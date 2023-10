Bílý prášek, který najdete určitě i u sebe doma, je výborným pomocníkem při pečení. Pomáhá totiž ke kynutí těsta. Má ale i řadu dalších využití. Jedlá soda je nedílnou součástí ekologických úklidových prostředků, a především je záchranou všech, kdo trpí na občasné pálení žáhy. Kdy a v jakém množství pít jedlou sodu, abychom neriskovali předávkování? Jak ji používat na úklid a co dalšího jedlá soda dokáže?

Jedlá soda funguje v domácnosti jako dokonalý ekologický čistič. | Foto: Shutterstock

Jedlá soda, neboli hydrogenuhličitan sodný, či také soda bikarbona je zásaditá látka. Když se smíchá s kyselinou, změní hladinu pH. Proto dokáže rychle řešit pálení žáhy, která vzniká při vracení kyselých žaludečních šťáv do jícnu, tedy při refluxu. Projevuje se to pálením za hrudní kostí a pachutí v ústech jako při zvracení.

Odhaduje se, že v České republice se s refluxem někdy potýká až 40 % dospělých. Ve větších populacích pak statistiky uvádějí opravdu obří čísla pacientů. Podle odborné společnosti amerických gastroenterologů zažívá reflux alespoň jednou za měsíc více než 60 milionů Američanů. Některé studie naznačují, že jej má denně více než 15 milionů amerických občanů.



Lék jen na krátkou dobu

Jak může jedlá soda při refluxu pomoci? Tím, že funguje podobným způsobem jako mnoho volně prodejných antacid. To jsou léky, které se používají k neutralizaci kyselosti v žaludku. Antacida pomáhají léčit příznaky, jako jsou pálení žáhy, bolesti břicha nebo nadýmání.

Před pravidelným používáním jedlé sody se poraďte se svým lékařem, protože soda může ovlivnit vstřebávání mnoha léků a má vysoký obsah sodíku. Kromě toho není hydrogenuhličitan sodný bezpečný pro dlouhodobé užívání a doporučuje se pouze pro akutní období refluxu trvající méně než dva týdny.

Půl čajové lžičky

Jak uvádí web BadGut.org, pokud jste v nouzi, půl čajové lžičky jedlé sody smíchané s alespoň 125 ml vody, což je asi půl šálku, může poskytnout rychlou úlevu od pálení žáhy. Taková léčba ale není vhodná pro těhotné ženy či děti.

Lékaři doporučují používat na mírnění pálení žáhy raději produkty na zažívací potíže, zakoupení v lékárně, než vyrábět si domácí léky. Tím se snižuje riziko předávkování. Každý, kdo zažívá návrat kyselých žaludečních šťáv do jícnu více než dvakrát týdně, by měl vyhledat lékařskou péči. Může se totiž jednat o příznak refluxní choroby nebo jiného onemocnění. A tady není samoléčba na místě.

Fakta o jedlé sodě:

• Její chemický název je hydrogenuhličitan sodný (NaHCO3), najdete i pojmenování soda bikarbona.

• Jedná se bílý prášek rozpustný ve vodě, který vytváří roztok se zásaditým pH.

• Jedlá soda se používá jako součást kypřicích prášků do pečiva a šumivých prášků do nápojů, které slouží jako první pomoc pro neutralizaci nadměrně kyselého prostředí.

• Dá se také použít pro změkčení potravin vařených ve vodě, na čištění v domácnosti i na pohlcení nežádoucích pachů.

Příliš jedlé sody škodí

Dlouhodobé užívání jedlé sody může být pro člověka nebezpečné. Pokud se totiž tělo příliš zalkalizuje, mohou se vyvinout další problémy, upozorňuje web Medical News Today.com. Jedlá soda je také sůl a příliš mnoho soli může vést k dalším problémům.

Mezi běžné vedlejší účinky jedlé sody patří: plynatost a nadýmání, zvýšená žízeň či žaludeční křeče. Proto pokud u vás některý z těchto příznaků po užití sody přetrvává nebo je závažný, je dobré kontaktovat lékaře.

Pozor na užívání s léky

Jedlá soda snižuje hladinu žaludeční kyseliny, a to může narušit proces, jakým tělo vstřebává některé léky. Takže pokud už po sodě sáhnete, nemělo by to být dříve než po dvou hodinách od užití jiných léků. Stejně tak jedlá soda s řadou léků interaguje, tedy mění jejich účinek a o jejím užívání je vždy potřeba se poradit s lékařem.

Při akutním pálení žáhy je možné použít jakoprvní pomoc roztok jedlé sody: půl čajové lžičky rozmíchané v půl sklenici vody.Zdroj: Shutterstock

Zásadním důvodem, proč zacházet s jedlou sodou opatrně, je i možná otrava. Když si někdo vezme příliš mnoho hydrogenuhličitanu sodného, tělo se snaží napravit rovnováhu soli tím, že nasává vodu do trávicího systému. To způsobuje průjem a zvracení. Hrozí pak dehydratace a v krajním případě selhání ledvin.

7 tipů, jak využít jedlou sodu v domácnosti

1. Ústní voda

Ústní voda bývá zajímavým doplňkem ústní hygieny, protože se dostane do míst v ústech, které byste při čištění mohli přehlédnout. A právě roztok jedlé sody lze použít jako náhradu ústní vody. Ta může pomoci osvěžit váš dech, a dokonce má antibakteriální a antimikrobiální vlastnosti. Chcete-li si vyrobit vlastní ústní vodu z jedlé sody, přidejte 1/2 čajové lžičky, tedy 2 gramy jedlé sody do poloviny sklenice teplé vody, použijte na důkladné propláchnutí úst a vyplivněte.

2. Deodorant

Lidský pot je bez zápachu. Bakterie v podpaží pak ale přeměňují pot na kyselé odpadní produkty, které dodávají potu jeho zápach. Jedlá soda se často používá jako přírodní deodorant k odstranění zápachu potu tím, že má tuto kyselost snižovat. Výzkumy, zda tato strategie funguje, jsou ale zatím omezené. Každopádně si můžete zkusit vyrobit domácí deodorant tak, že jedlou sodu smícháte s trochou kokosového oleje, bambuckého másla nebo škrobu.

3. Neutralizátor zápachu z chladničky

Pokud to v lednici moc nevoní, je pravděpodobné, že některé potraviny v ní až dávno nejsou čerstvé. Tento zápach může zůstat i dlouho po vyprázdnění a vyčištění lednice. A právě jedlá soda může pomoci osvěžit páchnoucí lednici tím, že neutralizuje nepříjemné pachy. Jak na to? Naplňte hrnek jedlou sodou a umístěte jej do zadní části lednice. Vydrží tam působit několik týdnů.

4. Bělicí prostředek na prádlo

Jedlá soda je levný pomocník pro vybělení a vyčištění prádla. Tato zásaditá látka, rozpuštěná ve vodě, funguje interakcí s kyselinami ve skvrnách. Chcete-li to vyzkoušet, přidejte půl šálku, tedy 110 gramů jedlé sody do běžného množství pracího prostředku. Pomáhá také změkčit vodu, takže možná budete potřebovat méně pracího prostředku než obvykle.

5. Čistič kuchyně

Všestrannost jedlé sody z ní dělá skvělý kuchyňský čistič. Když se smíchá s kyselinou, jako je citronová šťáva nebo ocet, může také pomoci kontrolovat růst škodlivých mikroorganismů, včetně plísní nebo bakterií. Vytvořte si pastu smícháním jedlé sody se stejným množstvím citronové šťávy a trochou vody. Naneste tento ekologický čistič na požadovaný povrch pomocí houby nebo hadříku a důkladně vydrhněte.

6. Odstraňovač zápachu odpadků

Plné pytle na odpadky mají často hnilobný zápach, protože obsahují rozkládající se odpad. Pokud se z nějakého důvodu nedaří doběhnout s odpadky do popelnice, může jedlá soda pomoci tím, že neutralizuje molekuly kyselého zápachu. Výzkumy potvrdily, že rozprostření jedlé sody na dno odpadkových košů může snížit zápach odpadků o 70 %.

7. Domácí hubič plevele

Plevel mívá často hluboké kořeny, takže je těžké ho vymýtit bez použití chemických přípravků. Jedlá soda je ovšem jejich levnější a bezpečnější alternativou. Je to proto, že má vysoký obsah sodíku, což pro kořeny plevele vytváří drsné prostředí. Nasypte několik hrstí jedlé sody na plevel v oblastech, jako jsou praskliny na chodníku nebo příjezdové cesty. Vyhněte se ale používání jedlé sody k hubení plevele na vašich záhonech a zahradách, protože může poškodit i ostatní rostliny.

Jak vyrobit domácí osvěžovač vzduchu:

Ne všechny komerční osvěžovače vzduchu odstraňují nepříjemné pachy. Místo toho většina jednoduše uvolňují molekuly vůně, které jiné pachy pouze maskují. Jedlá soda má hned dvě výhody: neobsahuje průmyslové chemikálie a částice pachu neutralizuje.

Budete potřebovat:

malou sklenici

1/3 šálku (74 gramů) jedlé sody

10–15 kapek vašich oblíbených esenciálních olejů

kus látky nebo papíru

provázek nebo stuhu

Postup:

Přidejte jedlou sodu a esenciální oleje do sklenice. Zakryjte ji látkou nebo papírem, které zajistíte na místě pomocí provázku. Dejte sklenici do obývacího pokoje, ložnice, koupelny nebo kuchyně. Když vůně začne mizet, zatřeste sklenicí.

