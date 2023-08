Vysušené, popraskané se šupinkami, koutky zanícené a mnohé navíc bolavé od oparů. Tak podle odbornice na krásu Pavly Skolil vypadají čtyři z pěti rtů českých žen. Přesto ženy neváhají schovat své vady pod silným nánosem rtěnky a jsou takto se sebou spokojené. Za katastrofální stav ženských rtů nemohou ani podvýživa, ani vysoké letní teploty, ale prostý nedostatek správné péče. Jak taková nejlepší péče o rty vypadá? Jaký balzám či jiné kosmetické prostředky na rty použít? A co jim ještě může pomoci získat zpátky zdravý vzhled?

Popraskaným rtům pomůže pravidelná hydratace. | Foto: Shutterstock

„Měla jsem tu čest být pozvána na jednu akci, kde jsem se věnovala líčení rtů českých žen a prezentaci nové kolekce rtěnek. Byla to skvělá zkušenost, protože miluji práci s make-upem,“ říká Pavla Skolil, lektorka Face Fitness a zakladatelka projektu Shop More Beauty. „Na této akci jsem se setkala se s ženami různých věkových kategorií od 18 do 70 let.“

Jak pečovat o rty nejen v létě:

Ženy Pavle Skolil svěřovaly, že zkoušely různé krémy, mají koupené vyživující tyčinky na rty, ale některé to také už vzdaly.

„Povědomí o přírodní cestě nebylo velké, většinou hledaly pomoc pro své popraskané rty v drogérii. Moc jsem nepochopila, že chtěly na popraskané rty nanést velmi výrazné rtěnky, které na takových rtech mají do svůdnosti daleko, ale rozmluvit si to nenechaly,“ vzpomíná odbornice.

CO SE V ČLÁNKU DOČTETE:

* Co na rty nepatří

* Proč rty vypadají hrozně

* Důležitost kolagenu

* Jaké zvolit oleje?

* Obličejová jóga

Odbornici tehdy hodně překvapilo, jaké problémy se rty měly české ženy. Popsat to lze asi takto: Vysušené, popraskané se šupinkami, koutky zanícené a častý boj s opary. Bylo vidět, že rtům chybí výživa a pravidelná masáž. Nešlo bohužel o výjimečné případy, naopak.

„Odhaduji, že se jednalo asi o 80 % žen, což mě opravdu znepokojilo, zejména s ohledem na mou práci,“ přiznává Pavla Skolil, kterou tato zkušenost ještě více motivovala v její snaze šířit povědomí o péči o rty a významu jejich výživy.

Co na rty nepatří

Líčení rtů se stalo důležitou součástí sebevýrazu a sebejistoty mnoha žen. Mělo by ale zdůraznit přirozenou krásu, nikoliv maskovat nedostatky. Jak této přirozené krásy rtů dosáhnout a co na ně rozhodně nedávat?

Tady jsou rady od Pavly Skolil:

• Produkty obsahující agresivní chemikálie: Vyhněte se rtěnkám, leskům nebo balzámům na rty, které obsahují silné chemikálie jako jsou parabeny, ftaláty, parfémy a barviva. Tyto látky mohou dráždit pokožku rtů a způsobit nepohodlí.

• Výrobky s vysokým obsahem alkoholu: Alkoholické produkty, jako jsou některé dezinfekční gely nebo přípravky na bázi alkoholu, by neměly být aplikovány na rty.

• Nízká kvalita rtěnek: Levné nebo nekvalitní rtěnky mohou obsahovat nepříznivé látky, které mohou způsobit nepohodlí nebo alergickou reakci. Je proto dobré zvolit si rtěnky od renomovaných značek, které se specializují na přírodní nebo organické produkty.

• Výrobky s dlouhou trvanlivostí: Rtěnky nebo jiné produkty na rty, které mají extrémně dlouhou trvanlivost, mohou obsahovat konzervační látky, které mohou dráždit pokožku.

