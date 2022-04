Jódové tablety proti ozáření polykají lidé zbytečně. Jen si ničí zdraví

Za dva týdny uplyne 36 let od havárie jaderné elektrárny v Černobylu. Válka na Ukrajině vyvolává strach z případného útoku ruských jaderných zbraní, proto lidé ve velkém nakupují jódové tablety. Domnívají se totiž, že by je mohly chránit před účinky ozáření. Ale opak je pravdou: nadměrné užívání jódu může lidské zdraví poškodit, a to velkou měrou.

Jódovou tabletu je třeba užít ve správný čas, jinak vám může spíše ublížit. | Foto: Shutterstock