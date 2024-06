Máte pocit, že špatně slyšíte nebo pociťujete blokádu v uchu? Možná je na vině přebytečný nebo ztvrdlý ušní maz. Většinu lidí v takové situaci napadne, že by si měli pořádně vyčistit uši. Ještě než sáhnou po oblíbených vatových tyčinkách, měli by však vědět, že přesně toto čištění odborníci nedoporučují. Další možností je vypláchnutí ucha, což je nejlepší svěřit ušnímu lékaři. Pokud to právě není možné, můžeme si uši člověk vypláchnout i svépomocí. Je však potřeba postupovat velmi opatrně.

Je důležitý. Ale nesmí jej být moc

Ušní maz je substance, které by se řada lidí nejraději zbavila. Ve skutečnosti je však velmi užitečný. „Jde o přirozený čisticí prostředek, protože se pohybuje směrem ze zvukovodu ven, přičemž shromažďuje odumřelé kožní buňky a nečistoty. Testy prokázaly, že ušní maz má antibakteriální a protiplísňové vlastnosti,“ vysvětluje lékařský portál Harvard Health.

Pohyb čelistí při žvýkání nebo mluvení pomáhá pohánět maz kanálkem do ušního otvoru, kde vysychá a neškodně se odlupuje.



Nahrává se anketa ...

Ušní maz chrání člověka také před poškozením ušního bubínku, které by mohl způsobit například prach, vlasy nebo malý hmyz. Pokud v uších není dostatek mazu, může v nich člověk dokonce pociťovat svědění nebo mít jiné nepříjemné pocity.

Přehnaná snaha o vyčištění uší tak bývá zpravidla zbytečná. „Uši jsou jako samočisticí trouba. Když vnější vrstva kůže ve zvukovodu odpadne, ušní maz vypadne s ní,“ říká lékař z Clevelandské kliniky Anh Nguyen-Huynh.

Ucpané ucho může mít i jiné příčiny, například zánět středního ucha nebo virovou infekci, která postihuje vnitřní ucho. Tyto problémy musí řešit lékař, protože by mohla hrozit trvalá ztráta sluchu.

Ušní maz, který zachytí velké množství nečistot nebo ulpěl ve zvukovodu po dlouhou dobu, však může ztvrdnout a vyschnout. Pak je možné, že způsobí ucpání ucha.

„Mezi faktory, které mohou ovlivnit množství ušního mazu, patří operace ucha, úraz ucha, opakované ušní infekce, ale také nošení sluchátek nebo hlubokých špuntů do uší,“ uvádí zdravotnický web Cleveland Clinic.

Mezi příznaky ucpaného ucha patří:

bolest

zhoršení sluchu

pocit, jako by vaše ucho něco blokovalo

závrať

tinnitus, tedy takzvané pískání v uších

Ani „uchošťoury“, ani svíčky

Pokud jde jen o nahromaděný ušní maz, je možné pokusit se o jeho odstranění doma. Je však potřeba si pečlivě rozmyslet, jakou metodu zvolíme. „Nikdy se nepokoušejte vydolovat přebytečný nebo ztvrdlý ušní maz předměty, jako je kancelářská sponka, vatová tyčinka nebo sponka do vlasů,“ varuje web nemocnice Mayo Clinic.

Nejčastěji používaným nástrojem na čištění ucha je vatová tyčinka, a to i přesto, že někteří výrobci na obalu uvádějí, že by se neměla vkládat do zvukovodu. „Vatová tyčinka funguje jako nabiják ve starém děle. Špička zatlačí ušní maz hlouběji, takže čím více ho používáte, tím více mazu zatlačíte dovnitř,“ vysvětluje doktor Nguyen-Huynh.

Ušní maz se zpravidla tvoří ve vnější třetině zvukovodu, nikoli v blízkosti bubínku. Takže když se nahromadí u ušního bubínku, bývá to často výsledek neúspěšných a nešetrných pokusů o jeho odstranění.

Nepokoušejte se sami odstranit ušní maz pomocí jakéhokoli zařízení umístěného do zvukovodu, pokud jste: podstoupili operaci ucha, máte perforaci ušního bubínku, trpíte bolestmi ucha nebo máte v uchu dren.

