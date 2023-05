Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) původně chtěla, aby od června v Česku platil zákaz prodeje kanabidiolu známého pod zkratkou CBD včetně potravinových doplňků s jeho obsahem. Ty jsou přitom velmi populární. Proti tomu se postavili nejen samotní výrobci a prodejci, ale také politici.

Kanabidiol označovaný zkratkou CBD je jedním ze stovky kanabidiolů, které najdeme v konopí | Foto: Shutterstock

Premiér Petr Fiala (ODS), ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) a ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) se domluvili na vzniku pracovní skupiny, která zapracuje na tom, aby se CBD zákaz vyhnul. Všechno, co o účincích CBD na lidské zdraví potřebujete vědět, shrnuje Deník.

1. Co je to CBD a v čem se liší od THC?

Kanabidiol neboli CBD je chemická sloučenina, kterou najdeme v konopí setém a indickém. Tato rostlina obsahuje desítky až sto kanabinoidů. Mezi nimi figuruje v největší míře i obecně známé THC, což je psychogenní látka v marihuaně. Udává se, že dostupné jsou tisíce kříženců rostlin, v nichž je obsah THC a CBD velmi různý. CBD na rozdíl od THC není psychoaktivní.

Regulace konopí? Vláda otočila. Produkty s CBD zatím nezakážeme, slíbil Fiala

2. Proč je užívání CBD tak oblíbené?

Želé kostičky, kapky, oleje, cukrovinky. Pro lidi i zvířata. CBD produkty jsou extrémně oblíbené a své jméno s nimi spojuje řada známých osobností, včetně legendy českého i světového hokeje Jaromíra Jágra, který si založil dokonce svou vlastní značku CBD produktů. Ty si sportovci oblíbili kvůli účinkům, kterými mají pozitivně ovlivňovat regeneraci po výkonu. Užívají je ale i lidé se zdravotními obtížemi. „O CBD se často mluví jako o účinné látce, která pomáhá v boji se záněty, bolestmi, úzkostmi, depresemi, závislostmi, poruchami spánku či rakovinou,“ vysvětlil pohybový a nutriční terapeut a lektor Institutu moderní výživy Jan Stuparič. Výrazně prospěšné mají být účinky CBD i při léčbě epilepsie. CBD produkty jsou velmi oblíbené nejen v Česku, Evropské unii, ale také za oceánem. V roce 2022 mělo podle statistik CBD užívat 64 milionů Američanů.

3. Proč chtěla SZPI zakázat CBD?

Ministerstvo zemědělství se odvolávalo na nařízení EU o nových potravinách, tedy takových, které nebyly před rokem 1997 konzumovány v prostoru Evropské unie ve větší míře. Dokud jejich bezpečnost neprověří Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), není povolené je dodávat na evropský trh. A prověření zatím chybí. „Bezpečnost potravin je pro mě zásadní. Nemohu akceptovat, že jsou na trh uváděny potraviny, o kterých Evropský úřad pro bezpečnost potravin nemůže konstatovat, zda jsou bezpečné,“ obhajoval původně chystané opatření ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Regulace kratomu? Válek: Potřebuji zákon, objevují se stále nové návykové látky

4. Znamená to tedy, že užívání CBD ohrožuje lidské zdraví?

To nařízení neudává. Nařízení SZPI řešilo právní rovinu. EFSA si přeje, aby se přezkoumal účinek CBD na játra, gastrointestinální trakt nebo endokrinní systém. Nedochází ale k závěru, že užívání CBD je zdraví škodlivé. „Evropský úřad pro bezpečnost potravin pouze požádal žadatele o doplnění stávajících předložených informací o další studie bezpečnosti. Jsou i jiné organizace, jako například Světová zdravotnická organizace, která naopak o bezpečnosti konopných CBD výtažků s velmi nízkým obsahem THC nepochybuje,“ okomentoval konopný znalec a zakladatel značky Stabla Jiří Stabla.

Světová zdravotnická organizace v roce 2018 zveřejnila závěrečnou zprávu kontrol konopí a konopných látek, které byly stále častěji využívány jako léčivo, se závěrem, že CBD není ohrožením pro veřejné zdraví. „U lidí CBD nevykazuje žádné účinky, které by naznačovaly potenciál závislosti. K dnešnímu dni neexistují žádné důkazy o rekreačním užívání CBD a jakýchkoli problémech souvisejících s veřejným zdravím spojeným s používáním čistého CBD," stojí ve zprávě. Ke stejnému závěru došel i přezkum v roce 2020.

Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv dokonce podporuje rozvoj léků s obsahem CBD.

Zdroj: Youtube

5. Je tedy užívání CBD úplně bez rizika?

Rizika samozřejmě existují, protože každý organismus je jiný. Podobně jako u jiných potravinových doplňků se může vyskytnout nevolnost, zažívací obtíže nebo třeba únava. Užívání CBD by měli se svým praktickým lékařem konzultovat i ti pacienti, kteří užívají léky na ředění krve nebo se léčí s játry. Užívání CBD může mít vliv na výsledky jaterních testů.

6. Co by znamenal zákaz CBD pro prodejce?

Prodejci se obávali zákazu kvůli finančním škodám. „Do vývoje a výzkumu CBD vynaložily tuzemské firmy nemalé částky a zaměstnávají stovky až tisíce lidí, vysvětlil ředitel značky CBD STAR Dragan Gašić. Podle prodejců by zákaz znamenal pro mnohé malé firmy krach. Potlačení tuzemské výroby by podle nich jen nahrálo velkým korporacím a farmaceutickým firmám. „Ty poté uvedou stejné produkty s tím rozdílem, že budou mít pro svůj byznys vyklizené pole,“ poukázal Gašić. S možným zákazem se navíc pojilo i riziko růstu černého trhu s nekvalitními produkty.

Je fascinující, jak látky z konopí podpoří léčbu rakoviny, říká onkolog Matějka

7. Je možné, že se ještě rozhodnutí o zákazu změní?

Otázka CBD se má řešit v rámci připravované zákonné regulace psychomodulačních látek. „Mezi ně bude zahrnuto i nízkopotentní konopí včetně některých produktů s CBD. Případné omezení prodeje potravin s CBD bude řešeno v návaznosti na tuto úpravu,“ uvedl Úřad vlády ČR na Twitteru. Podle vyjádření premiéra Petra Fialy má skupina najít způsob, jak se zákazu CBD vyhnout. „Znamenalo by to zásadní komplikaci pro uživatele této látky i pro řadu českých podnikatelů. Skupina také bude pracovat na tom, aby se trh s CBD produkty řídil jasnými a předem předvídatelnými pravidly,“ zdůvodnil.