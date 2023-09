Po operaci srdce ženu pustili domů. Za pár dní přestala dýchat, nyní je v kómatu

Juliána je mladá maminka tříletého Martínka, kterého kvůli svému zdravotnímu stavu nemůže už dva roky obejmout a zahrnout ho svou mateřskou láskou. Po prodělané operaci srdce byla Juliána propuštěna domů, ale po několika dnech přestala dýchat. I přes rychlou pomoc manžela a navzdory několik resuscitacím upadla do kómatu. Lékaři už jí nedokážou pomoci. Šanci na návrat do normálního života nabízí léčba v Rakousku a Švýcarsku, ale na tu rodina nemá peníze. Pomoc hledá prostřednictvím sbírky.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte