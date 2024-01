Pokud vás kromě kašle trápí navíc bolest v krku, hlava třeští a máte i rýmu, asi není třeba se příliš znepokojovat. Kašel prostě patří k běžným příznakům nachlazení. Jenže když krátkodobý kašel přejde v dlouhodobou nepříjemnou potíž, je to velký problém. Jak poznat, jaký máte kašel? Zeptali jsme se lékařů, jaké další zdravotní potíže může kašel signalizovat.

S kašlem, který trvá déle, než měsíc raději vyrazte k lékaři.

Nekašlete na kašel:

Nejčastějším důvodem kašle na podzim a v zimě jsou nejrůznější virózy. „U bakteriálního zánětu dýchacích cest, jakým je angína, ale bývá kašel spíše raritní. Naopak na jaře jsou velmi časté alergické kašle, provázející přecitlivělost na pyly a prachy. U kuřáků je zase velmi častý kašel kvůli chronickému dráždění plic z vdechovaných kouřových zplodin,“ vypočítává nejobvyklejší příčiny kašle, které potkává ve své ordinaci v Kyjově, praktický lékař Dušan Zhoř.

Co všechno by dlouhotrvající kašel mohl znamenat?

1. Postcovidový syndrom

Kašel u Covidu je častý a léčí se velmi jednoduše, jako u jiných viróz. „Výrazně horší to je ale tehdy, pokud pacientovi tento virus způsobí zápal plic. V případě infekce Covidem dochází k plicnímu i cévnímu poškození tkáně, které současná medicína moc řešit neumí. Ideální je po prodělání covidového zápalu plic absolvovat lázeňskou rehabilitaci, která posílí regeneraci plic. Ale ta má svá pravidla a nedostane se tam určitě každý," říká doktor Zhoř. Při dlouhodobém postcovidovém kašli je zcela logická absolutní abstinence od kouření. „Ovšem přesvědčit pacienty, aby nekouřili, je pro mě stále neřešitelný problém," dodává praktický lékař.

2. Alergie

Kašel způsobený alergiemi na prach, pyl nebo zvířecí srst, je často léčen především zmírněním alergické reakce. Alergolog doporučí pacientovi antihistaminika, nosní steroidní spreje, případně inhalátory s bronchodilatancii, což jsou léky k rozšíření průdušek. Samozřejmostí je omezení expozice alergenům.

Jak se nejrychleji zbavit kašle? Pneumolog radí, co opravdu pomůže

Přestože kašel způsobený alergiemi obvykle léčí praktický lékař nebo alergolog, může nakonec přebrat pacienta do péče pneumolog. „To se děje tehdy, pokud je kašel dlouhotrvající nebo závažný. To znamená, že přetrvává i po běžné léčbě nebo je zvláště obtěžující,“ říká docent Milan Sova, přednosta Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy Fakultní nemocnice Brno. Pneumolog může také pomoci diagnostikovat a léčit astma nebo jiné plicní stavy, které mohou být spojeny s alergickým kašlem.



3. Astma

„Astmatický kašel je suchý, tedy nevykašláváte žádné hleny. Léčba je podobná jako u kašle alergického, kdy se snažíme snížit reaktivitu plic buď spreji, tabletkami nebo kombinací s inhalacemi,“ popisuje doktor Zhoř. Astma je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest, které může vzplanout jak v dětství, tak v dospělosti. K jeho nejčastějším příznakům patří opakující se sípání, svíravý pocit na hrudi, kašel a dušnost. Horší to bývá vždy v noci nebo ráno po probuzení.

Jak se nejrychleji zbavit kašle? Dva týdny potíží jsou normální, čtyři už moc

Pro léčbu astmatu existují léky preventivní a úlevové. Preventivní léky s protizánětlivým účinkem pacient užívá dlouhodobě každodenně k udržení klinické kontroly nad astmatem. Léky úlevové pak astmatici užívají podle potřeby k rychlé úlevě při zúžení průdušek a dušnosti. Neměli by je ale nadužívat.

4. Chronická obstrukční plicní nemoc

Úporný kašel, vykašlávání hlenů a dušnost jsou charakteristické příznaky pro chronickou obstrukční plicní nemoc neboli CHOPN. Jak upřesňuje Národní zdravotnický informační portál, na nemoc mohou poukazovat také některé charakteristické zvuky při dýchání, jako jsou pískání nebo hučení, dále častá nachlazení nebo chřipkové infekce.

