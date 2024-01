Játra hrají důležitou roli v našem metabolismu. Mimo jiné jsou nezbytná pro trávení, pomáhají imunitnímu systému bojovat s infekcemi a navíc zbavují lidský organismus toxických látek. Pokud se jejich fungování naruší, může to mít pro naše zdraví nepříjemné následky. Signály, že se našim játrům nedaří dobře, však bývají zpočátku nenápadné. Jaké jsou příznaky onemocnění jater? Kde a jak bolí játra? A čím našim játrům můžeme pomoci?

Bolest jater můžeme pociťovat v pravé horní části břicha pod žebry. | Foto: Shutterstock

Bylinky pro játra:

Zdroj: Youtube

Zázračná játra. Co všechno zvládnou?

Játra jsou velká asi jako fotbalový míč, takže představují největší orgán v našem těle. „Sedí těsně pod hrudním košem na pravé straně břicha a skládají se ze dvou větších a dvou menších laloků,“ upřesňuje zdravotnický web Mayo Clinic. Játra váží zhruba stejně jako mozek, tedy asi 1,5 kilogramu.

Tento důležitý orgán bychom mohli přirovnat k vyspělé chemické továrně, ve které probíhají stovky složitých procesů. Díky tomu jsou játra nejteplejším orgánem v lidském těle: jejich teplota dosahuje 40 až 41 stupňů Celsia.

Plní více než pět set životně důležitých funkcí. Každou minutu přefiltrují přes litr krve, jsou nezbytná pro trávení potravy, zbavují tělo jedovatých látek, zejména alkoholu, hrají klíčovou roli v metabolismu sacharidů, tuků i bílkovin a jsou důležitá pro naši imunitu.



Nahrává se anketa …

Játra jsou pozoruhodná i svou užasnou schopností regenerace, kterou nemá žádný jiný vnitřní orgán. I kdyby byly tři čtvrtiny jater odstraněny, během pár týdnů mohou dorůst do původní velikosti a znovu pracovat naplno.

Kdy játra nefungují správně

I takový schopný a odolný orgán, jakým jsou játra, však může začít špatně fungovat. To by mohlo výrazně ovlivnit stav celého lidského organismu. Málokdo ví, že játra jsou v České republice druhým nejčastěji transplantovaným orgánem.

„Onemocnění jater může být dědičné, ale problémy s játry mohou být způsobeny také řadou faktorů, které játra poškozují, jako jsou viry, užívání alkoholu a obezita,“ uvádí Mayo Clinic.

Při otravě paracetamolem se u pacienta do pár hodin objeví zvracení, bolesti břicha nebo píchání pod žebry. Později se mohou přidat poruchy krevní srážlivosti a ztráty vědomí. Pokud lékaři nezasáhnou včas, do týdne může nastat smrt.

Pro játra však může být nebezpečné i předávkování paracetamolem, který je obsažen v běžně dostupných lécích, například v paralenu či panadolu.

„Akutní selhání jater se může objevit po jedné velmi velké dávce paracetamolu nebo po vyšších než doporučených dávkách užívaných každodenně po několik dní,“ varuje Mayo Clinic.

Jen toxikologické informační středisko při pražské Všeobecné fakultní nemocnici zaznamená kolem pěti stovek takových případů ročně. Část z nich dopadne fatálně – podle odhadů odborníků jde o desítky případů.

Akutní selhání jater však může vyvolat i úpal způsobený extrémní fyzickou aktivitou v horkém prostředí.

První příznaky problému s játry

Příznaky přetížených jater a jaterních onemocnění včetně cirhózy mohou být velmi nenápadné a často se projeví až ve chvíli, kdy je léčba již velmi obtížná.

„Problémy s játry se v raných stádiích rozvíjejí tiše bez zjevných příznaků, ale nemoci lze do značné míry předejít změnou životního stylu,“ upozorňuje britský institut British Liver Trust, který usiluje o zlepšení zdraví jater u britských obyvatel.

