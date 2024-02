Játra patří k našim nejdůležitějším orgánům. Hrají důležitou roli v metabolismu a ukládání živin, čistí krev, zbavují tělo toxinů i cizorodých látek a produkují žluč. Aby ale játra správně fungovala, musíme jim věnovat pozornost. Přejídání, alkohol, stres a málo pohybu játrům neprospívá. K jejich očistě a zbavení nadměrného tuku může pomoci obyčejná červená řepa. Tahle nenápadná a cenově dostupná zelenina je totiž na detoxikaci ideální. Červená řepa je ale nejen vynikající čistič jater. Dodá tělu vitamíny a minerály, které ho chrání před nemocemi. A je i pomocníkem při hubnutí.

Superpotravina červená řepa je skvělá i jako přírodní čistič jater. | Foto: Shutterstock

Salát z červené řepy:

Zdroj: Youtube

Problémy s játry mohou zásadně ovlivnit fungování našeho organismu. A přitom o nich nemusíte ani vědět. Onemocnění jater se neprojevuje příliš zjevnými příznaky a na problém se může přijít náhodou, třeba až při předoperačních vyšetřeních. Pokud se cítíte unavení, máte trávicí potíže nebo trpíte nadýmáním, může to být varování, že se vám nadměrným ukládáním tuku zvětšují játra. A je tedy nejvyšší čas začít s detoxikací a podporou jater. Jak vám s tím může pomoct právě červená řepa? Jak často a v jaké formě je vhodné ji zařadit do svého jídelníčku?

Červená řepa jako čistič jater

Červená řepa čistí játra a podporuje jejich funkci. Působí jako antioxidant a chrání organismus před záněty. Díky obsahu vlákniny má příznivý vliv na celý trávicí systém. Tenhle elixír zdraví můžete do svého jídelníčku zařadit v mnoha podobách ať už jako šťávu z čerstvé řepy, očistný salát nebo jako ingredienci do hlavního jídla.

Jak poznat špatně fungující játra?

Přetížená nebo špatně fungující játra vám vysílají signály. Nepřehlédněte je

„Šťáva z červené řepy je jednou z nejzdravějších potravin. Díky jejím nutričním vlastnostem je možné ji považovat za superpotravinu," říká dietoložka Garima Goyal.

Červená řepa je na detoxikaci jater ideální.Zdroj: Shutterstock

Očista jater by měla trvat minimálně tři týdny a pít byste měli dvě sklenice šťávy denně. Do nápoje z řepy můžete přidat i další vhodné ovoce nebo zelenu. Můžete použít například jablka, citron, pomeranč, grapefruit, mrkev, kořen celeru, okurku, zázvor nebo kurkumu.

Vyzkoušejte, jaký z nápojů vám bude chutnat. Pokud s nimi nahradíte během dne jedno z jídel a budete je střídat, měli byste se už po týdnu cítit lépe.



Vědecká studie: řepa a ztučnění jater

V rozvinutých i rozvojových zemích se v poslední době dostalo na první místo v seznamu chronických jaterních onemocnění nealkoholické ztučnění jater.

Vědecká studie z loňského roku se proto zaměřila na účinky šťávy z červené řepy a středomořské stravy na lipidový profil, hladinu jaterních enzymů a sonografii jater u pacientů s nealkoholickým ztučněním jater. Zúčastnilo se jí 180 osob ve věku od 19 do 73 let, rozdělených do čtyř skupin. Středomořská strava zahrnovala ovoce, zeleninu, ryby, drůbež a libové maso bez kůže.

Dopřáli jste si o svátcích alkohol? Teď je čas ulevit játrům pomocí semínek

Výsledky výzkumu byly u skupin užívajících šťávu z červené řepy a šťávu z červené řepy v kombinaci se středomořskou stravou úspěšné a ukázaly, že šťáva z červené řepy má potenciál jako účinná léčba nealkoholického ztučnění jater u dospělých.

Recept na očistný nápoj

S receptem, jak vyrobit očistný nápoj nejen pro svá játra, ale i pro celý cévní a trávicí systém, přišel například iReceptář. Pít byste měli dvě sklenice každý den po dobu tří dnů. První sklenici hned ráno na lačno, půl hodiny před snídaní a druhou večer před spaním.

Suroviny:

1 červená řepa

3 menší mrkve kořen zázvoru (asi 3 cm)

1 citron svazek čerstvé plocholisté petržele

Červená řepa je zdravá:

Postup:

Oloupejte červenou řepu, nakrájejte ji na menší kostky a vložte do misky. Očistěte si 3 menší mrkve a nakrájejte je na silnější kolečka. Kořen zázvoru oloupejte stejně jako předchozí suroviny a nakrájejte na drobné kousky. Vymačkejte šťávu z jednoho citrónu. Omyjte petržel a otrhejte listy. Budete jich potřebovat celou hrst. Nejprve vložte do mixéru řepu, poté mrkev a zázvor a zalijte zeleninu citrónovou šťávou a 3 dl vody. Nakonec přidejte petrželové listy a vše řádně rozmixujte. Následně směs přeceďte přes sítko do čisté nádoby. V tuto chvíli máte připraveny 2 porce na den. Jednu sklenici hned vypijte, druhou si schovejte na večer do lednice. Nápoj si můžete ozdobit plátkem citrónu a pár listy petržele.

Salát nebo džus

Na salát vám stačí nastrouhat šálek čerstvé řepy, přidat šťávu z půlky citronu a dvě lžíce olivového oleje. Promíchejte a dávejte si salát po lžičkách v průběhu dne.

Zdravý a osvěžující nápoj:

Zdroj: Youtube

Pokud máte rádi pomerančový džus, můžete si ho připravit ve zdravé variantě s červenou řepou. Budou vám stačit dvě malé červené řepy, tři pomeranče a kousek čerstvého zázvoru. Ingredience smíchejte v odšťavňovači, přidejte kostky ledu, zamíchejte a osvěžující nápoj máte připravený.

Recept na řepové burgery

Zajímavý recept s červenou řepou, kterou s oblibou využívají výživoví specialisté do připravovaných jídelníčků svých svěřenců, přišel časopis Vlasta. Můžete vyzkoušet jeho recept na řepové burgery s vlašskými ořechy.

Jak zachránit tukem zvětšená játra? Lékaři radí, jaká samoléčba doma pomůže

Suroviny:

100 umletých vlašských ořechů

500 g předvařené řepy

2 vejce

3 stroužky česneku

1 lžička soli

1 lžička pepře

petržel či oregano

bazalka

1 lžička koriandru

Postup:

Řepu nastrouhejte najemno a smíchejte s dalšími ingrediencemi. Vytvarujte menší placičky a pečte v troubě na pečicím papíře na 160 °C přibližně 45–50 minut.