Jak dát poškozené plíce po covidu do pořádku? Příběh muže, kterému pomohly lázně

CHOPN je pomalu postupující onemocnění plic, při kterém se nevratně zúží dýchací cesty. Při vzniku nemoci i během jejího dalšího průběhu vzniká chronický zánět průdušek a také se poškodí, nebo úplně zničí plicní sklípky. Kvůli neustálému zužování dýchacích cest je dýchaní ztížené, což pro člověka znamená nedostatečný přísun kyslíku do krevního oběhu. To má pak negativní dopad na fungování celého organismu.

5. Kuřácký kašel

Jestli někdo bere leckdy svůj kašel paradoxně na lehkou váhu, jsou to milovníci cigaret. Kuřáci, kteří mají tradiční ranní kašel a zadýhávají se, berou často tyto potíže jako běžnou součást života. „Pokud se ale jejich kašel zhoršuje nebo se mění jeho charakter – třeba že ze suchého a dráždivého kašle se najednou stane vykašlávání hlenu – měli by ihned vyhledat lékaře. Je-li hlen nějak zabarvený, může to být příznakem rakoviny plic. V takovém případě by měl zpozornět především každý kuřák. A nejlépe ještě předtím, než ho začne trápit kašel, by se měl u svého praktického lékaře informovat o screeningovém vyšetření, které dokáže nádor na plicích odhalit už v časném, lépe léčitelném stádiu," upozorňuje docent Sova.

6. Rakovina plic

Na zhoubnou nemoc v plicích upozorňuje úporný kašel, který bývá často jejím prvním příznakem a navzdory léčbě neustupuje. Někdy se zhoršuje i „kuřácký kašel“, který existuje již delší dobu. K dalším příznakům patří dušnost, obecně dýchací potíže, později příměs krve ve vykašlaném hlenu.

Onkolog Libor Havel: Nádor plic přežívají i ti, kteří by dříve byli dávno mrtví

„Rakovina plic je nemoc, která zabije drtivou většinu těch, u nichž se objeví. Ničivost choroby spočívá v jejím tichém postupu. Zprvu se výrazně nehlásí, nebolí, a lidé s už jasnými příznaky tak přicházejí pro léčbu pozdě. Osm z deseti nemocných umírá zbytečně, přitom v časných stadiích by šlo nádor odstranit,“ upozorňuje profesorka Martina Koziar Vašáková, předsedkyně České pneumologické a ftizeologické společnosti. Pomoci s včasným záchytem plicních nádorů by měl i nedávno spuštěný screening u kuřáků formou vyšetření plic na CT.

7. Srdeční selhání

Chronický kašel leckdy trápí pacienty při srdečním selhání. Vzniká nejčastěji kvůli nahromadění tekutiny v plicích. „Může se tedy jednat o plicní edém, neboli otok, kdy srdce nemůže efektivně pumpovat krev, a potom se sekundárně může tekutina dostávat do dýchacích cest a tady pacienta dráždit,“ vysvětluje pneumolog Milan Sova.

O ohrožení svých plic nevědí statisíce Čechů. Rakovinu může způsobit i práce

Léčba tohoto typu kašle závisí na základní příčině srdečního selhání. Kardiolog obvykle stanoví diagnózu a předepíše léčbu zaměřenou na zlepšení funkce srdce a snížení nahromadění tekutiny. Rovněž léky na odvodnění, diuretika, mohou pomoci snížit množství tekutiny v plicích, a tím zmírnit kašel. Pneumolog se může zapojit do léčby, pokud je potřeba řešit komplikace spojené s plícemi nebo pokud je třeba odhalit příčinu kašle, aby se vyloučily jiné plicní problémy.

8. Reakce na užívání léků

Někdy organismus reaguje kašlem poté, co začne pacient užívat nové léky. „Nejčastějším nežádoucím účinkem je kašel u jedné skupiny léků na tlak. Diagnostika je velmi jednoduchá: zajdete za svým lékařem, popíšete mu potíže, pak by se udělá provokační test, kdy se změní skupina užívaných léků. Kašel, pokud ho způsobovaly původní léky, by měl spontánně odeznít během pár dní až týdnů,“ říká doktor Zhoř.

Další příčiny kašle

Příčin chronického kašle může být ale ještě mnohem víc. Za zmínku stojí refluxní choroba jícnu, infekční příčiny, jako jsou záškrt, černý kašel, kašle provázející nákazu mykoplazmaty, plísněmi či parazity. Hodně kašlou pacienti s cystickou fibrózou nebo s tuberkulózou. Projevuje se tak plicní embolie, plicní fibróza či sarkoidóza. Nezřídka může za kašel dráždění dýchacích cest látkami, jako jsou tabákový kouř, prach, chemikálie či znečištěné ovzduší.