně vytvořili buňky rakoviny prsu, které následně aplikovali do myších samic za účelem vyvolání růstu nádoru. Výsledky studie je příjemně překvapily:

„Naše studie představila slibné výsledky o potenciálních pozitivních účincích jahod pro prevenci nebo léčbu rakoviny prsu. Podle výzkumu na myších samicích odhadujeme, že jahodový extrakt může zabránit šíření buněk rakoviny prsu,“ tvrdí autoři studie, kteří údajně pro výzkum použili vysoce agresivní a invazivní nádorové buňky.

Pomáhají při artritidě a revmatismu

Další schopností, kterou mají jahody dle provedené studie s názvem Zmírnění revmatoidní artritidy pomocí divokého (lesního) jahodníku, je úleva při artritidě a revmatismu. Přestože jsou plody lesních jahod co do velikosti spíš drobné, měly na laboratorní myši prokazatelně nemalé příznivé účinky.

„Data ukázala, že u skupiny myší léčené lesními jahodami došlo k výraznému ústupu artritidy i otoku tlapek. Mikroskopické pozorování následně potvrdilo významný potenciál v boji proti artritidě. Došlo ke zlepšení kostní eroze i k potlačení zánětlivých buněk,“ potvrdila studie.

Zpomalují proces stárnutí

Konzumace jahod má však kromě podpory celkového zdraví ještě jednu nespornou výhodu. Zpomaluje totiž proces stárnutí, což ocení především ženy (ale i muži) nad 35 let. V tomto věku totiž začíná v těle docházet k jistým změnám a je odstartován proces biologického stárnutí. Za přínos v této oblasti je zodpovědný nejen opět polyfenol fisetin, ale i „gen dlouhověkosti“ sirtuin.

„Fisetin podporuje buněčný metabolismus a přímo reguluje funkci sirtuinu. To má vliv na podporu dlouhověkosti a zpomalování procesu stárnutí,“ doplňuje National Cancer Institute.

K mladistvému vzhledu přispívají jahody také díky obsahu biotinu, který pečuje o kvalitu vlasů, nehtů a pleti. Ne nadarmo je proto přidáván do některých šamponů, kondicionérů či pleťových krémů.

„V asijských státech je jahoda označována jako královna ovoce, protože poskytuje širokou škálu zdravotních výhod. Kromě jiného jsou jahody nabité biotinem, který pomáhá budovat silné vlasy a nehty. Toto ovoce má však i afrodiziakální účinky a je prospěšné při hubnutí,“ tvrdí ve studii s názvem Identifikace zdravotních přínosů zahradních jahod doktorka Edirimuni Rodrigo Hathishiya Sujatha Silva Ediriweera z Institutu domorodé medicíny na University of Colombo na Srí Lance.

Díky vysokému obsahu vody mají jahody jen minimum kalorií:

Maximálně hrnek denně

Ovšem i přesto, že jsou jahody dostupné, chutné a pro naše zdraví i krásu velmi prospěšné, není vhodné to s jejich konzumací příliš přehánět.

„Nadměrná konzumace může způsobit průjem, plynatost, zadržování vody, alergické projevy i problémy s ledvinami. Ideálním množstvím je maximálně jeden hrnek jahod denně,“ tvrdí specialista na zdravé recepty a životní styl Jíme jinak.

Podle studie s názvem Jahoda jako funkční potravina: přehled založený na důkazech je však k určení optimální denní dávky jahod potřeba další výzkum.

Je také nutno poznamenat, že obsah bioaktivních látek, které jsou zodpovědné za zdravotní prospěšnost jahod, se může do jisté míry lišit v závislosti na odrůdě, zemědělských postupech, metodách skladování i zpracování. I přesto je však jahoda ovocem, které přináší našemu tělu i zdraví řadu benefitů.