Čtyři kroky k lepšímu trávení: Tipy od poradkyně britské královské rodiny

Podle institutu se onemocnění jater projevuje několika časnými příznaky:

člověk se neustále cítí špatně a unaveně

ztrácí chuť k jídlu

ztrácí hmotnost a projevuje se i úbytek svalů

trpí nevolností a zvracením

pociťuje bolest v oblasti jater

má malé pavoučí krevní kapiláry na kůži nad úrovní pasu

skvrnité červené dlaně

poruchy spánku

Místo, kde bolí játra, je vpravo pod žebry, případně na zádech pod lopatkami. Jde o tupou bolest, která vzniká vlivem zduření a tlaku v dutině břišní, proto je často obtížné ji přesně lokalizovat.

Přetížená játra:

Žloutnutí bělma a kůže

Pokud onemocnění jater postupuje, příznaky se mohou zhoršovat. Patří mezi ně

Špatná funkce jater může způsobit i žloutnutí bělma. Zdroj: Shutterstock zežloutnutí očního bělma a kůže

intenzivně svědící kůže

bílé nehty

konce prstů se rozšiřují nebo ztlušťují

ztráta vlasů

otoky nohou, kotníků a chodidel, otok břicha

tmavá moč

světle zbarvená stolice nebo naopak velmi tmavá dehtovitá stolice

časté krvácení z nosu a krvácení dásní

snadná tvorba modřin a potíže se zastavením malého krvácení

zvracení krve

časté svalové křeče

bolest pravého ramene

Jedním z prvních vedlejších účinků klesající funkce jater je to, že se tok žluči zastaví ve žlučových cestách. „Játra již neprodukují ani nedodávají žluč efektivně do tenkého střeva. Místo toho vám začne unikat žluč do krevního oběhu,“ vysvětluje zdravotnický web Cleveland Clinic.

U žen se porucha jater může projevit také nepravidelnou nebo chybějící menstruací, mužům se mohou zvětšovat prsa a zmenšovat varlata. Dalšími příznaky mohou být závratě a extrémní únava, dušnost a tachykardie, tedy velmi rychlý srdeční tep.

Právě tato porucha vede ke žloutnutí bělma a kůže, k tmavé moči a světlé stolici.

Projevem oslabených jater je i nadměrné pocení a následně nepříjemný tělesný zápach. Mnohdy se jedná i o nepříjemný odér v ústech, protože špatná funkce jater narušuje také běžné trávicí pochody.

„Pokud se u vás náhle objeví zežloutnutí očí nebo kůže, citlivost v horní části břicha, nebo jakékoli neobvyklé změny duševního stavu, osobnosti nebo chování, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc,“ radí web Mayo Clinic.

Pomozte svým játrům

Všichni víme, co játrům škodí. Proto je dobré omezit pití alkoholu i konzumaci vysoce průmyslově zpracovaných potravin a léky užívat s rozvahou. Dávejte pozor při práci s toxickými chemikáliemi ve sprejích, při tetování či piercingu a vyhněte se rizikovému chování. Udržujte si zdravou váhu, protože obezita může způsobit nealkoholické ztučnění jater.

„Pokud máte zvýšené riziko nákazy hepatitidou, nebo pokud jste již byli infikováni jakoukoli formou viru hepatitidy, poraďte se se svým lékařem o očkování proti hepatitidě A a hepatitidě B,“ nabádá Mayo Clinic.

Proč užívat céčko: 7 vědecky prokázaných přínosů vitaminu C pro naše zdraví

Správnou funkci svých jater můžete podpořit zdravými potravinami, mezi něž patří například česnek, grapefruity, červená řepa, listová zelenina, zelený čaj, avokádo, brukvovitá zelenina, citrony, lískové ořechy či kurkuma.

Játrům prospívá ostropestřec mariánský, jehož semena obsahují komplex účinných látek zvaný silymarin, který posiluje a regeneruje játra.