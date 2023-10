Kašel je přirozený obranný mechanismus, kterým se nás tělo snaží zbavit prachu nebo jiného nepořádku v dýchacích cestách. Je tedy normální si odkašlat. Pokud jde o kašel akutní, krátkodobý, ten dá se zvládnout pomocí volně prodejných léků. U chronického kašle už ale nastává problém. Jak dlouhý kašel je ještě normální a člověk vystačí se samoléčbou? Kdy už raději určitě vyrazit k lékaři a jaká vyšetření zřejmě budete muset podstoupit? Bát se jich nemusíte.

Akutní kašel je takový, který trvá méně než tři týdny | Foto: Shutterstock

CO SE V ČLÁNKU DOČTETE:

* Co lze zvládnout samoléčbou?

* Zdravý člověk může zkusit samoléčbu

* Babské rady, které fungují

* Tři druhy kašle

* Příznaky, že kašel je nebezpečný

* Nebojte se bronchoskopie

* Hlídat se musí hlavně kuřáci

Pokud vnímáte malé množství hlenu v hrdle, kdy máte potřebu si takzvaně odkašlat, nejde o nic, co by vyžadovalo zvláštní řešení. „V dýchacích cestách každého z nás se během dne produkuje poměrně velké množství hlenu, který je pomocí řasinek transportován z dolních cest dýchacích směrem do hrtanu a do úst,“ vysvětluje docent Milan Sova, přednosta Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy Fakultní nemocnice Brno.

Přestože je v některých alternativních léčitelských přístupech hlen považován za jed, který musí stůj co stůj být vyplyvnut, podle lékaře není nijak škodlivý: „Hlen, který se výše popsaným způsobem dostává do úst, zcela přirozeně polykáme – v noci a někdy i přes den. Je to normální. Samozřejmě, že pokud nachlazený člověk vykašle větší množství hlenu, chce jej vyplivnout třeba do kapesníku. Ale u běžného odkašlání není třeba si s tím lámat hlavu.“

Co lze zvládnout samoléčbou?

Docent Milan Sova, přednosta Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy Fakultní nemocnice BrnoZdroj: se svolením Milana SovyPozornost však vyžaduje situace, kdy nás ke kašli nutí nepříjemný pocit v dýchacích cestách – ať už jde o kašel dráždivý a suchý, nebo doprovázený zvýšenou tvorbou hlenu. Takový kašel, nejčastěji zapříčiněný nemocemi z nachlazení, může většina lidí zvládnout za pomoci volně prodejných léků.

Ovšem v případě, že se dlouhodobě léčíte s nějakou nemocí, měli byste vyrazit k lékaři. „Jestliže pacient pravidelně užívá nějaké léky, mohou volně prodejné přípravky na kašel jejich působení ovlivňovat. Také příčina dlouhodobého onemocnění pacienta či jeho příznaky mohou být kontraindikací k použití volně prodejných léčiv na kašel. Proto je u chronicky nemocných osob v začátku léčby každého kašle vhodné vyšetření lékařem,“ vysvětluje Milan Sova.

Zdravý člověk může zkusit samoléčbu

Co dělat, pokud jste celkově zdravý člověk, jehož nově vzniklý kašel je spojený jen s dalšími běžnými příznaky nachlazení či virózy? Podle docenta Sovy si můžete ušetřit frontu v čekárně a vyrazit rovnou do lékárny.

Babské rady na kašel:

„Lékárník doporučí vhodné léky podle povahy kašle – tedy podle jeho intenzity a toho, zda je suchý a dráždivý nebo s tvorbou hlenu. Existuje řada lékových forem, z nichž je možné vybírat podle toho, co se pacientovi dobře užívá: šumivé přípravky, tabletky či kapky,“ dodává pneumolog.

Bylinky mohou doplňkově pomoci, ale podle odborníka by rozhodně měly být voleny rovněž spolu s lékárníkem.

Babské rady, které fungují

Chcete-li urychlit své zotavení z kašle, zvolte si podpůrné metody, které jsou bezpečné.



Lékař Milan Sova radí tyto:

• Pít dostatek tekutin, hlavně teplých, pomáhá tvorbě hlenu, jeho ředění a uvolňování. Odpočinek umožňuje tělu se zotavit z infekce nebo jiného onemocnění, které kašel způsobuje.

• Zvlhčování vzduchu či inhalace páry může pomoci zmírnit podráždění dýchacích cest při suchém kašli.