Nejjemnější kůže na těle

Kůže na rtech je ještě jemnější než na krku, víčkách nebo bradavkách. Proto velmi citlivě reaguje na změny vnějšího prostředí a odrážejí se na ní i procesy v organismu.

Na rtech se projevují alergie, a tehdy jsou rty bledší, dále kvasinkové infekce, způsobující zarudlé a bolavé koutky, nebo herpes, čili bolavá vyrážka ve formě puchýře, a také Crohnova choroba, kdy jsou rty oteklé. Dokonce rty zrcadlí i nedostatek vitamínů nebo onkologické nemoci – tehdy se na vnitřní straně rtů tvoří afty.

Každý tento projev je dobré konzultovat s lékařem. Samozřejmě, s popraskanou kůží na rtech za ním chodit není třeba, i když pokud se zanedbá, přes rány v kůži mohou do organismu proniknout cizorodé organismy a dělat neplechu.

„Nejjednodušší způsob ochrany rtů je dostatečná hydratace v podobě tekutin a také lokální hydratace v podobě balzámů, lékařské vazelíny nebo přípravků obohacených například o aloe vera, které mají navíc protizánětlivé účinky,“ doporučuje lékař Marek Štefánik z trnavské kliniky Chirkoz.

Nutně potřebujeme kolagen

Aby byly rty a kůže na nich v dobré kondici, chce to také kolagen, kyselinu hyaluronovou a přírodní oleje. Po létě má přitom většina z nás hladinu kolagenu sníženou. Kolagen je bílkovina, která představuje základní stavební hmotu pro naše podpůrné tkáně. Sluneční paprsky spolu s dalšími vlivy prostředí a stárnutím se podílejí na jejím poškozování až rozkladu.

„Řešením může být zvýšená konzumace potravin s esenciálními mastnými kyselinami a užívání vysoce koncentrovaného mořského kolagenu, ideálně v hydrolyzované tekuté formě,“ radí Svetlana Šefčíková, lékařka z kliniky estetické medicíny Bellesa Piešťany.

Lokální péče

Chladnější dny vyžadují už jinou kosmetiku, než jsme používali během teplých letních dnů. Ideálně na bázi oleje, který na pokožce vytváří ochranný film, a ten v ní udržuje vlhkost. Vhodné jsou kokosový, mandlový nebo avokádový olej, nejlépe v bio kvalitě a ve vysoké koncentraci.

„Pokud je olej kombinován i s beta glukanem, pokožka je hydratovaná a chráněna dvojnásob. Zároveň se rychleji zregenerují případná poškození, protože beta glukan je osvědčený rejuvenizátor,“ doplňuje Adrián Doboly z biochemické laboratoře Natures.

Stačí jednoduché cviky

Pavla Skolil, lektorka Face Fitness a zakladatelka projektu Shop More Beauty.Zdroj: Se svolením Pavly Skolil„Jako lektorka obličejové jógy se zaměřuji na přirozené metody omlazení a péči o pokožku, na takzvané Face Fitness. Jde o cvičení a posilování obličejových svalů pro dosažení mladšího a zdravějšího vzhledu,“ říká Pavla Skolil a doporučuje pro omlazení rtů pravidelné cvičení – obličejovou jógu.

Dva jednoduché cviky



Pavla Skolil pro nás přidává dva jednoduché cviky, které lze dělat kdykoliv v průběhu dne, klidně i při postávání v zácpě v autě:

1. Rty položte na sebe a 7 sekund tlačte proti sobě a povolte, opakujte 5 - 7krát.

2. Rty vtáhněte mezi zuby a 7 sekund tlačte proti sobě a povolte, opakujte 5 - 7krát.

„Kompletní sestavy nejen pro krásné rty učím na svých kurzech obličejové jógy. S obličejovou jógou doporučuji kombinovat metody jako je tejpování obličeje na noc, baňkování obličeje silikonovou baňkou, bukální a manuální masáže, a další, aby výsledek byl ještě větší a trvalejší,“ dodává Pavla Skolil.