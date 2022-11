MUDr. Dušan Zhoř Dušan ZhořZdroj: Se svolením MaVe PR

praktický lékař, Kyjov

Pro venkovskou ordinaci jste se rozhodl sám, nebo jaké okolnosti Vás do ní nasměrovaly?

Moje matka je všeobecný praktický lékař, takže jsem se rozhodl sám a pokračují v rodinné tradici. Původně jsem chtěl být sexuolog, ale matka mi vysvětlila, že takový výzkum můžu dělat i nezávisle na té venkovské praxi, což je pravda.

Jaké jsou výhody a jaké naopak nevýhody takové ordinace?

Výhoda je, že se tam medicína vrací ke kořenům - tím že je na venkově nižší až žádná dostupnost sekundárních ordinací, tak se jako lékař musíte spoléhat na svoje vědomosti, na zázemí ordinace. I proto by bylo vhodné, aby i venkovský doktor měl lepší vybavení. A to si myslím, že i láká mladé doktory, kteří nechtějí dělat jen úředničinu a také nechtějí sloužit noční a víkendy - to je taky jednou z výhod. Nevýhodou je, že jste celebrita. To znamená, že když jdete do obchodu, tak vás lidé zastavují, když jdete po ulici, tak vás lidé zastavují a nemáte volný čas - jste jejich doktor 24/7. Co je na jednu stranu milé, ale na druhou stranu tolik ne, protože se nemůžete tak nějak uvolnit. Další nevýhoda souvisí s nedostupností sekundární péče - když už potřebuje venkovský lékař někoho poslat k dalšímu lékaři, tak je tam často velká časová a kilometrová vzdálenost. Takže například u špatně se pohybujících lidí je poměrně složité je tam vůbec dostat. Právě proto je důležité, aby venkovský praktik měl dobře vybavenou ordinaci, aby nemusel posílat třeba kvůli ultrazvuku toho člověka někam do nemocnice, která je 50 kilometrů daleko, a mohl vyšetření udělat ve své ambulanci.

Jakou nejbizárnější pozornost jste dostal od svých pacientů?

Jsou milé a nemilé pozornosti. Mezi ty nemilé počítám například nějaký rozpitý alkohol, nebo prošlou čokoládu, ve které jsou červi. Mezi ty vtipnější patří určitě holící strojek, kdy mi dotyčný říkal, ať už se konečně oholím. A pak jsem ještě dostat dopravní výstražný kužel.

Jakým babským receptům lidé věří? Slepičí výkaly nebo cibule do ponožek