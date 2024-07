Období klimakteria (přechodový stav z reprodukční do neprodukční fáze života ženy) a následné menopauzy (trvalý stav počínající okamžikem, kdy žena již 12 měsíců po sobě nemenstruuje) je spojováno s řadou nechvalně známých nepříjemností. Mezi ně se řadí návaly horka, přibývání na váze, výkyvy nálad, ale i řídnutí vlasů či tvorba vrásek.

S většinou těchto obtíží přitom dokáže pomoci jedna jediná bylinka. Lze ji běžně potkat na polích, loukách, v parcích i zahradách a možná jste ji dosud neprávem považovali za plevel. Jetel luční je jedním z nejlepších zdrojů fytoestrogenů (přírodní estrogeny; pozn. red.), které při menopauze i v období klimakteria neboli přechodu dokážou udělat velkou službu.

Jetel podporuje hormonální rovnováhu:

Úbytek hormonů v klimakteriu

O tom, že nepříjemnosti v období klimakteria způsobuje nedostatek estrogenu, jehož množství se po přechodu začne v těle ženy výrazně snižovat, jsme psali v nedávném článku Hubnutí po padesátce? Jde to.

Aby však nebyla veškerá pozornost zaměřena pouze na klesající estrogen, je nutno zmínit, že v období přechodu dochází i k úplné zástavě produkce hormonu progesteronu.

Rozdíly mezi jednotlivými typy hormonů Progesteron: Hlavní funkcí progesteronu je připravit děložní výstelku na uchycení a růst oplodněného vajíčka. Pokud dojde k otěhotnění, jeho hladina roste. To nejen podporuje těhotenství, ale pomáhá i zlepšit náladu. Když u ženy započne klimakterium, hladina hormonu začne klesat, až se jeho produkce zastaví úplně.

Estrogen: „Estrogeny jsou známé hlavně pro svou klíčovou roli v ženském reprodukčním systému. Kromě toho jsou důležité pro metabolismus kostí, svalů, srdečně-cévní systém či funkci mozku,“ hovoří o skupině hormonů „Estrogeny jsou známé hlavně pro svou klíčovou roli v ženském reprodukčním systému. Kromě toho jsou důležité pro metabolismus kostí, svalů, srdečně-cévní systém či funkci mozku,“ hovoří o skupině hormonů lékárna Dr. Max . Jejich nedostatek se projeví sníženou chutí na sex, vaginální suchostí, návaly horka, změnami nálad a přibíráním.

Fytoestrogeny: Jsou látky rostlinného původu, které působí podobně jako ženské pohlavní hormony estrogeny.

Ženám, které pociťují silné klimakterické obtíže, může být navržena takzvaná monoterapie. Při ní je podáván jeden z chybějících hormonů, tedy progesteron nebo estrogen.

Další možností je kombinovaná terapie s podáváním estrogenu a gestagenu (skupina ženských pohlavních hormonů, ke kterým se řadí i progesteron; pozn. red.) ke zmírnění příznaků. Není to však ideální volba ve všech případech.

„Estrogeny v monoterapii poměrně hodně stimulují růst děložní sliznice (endometria). V některých případech mohou vést ke vzniku karcinomu endometria nebo zhoubného nádoru děložního těla. Proto bývá obvykle předepisována kombinovaná léčba,“ hovoří o rizicích monotrapie Národní zdravotnický informační portál.

Hormonální léčba má však i řadu dalších vedlejších účinků. Proto by měla být podávána co nejkratší dobu a v co nejmenších dávkách.

Přijímání estrogenu v přírodní formě se oproti tomu jeví jako snadná a relativně bezpečná cesta. I tak je však potřeba konzultovat zvýšený příjem estrogenu ze stravy se svým ošetřujícím lékařem.

Příznaky menopauzy zažene jetel

„Fytoestrogeny představují různorodou skupinu rostlinných látek. Svou strukturou napodobují živočišné estrogeny a mají různé úrovně estrogenní aktivity. Nejaktivnější fytoestrogeny jsou izoflavony, zejména daidzein a genistein,“ vysvětluje Marie Kašparová z Katedry farmakognozie na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze.

