„Někteří lidé se domnívají, že je nutné si vlasy mýt každý den, protože jinak je budou mít velmi mastné,“ řekl pro CNN asistent dermatologa z New Yorku a člen Americké akademie dermatologické asociace Anthony Rossi. To však podle něj není úplně ideální řešení. Lidé, kteří si myjí hlavu denně totiž prý ani nemohou zjistit, zda mají vůbec sklon k tomu, aby se jim vlasy mastily.

To, jak často by si člověk měl mýt vlasy, závisí na více faktorech, včetně typu a délky vlasů, toho, jak moc se každému pokožka hlavy obvykle mastí, a také na úrovni fyzické aktivity.

„Je to individuální záležitost,“ je přesvědčen Rossi. Příliš časté mytí může vlasy vysušit a zmatnit, zatímco nahromaděný olej z nedostatečného mytí může také vést k zápachu a ulpívání nečistot.

Zde je návod jak zjistit, co je pro ten který typ pokožky a vlasů ideální.

Kdy mýt

Rossi svým pacientům obecně říká, že by si měli vlasy mýt jednou až dvakrát týdně. Pokud však podstoupili chemickou úpravu, která může vlasy vysušit - například odbarvování či trvalou ondulaci - možná by si je měli mýt méně než jednou týdně, aby se vyhnuli lámání nebo třepení vlasů či roztřepeným konečkům.

„Pokud je však pokožka hlavy velmi mastná, možná ji bude třeba mýt až jednou denně,“ je uvedeno na webových stránkách Americké dermatologické asociace. Roli může hrát i věk.

„Během puberty dochází k prudkým hormonálním bouřím a tak se mohou zvětšit mazové žlázy. To je důvod, proč se u lidí v pubertě objevuje akné,“ vysvětlil Rossi. A dodal, že děti mohou mít v pubertě mastnější pokožku hlavy, takže by jim mohlo pomoci častější mytí vlasů.

Podle asociace naše vlasová pokožka s přibývajícím věkem produkuje méně oleje. Vlasy mohou být náchylnější k vysušování nebo lámání, pokud jsou kudrnaté nebo vlnité. Příliš časté mytí může tento problém ještě zhoršit, takže husté a kudrnaté vlasy obecně není třeba mýt denně a v některých případech ani jednou týdně. Minimálně byste si však vlasy měli mýt alespoň jednou za dva až tři týdny, aby pokožka hlavy a vlasy zůstaly čisté a zdravé.

Co dělat mezi jednotlivými mytími

Péče o vlasy a pokožku hlavy se neodehrává pouze ve sprše. Mezi jednotlivými mytími můžete provádět určité úkony, které udržují jejich čistotu i kondici a chrání je před poškozením.

„Myslím si, že je důležité dbát na hygienu vlasové pokožky. Stejně jako o hygienu vousů, kdy je potřeba starat se o pokožku, která je pod nimi. Pečujte o ni a vlasy si rozčesávejte. Tím se uvolní odumřelé kožní buňky i nečistoty,“ doporučil Rossi.

Zbavit se nečistot podle něj pomůže i pravidelné masírování pokožky hlavy. „Hlavu si nemusíte nutně mýt šamponem, nicméně udržování čistoty je pro vlasy velmi prospěšné. Můžete používat také kondicionér nebo oleje na pokožku hlavy, které ji pomáhají vyživovat a hydratovat,“ poradil dále Rossi

V případě, že často a rádi sportujete, je jasné, že si vlasy budete muset mít častěji. Podle odborníků však nemusíte pokaždé použít šampon, vlasy si stačí jen opláchnout vodou.

A radu mají i pro vášnivé plavce. Pokud chodíte často do bazénu, může vaše vlasy vysušit a oslabit chlor. Podle Americké dermatologické asociace vlasy ochráníte tím, že je před vstupem do bazénu namočíte, nasadíte si přiléhavou plaveckou čepici a bezprostředně poté doplníte ztracenou vlhkost šamponem a hloubkovým kondicionérem.

Rossi také varuje před častým používáním suchého šamponu. „Většina z nich je pro vlasy bezpečná, ale nespoléhejte na ně často. Pokud máte velmi mastné vlasy a potřebujete jít do společnosti, je to dobrý pomocník. Ale poté je potřeba jej co nejdřív umýt. Není dobré, aby se suchý šampon na pokožce hlavy hromadil.“

Pokud však máte dlouhodobé a dlouhotrvající problémy s pokožkou hlavy nebo vlasy - například lupy, vypadávání vlasů nebo lámavost vlasů - měli byste navštívit dermatologa, který se zabývá léčbou v těchto oblastech.

Suchý šampon a rakovina?

Podle nové nezávislé studie obsahují nejprodávanější suché šampony, včetně šamponu Batiste, který se prodával i v České republice, vysoké množství benzenu, rakovinotvorné chemické látky, kvůli které společnost Unilever v říjnu stáhla svůj výrobek z prodeje.

Analytická laboratoř Valisure se sídlem v New Havenu ve státě Connecticut testovala podle časopisu TIME 148 šarží 34 značek suchých šamponů ve spreji a zjistila, že 70 % z nich obsahuje benzen. Tato chemická látka může způsobovat některé druhy rakoviny krve, například leukémii. Společnost proto podala petici americkému Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv, v níž žádá stažení výrobků, které tuto látku obsahují.