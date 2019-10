Přidáme peníze do zdravotnictví, slíbil premiér Andrej Babiš. V balíku peněz na léčení přibude příští rok jedenáct miliard korun navíc. Má to ale jeden háček: šest miliard tam půjde mimo úhradovou vyhlášku. Pro jejich rozdělení tak neexistují žádná pravidla.

Jen pro privilegované

To je podle řady kritiků problém. „Znamená to, že tady není žádná bariéra. Peníze můžou jít prakticky na cokoliv – třeba do soukromých klinik reprodukční medicíny,“ zhodnotil rozhodnutí právník Ondřej Dostál. Narážel přitom na skutečnost, že součástí svěřenských fondů, kam převedl svůj majetek Andrej Babiš, jsou právě centra zabývající se umělým oplodněním.