Do konce letošního června lékaři v Česku zaznamenali skoro 4900 případů svrabu. Tedy oproti stejnému období loni víc jak dvojnásobek. Projevilo se to i při práci Moniky Arenbergerové z Dermatovenerologické klinicky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. „Víc případů svrabu jsme na našem oddělení zaznamenali zejména teď v letních měsících. Často šlo o lidi, kteří hodně cestují. Cestování je totiž vždy spojeno s cizím prostředím, kde člověk spí převážně v hotelu nebo hostelu,“ říká v rozhovoru pro Deník.

Do konce letošního června lékaři v Česku zaznamenali skoro 4900 případů svrabu. Tedy oproti stejnému období loni víc jak dvojnásobek | Foto: Shutterstock

V ubytovacím zařízení může člověk chytit svrab z ložního prádla?

K nákaze tam dochází buď, když ložní prádlo není dostatečně vyvařené, nebo tam jsou textilní doplňky, které se neperou. Například malé polštářky. Infikovat se svrabem ale můžete i tehdy, když se posadíte do čalouněného křesla, kde před vámi seděl někdo nakažený. Svrab se totiž přenáší přes textil nebo přímým kontaktem s nakaženým.

Kde jinde se může šířit?

Někdy se setkáváme i s jeho profesionálním přenosem. Objevuje se v domovech pro seniory, v domech s pečovatelskou službou, výjimečně i ve zdravotnických zařízeních. Stává se, že nakažený člověk svrab přenese nejen na spolupacienty, ale i personál.

Pacienti spolu nesdílejí ložní prádlo a většinou se vzájemně nedotýkají. Mohou svrab chytit třeba tím, že navštěvují společnou toaletu?

S přenosem přes toaletu jsem se nesetkala a prádlo v nemocnicích bývá vyprané dobře. Ale i tam je možné, že pacienti sedávají na stejné textilní židli. To ale stále mluvíme o normálních formách svrabu.

Existuje ještě zanedbaný svrab, který se nazývá norský svrab (scabies norvegica). Ten spočívá v tom, že zákožky svrabové (druh roztoče – pozn. red.) má člověk v kůži tolik, že se mu na ní vytvoří šupiny. Při jejich olupování odpadává i zákožka, která tím ulpí na dalším člověku. Tento typ svrabu je vysoce infekční a rychle se šíří právě především v zařízeních, kde je pohromadě hodně lidí nebo u osob, které nemají možnost se často koupat.

Kde se ještě vaši pacienti nakazili?

Se svrabem jsem se setkala i u lidí, kteří hodně nakupují v second handech. Jedna paní se nakazila z korzetu, který tam zakoupila. Nemyslím, že by tam hromadně měli špatně vyprané oblečení, ale určitě je dobré ho před použitím vyprat nebo ho nechat několik dní vyvěšené v chladném prostředí.

Profesorka Monika ArenbergerováZdroj: se svolením Moniky Arenbergerové

Jaký průběh svrabu lidé, kteří k vám přicházejí, mají?

To je různé, od ojedinělých pupínků až po hojný rozsev po celé kůži vyjma hlavy a obličeje, kam svrab neproniká. Pupínky nejčastěji vznikají v místech s velmi tenkou kůží. Třeba v meziprstí, kolem bradavek nebo na genitálu. U chlapců vyrážku vídáme například na šourku. Když dermatolog vidí dvojici pupínků, zbystří, protože se může jednat o svrab. Dvojice vzniká tak, že zákožka jedním pupínkem vstoupí do rohové vrstvy pokožky, naklade v chodbičce vajíčka larev, a ve druhém ji můžeme najít nebo tudy kůži opouští.

Když člověk pupínky nevidí nebo si je splete s jinou vyrážkou, podle čeho dalšího pozná, že může mít svrab?

Pacienti nám nejčastěji říkají, že mají vyrážku, která svědí především tehdy, když si lehnou do postele a přikryjí se peřinou. To je pro svrab typické. Zákožka je totiž nejvíc aktivní zejména večer a v noci, když je člověk v klidu a teple. Přes den svědit nemusí. V noci někteří pacienti kvůli extrémnímu svědění nemohou spát, a to je u nich důvod, proč přijdou k lékaři.

Nejmírnější formou je „svrab mytých“. Ti, kteří se často sprchují, mají pupínků minimum a svrab se u nich projevuje zejména svěděním. Svrab si mnozí z nás spojují s nedostatečnou hygienou, ale chorobou se může nakazit každý. Byl u nás i pacient, který nocoval v jednom z nejlepších mnichovských hotelů a tam se nakazil.

Proč je vlastně letos svrabu tolik?

Léčíme ho pětiprocentním krémem s permethrinem, což je antiparazitikum. Večer se osprchujete, aplikujete ho na celé tělo kromě hlavy, a ráno ho smyjete. Začalo se diskutovat o tom, že tato látka je používána tak často, že si na ni lidé vytvořili rezistenci. To se ale nepotvrdilo. Svrabu je podle mě tolik proto, že pacienti nedodržují léčebná opatření, špatně se namažou, přičemž v místě, kde se nenatřou, zákožka přežívá v klidu dál. Kromě hlavy je totiž třeba natřít se opravdu všude.

Také je třeba vyprat ložní prádlo, vydezinfikovat a vysát matrace, koberce a další textil, který byl v kontaktu s nemocným. Zaléčit by se měl i člověk, s kterým pacient sdílí lože. V tu chvíli může být partner ještě bezpříznakový, ale za dva až šest týdnů, kdy trvá inkubační doba, se u něj svrab projeví. To se někdy podceňuje.

Dřív to lidé nepodceňovali?

Dřív jsme svrab léčili sirnou vazelínou, kterou dnes používáme jen u úporných svrabů. Pacienty jsme na tři dny hospitalizovali a po tu dobu se vždy na noc vazelínou potřeli. Dnes se volí pohodlnější domácí léčba a někdy se nepodaří správná pravidla ošetření zcela dodržet.

Monika Arenbergerová (51 let)

• lékařka na Dermatovenerologické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze

• roděkanka pro zahraniční a vnější vztahy na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

• předsedkyně Společnosti korektivní a estetické dermatologie České lékařské společnosti J. E. Purkyně

• jejím manželem je lékař a bývalý ministr zdravotnictví Petr Arenberger