Hrozí i další nebezpečí: když tyčinku zatlačíte příliš daleko, můžete si protrhnout ušní bubínek. A pokud si tyčinkou poškrábete zvukovod, mohou nečistoty a bakterie proniknout pod kůži a způsobit infekci.

Ušní svíčky jsou další možností čištění, které byste se podle odborníků měli vyhnout.

„Dlouhá kuželovitá svíčka se vloží do zvukovodu a poté se zapálí, aby sáním vytáhla ušní maz. Plamen vás však může zranit nebo se vám může náhodně dostat vosk ze svíčky do ucha,“ varuje server Helthline, který se zaměřuje na zdravotní informace.

close info Zdroj: Shutterstock zoom_in Nejčastěji používaným nástrojem na čištění ucha je vatová tyčinka, a to i přesto, že před ní odborníci varují.

Jak šetrně vypláchnout ucho

Šetrným způsobem, jak se zbavit přebytečného mazu, je propláchnutí ucha. Nejlépe jej samozřejmě provede lékař, ale pokud nemáte možnost se k němu rychle dostat, existují možnosti, jak to provést i doma.

Dobře fungují volně prodejné čističe uší. K dispozici jsou například kapky, které obsahují peroxid vodíku. Podle některých odborníků při likvidaci ušního mazu odvádí nejlepší práci právě peroxid. Jiní ovšem dávají přednost produktům na olejové bázi, které ušní maz promastí a změkčí. Dobrým čističem je také borová voda. Čističe uší se prodávají i ve spreji.

Jak na to? Budete potřebovat čistič uší a kapesník nebo ručník.

Lehněte si na bok, nebo nakloňte hlavu tak, aby ošetřované ucho směřovalo nahoru. Pak kapky aplikujte do ucha přesně podle návodu na jejich obalu.

Nechte čisticí roztok působit v uchu asi pět minut. To umožní tekutině vsáknout a změkčit vrstvu mazu.

Připravte si kapesník nebo ručník a posaďte se. Tekutina by měla vytéct z ucha spolu s ušním mazem, který se uvolnil. Zachytíte ji kapesníkem nebo ručníkem.

Kapky na čištění uší nemusí fungovat, pokud je ušního mazu příliš mnoho, nebo pokud v uchu vytvoří pevnou mazovou zátku. „Když jde o zátku, může peroxid v uchu situaci zhoršit. Zátku totiž změkčíte, ale nerozpustíte, ani neodstraníte. Pak se ze změkčené zátky stane něco jako blátivá stěna, která může ucpat ucho ještě více,“ podotýká doktor Nguyen-Huynh.

Korejská metoda odstraňování ušního mazu:

Výplach pomocí stříkačky nebo ušní sprchy

Pokud kapky na čištění uší nefungují, je možné uši propláchnout lavážní stříkačkou. Ta slouží k výplachům dutin a lze ji koupit v lékárnách. Stříkačku naplňte teplou vodou, přiložte ji k uchu a opatrně zmáčkněte.

„Teplá voda zaplaví ucho a rozruší ušní maz. Nad umyvadlem nebo nad vanou otočte hlavu uchem dolů, aby voda i s mazem vytekla ven,“ doporučuje portál Cleveland Clinic

Vedle lavážní stříkačky je možné použít také ušní sprchu. Je to malý gumový balonek s ústím, kterým se vstříkne teplá voda do ucha. Použití je snadné a vzhledem k materiálu by nemělo hrozit poranění ucha.

Zásady při proplachování ucha stříkačkou nebo ušní sprchou:

Buďte opatrní. Ucho si proplachujte šetrně, abyste si nepoškodili bubínek.

Sledujte teplotu. Voda by neměla být příliš studená ani příliš horká. „Velký teplotní rozdíl by vám mohl způsobit závrať,“ varuje portál Harvard Health.

Nepoužívejte metodu proplachování, pokud máte perforaci bubínku, nebo pokud jste někdy podstoupili operaci bubínku.