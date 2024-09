Olga Tušicová dnes 13:01

Že je snídaně základ a neměli byste ji odbývat, pokud chcete mít dostatek energie na dobrý start do nového dne, jste jistě slyšeli mockrát. Jenže ráno při pohledu na hodiny bývá často jasné, že snídaně na vidličku to nebude ani tentokrát. A tak uděláte to nejjednodušší a nejrychlejší – sáhnete do ledničky pro svůj oblíbený jogurt. S myšlenkami na to, co všechno musíte stihnout, ho studený rychle sníte, a vyrazíte za svými pracovními povinnostmi.