Kosmetický zázrak bude brzy všude. Bělí zuby, zatočí s vráskami a zbavuje tuku

Už se také nemůžete dočkat košíku plného jahod? Jahodová sezona začíná a oblíbené šťavnaté plody brzy zaplaví obchody. A pokud chcete i zážitek, vydejte se na samosběr, kde někdy můžete sbírat jahody zdarma přímo do pusy. A k čemu tolik jahod? Na co všechno jahody pomáhají? Proč jsou tak zdravé? Jsou totiž skvělé nejen se šlehačkou a na jahodový koláč, ale jsou dobré i pro naši pleť a zuby. A pomohou nám také s hubnutím do plavek.