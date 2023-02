Podle epidemiologa Roman Chlíbka je to dobře. „Už to není nové onemocnění, proto je třeba dostat ho na úroveň chřipky nebo RS virů. Padá důvod, aby byl covid ve stejné skupině třeba neléčitelné AIDS. Řada covid pozitivních lidí pravděpodobně už ani nejde k lékaři. Díky dřívějšímu prodělání či očkování mají mírnější průběh a ani nevědí, jakou virózu zažívají. Nedělám si iluze, že jsou všichni doma. Kdyby se stávající nařízení tvrdě uplatňovalo, plno lidí by se dostalo do potíží. To má návrh změnit,“ řekl Deníku.