• Horká sprcha nebo koupel může pomoci celkovému uvolnění těla a prohřátí organismu.

Co naopak raději nedělat

Existují i méně jisté lidové rady, jak na kašel. Někdo se jej snaží rozehnat slivovicí, ale přestože může malá štamprle podpořit pocení pod peřinou, a tím i boj s virózou, o přímém efektu alkoholu na léčbu kašle neexistují důkazy.

Najdou se však mnohem kurióznější postupy. Například někteří zastánci indické přírodní medicíny ájurvéda doporučují užívat bylinky ve formě cigaret nebo kouření dýmky. I když mohou touto cestou být vdechnuty také potenciálně přínosné rostlinné silice, rizika takové praktiky mají navrch: „Stejně jako při kouření cigaret nebo marihuany, při spalování jakékoliv jiné organické hmoty vznikají zplodiny. Kromě toho, že škodí dlouhodobě například vyvoláním plicní rakoviny, dráždí také dýchací cesty již tak namáhané kašlem,“ varuje Sova.

Tři druhy kašle



Akutní kašel je takový, který trvá méně než tři týdny. Nicméně většina lidí se jej zbaví během dvou týdnů pomocí volně prodejných léků a klidového režimu.



Do subakutní formy přechází kašel, který trvá mezi třemi a osmi týdny a ke konci této doby se zlepšuje.



Přetrvávající kašel, kterého se nemůžete zbavit ani po osmi týdnech, je už považován za chronický a v mnoha případech má více než jeden důvod. Není radno jej podceňovat, protože může být příznakem vážného, dokonce potenciálně smrtelného onemocnění.

Příznaky, že kašel je nebezpečný

„Nejhorším scénářem při nelepšícím se dlouhodobém kašli jsou rakovina plic, nebo jiné závažné onemocnění, jako je chronická obstrukční plicní nemoc. U každého vážného onemocnění platí, že čím později se začne léčit, tím horší je prognóza,“ vysvětluje docent Sova.

Kdy je tedy bezpodmínečně nutné na nic nečekat a jít k lékaři?

„Rozhodně pokud pacient začne vykašlávat krev nebo růžový hlen, nebo bude mít zároveň oteklé nohy a jiné potíže, které doposud při běžném nachlazení či viróze nepociťoval. Mohou směřovat k vážným onemocnění, třeba i k srdečnímu selhání.“

Nebojte se bronchoskopie

Pro řadu lidí je bariérou, která jim brání v návštěvě lékaře, strach z různých vyšetření. Ten je ale zbytečný, protože jsou díky pokročilosti lékařské techniky dobře zvládnutelná. Zobrazovací metody, jako je rentgen nebo CT hrudníku, jsou již naprosto rutinní a neinvazivní metody.

Bronchoskopie - co obnáší:

Velmi také pokročila bronchoskopie, při které je pacientovi zavedena do dýchacích cest velmi tenká sonda.

„Pacientovi je před bronchoskopií standardně znecitlivěn krk a výkon trvá několik málo minut. Existuje mýtus, že se při něm pacient dusí, což není pravda. Stejně jako řada dalších vyšetření sice není bronchoskopie úplně příjemná, ale pacient je pečlivě sledován a potenciální přínos z diagnostiky vždycky převažuje,“ vysvětluje docent Sova.

Hlídat se musí hlavně kuřáci

Jestli někdo bere leckdy svůj kašel paradoxně na lehkou váhu, jsou to milovníci cigaret. Kuřáci, kteří mají tradiční ranní kašel a zadýchávají se, berou často tyto potíže jako běžnou součást života.

Pokud se ale jejich kašel zhoršuje nebo se mění jeho charakter – třeba že ze suchého a dráždivého kašle se najednou stane vykašlávání hlenu – měli by ihned vyhledat lékaře. Je-li hlen nějak zabarvený, může to být příznakem rakoviny plic.

Kuřáci berou často kašel či ranní zadýchávání lehkovážně jako běžnou součást životaZdroj: Shutterstock

„Nicméně u rakoviny plic, ale i jiných vážných plicních chorob, hraje roli důležitý aspekt: pokud se ohlásí takovými projevy, zpravidla jde o pokročilé stádium se špatnou prognózou. Proto všem dlouholetým těžkým kuřákům vřele doporučuji, aby se svého lékaře zeptali na program časného záchytu rakoviny plic. Jde o bezbolestné vyšetření u pneumologa a případně následné CT vyšetření pro vyloučení přítomnosti nádoru,“ vysvětluje Milan Sova.

