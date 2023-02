Co mám dělat, když mi lékař řekl, že po viróze či angíně nebo po zápalu plic budu kašlat ještě klidně i tři měsíce? Musím chodit do práce, tak jak se kašle co nejdříve zbavit?

Důležité je rozeznat, zda se jedná o kašel akutní, tedy trvající průměrně tři týdny, protože kašel nepřestává obvykle dříve než po dvou týdnech léčby. Nebo zda jde o chronický stav. Kašel trvající déle než čtyři týdny může signalizovat mnohá závažná onemocnění a měl by ho vždy léčit lékař. Může být vyvolán například bronchiálním astmatem, vleklou infekcí dutin či nosohltanu, gastroezofagálním refluxem, čili pálením žáhy a někdy také užíváním léků na vysoký krevní tlak.