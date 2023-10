Chceme-li shodit nějaké to kilo, čemu se zcela určitě nevyhneme, je omezení energetického příjmu. Protože pokud chceme zhubnout, musíme přijmout méně kalorií, než kolik jich během dne naše tělo vydá. Omezení kalorického příjmu však může být pro řadu lidí problematické. Jak ale omezit kalorický příjem při hubnutí a jak díky potravinám zhubnout? Jaké potraviny mají málo kalorií a které vás i přes nízký počet kalorií zasytí?

Správný výběr potravin je důležitý. Když zvolíte ty správné, zasytí vás, aniž byste přijali příliš mnoho kalorií. | Foto: Shutterstock

Jak přidat do stravy více vlákniny se můžete podívat v tomto videu:

CO SI V ČLÁNKU PŘEČTETE:

* Proč je při hubnutí důležitá vláknina

* Proč jíst při dietě brambory

* Jaké ryby jsou dietní

* Kterou polévku nejíst

* Čím nahradit kalorické špagety

* Proč zařadit řecký jogurt

* Jak vodní meloun pomáhá od hladu

* Proč jíst k snídani vejce

* Kdy zařadit do stravy vločky

* Jak při dietě prospívají chia semínka

* Proč si dopřát misku popcornu

Hubnutí někdy stojí mnoho sil. Neustálé omezování ve stravě, pravidelný pohyb, snižování kalorického příjmu i vyřazování nevhodných potravin. To vše je daň za to, že se ve svém těle budete cítit lépe. Než se ale pokoušet o rychlé zhubnutí způsobem, kvůli kterému budete mít od rána do večera hlad, zkuste se raději zaměřit na potraviny, které vám budou chutnat a zasytí vás, aniž by obsahovaly spoustu kalorií. Protože pokud hledáte metodu, jak zhubnout trvale a bez jojo efektu, jediná cesta je naučit se jíst jinak a nad jídlem přemýšlet. Po čem se nejvíce hubne? Jaké potraviny jsou na hubnutí ty nejlepší? Které potraviny vás nejvíce zasytí a po kterých potravinách nebudete mít dlouho hlad?

Potraviny s vysokým obsahem vlákniny

Až půjdete příště nakupovat, zkuste se zaměřit na potraviny, které mají vysoký obsah vlákniny. Pokud totiž chcete zhubnout, bez jisté úpravy jídelníčku to nepůjde. A jednou z nejjednodušších variant je právě zařadit do jídelníčku jídla, jež mají vysoký obsah vlákniny, ale i vody, která zároveň hydratuje tělo.

„Vláknina zpomaluje trávení potravy, která se tudíž pohybuje naším trávicím traktem mnohem pomaleji. To poskytuje našemu tělu plynulé uvolňování energie v průběhu času a udržuje i stabilní hladinu cukru v krvi. Jídla s vyšším obsahem vlákniny vás díky tomu zasytí na delší dobu, což pomáhá omezit váš hlad,“ vysvětluje v magazínu News Week registrovaná dietoložka Roxana Ehsani.

Potravina č. 1 – Brambory a batáty

Jednou z potravin, která vás může perfektně zasytit, ale přitom příliš nenavyšovat váš denní energetický příjem, je obyčejná brambora. „100 gramů brambor obsahuje pouhých 76 kalorií, v případě sladkých brambor batátů mluvíme o 90 kaloriích,“ tvrdí fitness web Fitness007.

Oba druhy brambor jsou skvělým zdrojem hořčíku, klasické brambory obsahují vysoké množství vitaminu C, a naopak batáty jsou zase bohaté na beta-karoten, který je důležitý nejen pro zdraví očí, ale rovněž chrání buňky před oxidačním stresem.

Potravina č. 2 – Ryby

Kdo chce hubnout, měl by rovněž při volbě oběda zapomenout na vepřové výpečky, smažený řízek či pečený bůček. O tom asi nikdo nepochybuje. Ovšem ani v případě, že zvolíte mnohem zdravější variantu v podobě pečené ryby, nemusíte uspořit tolik kalorií, kolik jste mysleli.

Další potraviny, které vás skvěle zasytí, jmenuje ve svém videu i fitness trenér Jaroslav Pecka:

„Chcete-li ještě více snížit příjem kalorií, vybírejte raději libové ryby, jako je například treska, platýs či halibut. Naopak vynechte tučné ryby jako lososa, makrelu či sardinky,“ doporučuje registrovaná dietoložka Rachael Ajmera na zdravotnickém webu Healthline. Například 85gramová porce tresky obsahuje 13 gramů bílkovin a méně než 60 kcal. Pro srovnání klasický smažený řízek má asi 360 kcal.

Potravina č. 3 – Polévka

Další obyčejná potravina, která vás může zasytit, aniž byste do sebe dostali příliš mnoho kalorií, je polévka. Samozřejmě není polévka jako polévka a ta, o které je nyní řeč, rozhodně nespadá do kategorie hustých polévek, jako je například gulášová či zelňačka s klobásou. Dokonce ani oblíbená polévka Pho Bo se nedá považovat za nízkokalorickou polévku. Běžná porce obsahuje kolem 600 kcal. Přitom obyčejný kuřecí vývar může na porci obsahovat méně než 100 kcal.

Některé studie dokonce zjistily, že lidé, kteří konzumují polévku, mívají nižší BMI a menší pravděpodobnost vzniku obezity než lidé, kteří polévku nejí.