„Také izoflavony z jetele lučního zmírňují menopauzální symptomy a mají význam při prevenci osteoporózy, nádorových a kardiovaskulárních onemocnění,“ dodává Marie Kašparová.

Izoflavony z jetele lučního se ukázaly jako potenciální alternativní lék při léčbě hned několika dalších stavů spojovaných s menopauzou. Pomoci mohou i s návaly horka, neklidem, podrážděním, trávením či problémy se spánkem.



Jak a kdy jetel sklízet

Květy jetele je vhodné trhat jeden až dva týdny po prvním květu. Jednoduše odtrhněte květ a zbytek rostliny ponechte.

Čaj z jetele lučního je příjemně nasládlý, lze ho ale dochutit i medem.

Pokud jetel utrhnete za sucha, zhnědne. Chcete-li zachovat krásnou barvu, utrhněte květ z horní části stonku hned ráno, kdy je na květech ještě trocha rosy.

„Následně květy umístěte na sušicí stojan nebo na jakoukoliv podložku na teplé, větrané, tmavé a suché místo. Květy by se neměly navzájem dotýkat a v průběhu sušení je vhodné je pravidelně otáčet. Suché budou za 1 až 2 týdny,“ radí specialista na rostlinnou medicínu The Herbal Academy.

Do salátu i v podobě čaje

Čerpat výhody jetele není vůbec těžké. Lze z něj připravit například lahodný čaj; ať už ze sušeného či čerstvého květu. Stejně tak ho můžete přidat třeba do salátu.

Díky nasládlé chuti můžete půvabnými květy jetele ozdobit i dezert či jej přidat do limonády. A pokud si troufáte, zkuste z něj připravit tinkturu:

Na čaj z jetele si připravte:

8 sušených květů

horkou vodu

med na dochucení

Postup:

Sušené květy zalijte v běžném hrnečku vroucí vodou. Šálek přiklopte pokličkou nebo talířkem a nechte 15 minut louhovat. Dochuťte medem, pokud máte čaj rádi sladší.

„Čaj můžete pít v množství o něco větším, než je u bylin obvyklé. Z celé rostliny lze lisovat i šťávu, která se kombinuje s dalšími zeleninovými šťávami. Směs slouží pro celkové posílení organismu,“ tvrdí bylinkářský web Bylinky pro všechny.

Z jetele lučního se připravuje často i tinktura.

Jetel jako všestranný přírodní lék

Vytrvalá bylina, která běžně roste divoce na loukách po celé Evropě a Asii a domov našla i v Severní Americe, však toho nabízí mnohem víc. Jetel luční je bohatým zdrojem vápníku, chrómu, hořčíku, niacinu, fosforu, draslíku, thiaminu a vitaminu C.

Vedle úlevy při menopauze tak dbá i na zdraví srdce a je vhodný také jako prostředek proti kašli u dětí.

„V medicíně se jetel luční používá k léčbě několika onemocnění; včetně rakoviny, černého kašle, dýchacích problémů a kožních zánětů, jako je lupénka a ekzém. Zdravotníci věří, že červený jetel čistí krev tím, že působí jako diuretikum (pomáhá tělu zbavit se přebytečné tekutiny; pozn. red.) a pomáhá vyčistit plíce od hlenu, zlepšuje oběh a pomáhá čistit játra,“ hovoří o jeteli i integrovaný systém zdravotní péče v New Yorku Mount Sinai.

Jetel luční ve většině případů nemá žádné kontraindikace, ani vedlejší účinky. I tak ovšem může v ojedinělých případech způsobovat zdravotní komplikace; především v kombinaci s některými léky či zdravotními stavy. Zařazení každé byliny do stravy je proto vždy vhodné konzultovat s ošetřujícím lékařem.

Další bylinky, které pomohou

Jetel luční není jedinou bylinou, která může při menopauze pomoci. Svou sílu a přírodní estrogeny nabízí například:

Šalvěj lékařská

Ženšen indický

Třezalka tečkovaná

Řebříček obecný

Kontryhel obecný

Meduňka lékařská

Všude kolem nás rostou i další zajímavé a prospěšné rostliny. Níže najdete více článků zaměřených na téma, jak upevnit své zdraví díky darům přírody.