Experti lidem doporučují, aby omezili spotřebu hovězího masa. Nahradit ho mohou třeba cuketou. Proč? Důvod je prostý: zlepší si tím zdraví a současně pomohou životnímu prostředí.

Jak moc, to nyní spočítali pracovníci Státního zdravotního ústavu: pokud by se maso nahradilo v guláši cuketou, rajčaty a bramborami, snížila by se podle nich uhlíková stopa každé takové porce až o 75 procent. Tedy o dva kilogramy oxidu uhličitého (CO₂).