Potravina č. 4 – Nudle shirataki

Milujete špagety? A věděli jste, že existuje mnohem méně kalorická potravina, která je dokáže hravě nahradit? Řeč je o japonských průsvitných nudlích shirataki, které jsou vyrobené kombinací konjakové mouky (rozemletá sušená kořenová hlíza zmijovce indického, pozn. red.) s vodou. Oproti běžným těstovinám, které mají na 100 gramů i 142 kcal, jsou nudle shirataki prakticky bez kalorií. Stejné množství totiž obsahuje něco kolem 20 kcal.

To ovšem neznamená, že musíte klasické špagety škrtnout z jídelníčku. Shirataki nudle jsou ale skvělou náhražkou, která obohatí váš jídelníček a sníží váš denní energetický příjem.

Potravina č. 5 - Řecký jogurt

Řecký jogurt je nejen lahodnou součástí snídaně či svačiny, ale především vám může pomoci cítit se spokojenější, sytější a ulehčit vám cestu ke štíhlejší postavě. „Kombinace živin v řeckém jogurtu pomáhá zvyšovat hladiny hormonů potlačujících chuť k jídlu,“ tvrdí například tato studie. Zařazení řeckého jogurtu je také spojeno s nižší tělesnou hmotností, procentem tělesného tuku a menším obvodem pasu.

A když si vyberete skyr, který se vyrábí podobně jako řecký jogurt, tedy odfiltrováním syrovátky po fermentaci, uděláte ještě lépe. Díky tomu, že má tento chutný jogurt téměř nulový obsah tuku, dodá vám pouze 57 kcal na 100 gramů. To ale neznamená, že vás nezasytí.

„Navíc obsahuje živé kultury, které při pravidelné konzumaci podporují zdraví střev. Také je dobrým zdrojem bílkovin, kterých obsahuje až 10 gramů na 100 gramů výrobku,“ uvádí britský kulinářský web BBC Good Food.

Potravina č. 6 – Vodní meloun

Meloun je plný vody, to asi není potřeba zdůrazňovat. Takže by vás mohla napadnout otázka, jak vás může voda zasytit. Výsledky jedné studie však ukazují, „že lidé, kteří jedli 320 gramů melounu denně, měli v průběhu testování menší pocit hladu než druhá skupina lidí, kteří jedli porci nízkotučných sušenek se stejným množstvím kalorií. Současně cítili větší pocit zasycení.“

Přitom se jedná o potravinu, která má na 100 gramů pouze 30 kcal.

Potravina č. 7 – Vejce

Studie ze Saint Louis University zjistila, že lidé, kteří jedli vejce k snídani, zkonzumovali během dne o 330 kalorií méně než ti, kteří si dali bagel (rohlíkový produkt z pšeničného těsta - pozn. red.).

„Vejce je jednou z mála potravin, která je kompletní bílkovinou, což znamená, že obsahuje všech devět esenciálních aminokyselin, které si vaše tělo nedokáže vyrobit samo,“ říká Joy Dubost, mluvčí Akademie výživy a dietetiky pro magazín Time. „Jakmile jsou tyto aminokyseliny stráveny, spouštějí ve vašem střevě uvolňování hormonů, které potlačují chuť k jídlu,“ dodává.

Potravina č. 8 - Ovesné vločky

Ovesné vločky jsou ideální potravinou k nastartování organismu před každým dnem. Skvěle se hodí k jakémukoliv ovoci, a kromě toho, že vás díky vysokému obsahu vlákniny zasytí opravdu na dlouho, obsahují jen minimální množství tuku, ale za to až 10 gramů bílkovin na porci.

„Oves se tráví pomalu, takže se můžete spolehnout, že zažene váš hlad i mezi hlavními jídly. Díky vysokému obsahu vlákniny a bílkovin jsou ovesné vločky skvělou svačinou i po tréninku,“ vysvětluje ženský magazín Women´s Health.

Potravina č. 9 - Chia semínka

Chia semínka jsou doplňkem, díky kterému můžete přidat velké množství vlákniny do moučníků, džusů, pudinků, pečiva i smoothies. Je to velice snadný způsob, jak v jedné svačince získat i třetinový doporučený denní příjem vlákniny.

„Díky vláknině dochází k delší době trávení pokrmů, což způsobí, že se budete cítit déle sytí. Je také prokázáno, že konzumace stravy bohaté na vlákninu chrání před kolorektálním karcinomem,“ vyzdvihuje hlavní výhody konzumace chia semínek americká klinika Mayo.

Jedna porce chia semínek, což je zhruba 2,5 lžíce, obsahuje až 10 gramů vlákniny.

Potravina č. 10 – Popcorn

Popcorn byste v seznamu jistě nečekali, ale nutno podotknout, že žádná dieta či omezení nemůže fungovat, když si občas nezahřešíte. I ve chvíli, kdy ale víte, že nejíte zrovna zdravě, se můžete rozhodnout mezi několika variantami. A právě proto zmiňujeme popcorn. Na rozdíl od pražených mandliček nebo solených brambůrků ho totiž můžete při stejném počtu kalorií sníst mnohem více.



„Kromě toho může popcorn pomoci snížit chuť k jídlu a zvýšit pocit plnosti mnohem více než jiné oblíbené pochutiny jako například brambůrky,“ stojí například v této studii. Určitě je však lepší volit popcorn vyrobený na horkém vzduchu bez použití oleje či másla. V takovém případě může mít plná miska popcornu podle magazínu Healthline, který se věnuje zdraví, pouhých 30 kcal.

