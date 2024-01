Neustále vás něco dráždí ke kašli, ale nejste nastydlí? Moc se o tom neví, ale příčinou záchvatovitého kašle může být nemoc trávicího traktu. Takže co udělat, abyste konečně přestali kašlat? Vydejte se ke svému praktickému lékaři a vše s ním proberte. Možná pro vás bude nejlepší cestou k vyléčení kašle změna diety.

Kašel může vyvolávat třeba i onemocnění trávicího traktu. | Foto: Shutterstock

Jak si poradit s pálením žáhy:

Zdroj: Youtube

Kašlání je reflex, při němž reagujeme na cokoliv dráždivého v dýchacích cestách. Někdy toto dráždění může způsobovat nemoc jiného než dýchacího ústrojí. Kašel může vyvolávat třeba i onemocnění trávicího traktu, konkrétně jícnový reflux. Při něm se kyselé trávicí šťávy dostávají ze žaludku zpětně do jícnu.

Zácpa, průjem či pálení žáhy. Jednoduchý babský recept vás těchto obtíží zbaví

„Jedná se o suchý a dráždivý kašel, který může být jediným příznakem refluxu žaludečního nebo dvanáctníkového obsahu do jícnu a do horních cest dýchacích. Při tom se vůbec nemusí objevit jiné, typické projevy nemoci, jako jsou pálení žáhy, pocit návratu šťáv do úst nebo bolesti za hrudní kostí,“ vysvětluje profesor Milan Lukáš, člen výboru České gastroenterologické společnosti. Kašel vzniká kvůli lokálnímu dráždivému působení trávicích šťáv na sliznici horních cest dýchacích.



Nahrává se anketa …

Pomohou léky cílící na žaludek

Profesor Milan Lukáš, člen výboru České gastroenterologické společnosti. Se svolením Milana LukášeZdroj: Se svolením MaVe PRLéčba kašle v tomto případě nespočívá v podávání léků na kašel, ale v dietních opatřeních a dlouhodobé léčbě léčivy, které snižují tvorbu kyseliny solné v žaludku.

Kombinují se s podáváním dalších farmak, které upravují motilitu, tedy pohyblivost horní části trávicí trubice. Díky této léčbě kašel většinou zcela ustoupí.

Kašel po jídle či při ležení

Příběh pacienta, který takovým kašlem trpěl, zná ze své ordinace i kyjovský praktický lékař Dušan Zhoř: „Můj spoluhráč z fotbalu si každý trénink stěžoval na jinou zdravotní potíž a opakovaně i na kašel. Pozval jsem si jej do ambulance, provedli jsme základní vyšetření včetně spirometrie a ultrazvuku plic“

Nepříjemné pálení žáhy lze vyřešit i bez léků. Pomáhají bylinky i psychika

Pacient nakonec přiznal, že má kašel po tom, když se hodně nají, nebo když leží či je ve stresu. „Takové problémy mohou být spolu s pálením žáhy a hrdelním diskomfortem součást potíží, kdy se trávenina z žaludku dostává do jícnu. To pak může dráždit plíce ke kašli. Zaléčili jsme to a nyní si muž zase stěžuje na své zdravotní potíže, ale už ne na kašel,“ dodává doktor Zhoř.

Vdechování žaludečního obsahu

Jícnový, nebo také odborně nazývaný gastroezofageální reflux je onemocnění, kdy špatně funguje dolní svěrač jícnu. Jak vysvětlují lékaři na webu Respirace-alergie.cz, při refluxu proniká kyselý obsahu žaludku do jícnu a člověk proto následně vdechuje malé částice žaludečního obsahu. Právě to může způsobit chronický, neproduktivní kašel. Proto se doporučuje u dlouhodobého kašle kromě jiného také vyšetření jícnu.

Bez bublinek i peprmintu

Jaké změny v životním stylu mohou přispět k léčbě refluxní choroby, a tedy i případného dráždivého kašle? Jak před časem popsal v článku pro denik.cz primář interního oddělení Oblastní nemocnice Příbram Filip Závada, každý člověk s refluxní chorobou by neměl kouřit, bojovat s nadváhou, vynechat čerstvé kynuté pečivo, alkohol, kávu, čokoládu a peprmint. Gastroenterolog rozhodně nedoporučuje popíjet sycené, bublinkové nápoje, ať již coly nebo minerálky.