Káva je skvělý nápoj, který miluje většina lidí. Podle současných vědeckých poznatků má její konzumace navíc řadu zdravotních výhod. A patří i mezi podpůrné prostředky při hubnutí. Kdy kávu pít, aby pomáhala hubnout? Lze kávu pít na lačný žaludek? A je pravda, že čím víc kofeinu vypijeme, tím víc energie máme? Rady odborníků nám pomohou si kávu opravdu užít se všemi jejími výhodami.

Když správně načasujete pití kávy, pomůže vám to lépe hubnout. | Foto: Shutterstock

Káva: prospívá nebo škodí?

Není jedno, kdy kávu pijeme

Káva, tedy přesněji řečeno látky, které kávový nápoj obsahuje, ovlivňují zdraví, náladu i fungování celého organismu. Pomáhá nejen tehdy, kdy potřebujeme zvýšit pozornost, ale i při sportovní aktivitě, při trávení, jako prevence nemocí či při hubnutí.

Různými studiemi je dokázáno, že pravidelné pití kávy snižuje riziko Alzheimerovy nemoci a také, že káva snižuje riziko Parkinsonovy choroby.

Kofein z kávy stimuluje centrální nervovou soustavu, ale i oběhovou soustavu a další orgány v našem těle. Není tedy jedno, kdy si kávu dopřejeme, pokud chceme z kávy získat povzbuzení, více energie ale i jen požitek z její chuti.

Podpora při hubnutí

Baristka Monika Matúšová z pražírny kávy Zlaté Zrnko.Zdroj: Se svolením Moniky MatúšovéPři snaze o zhubnutí lidé obvykle kombinují redukční dietu a pohyb. Káva se doporučuje pít před sportovním výkonem, ideálně hodinu, nejméně však půlhodiny před začátkem aktivity. Je to proto, aby káva v době sportu nezatěžovala žaludek, ale podpořila výkon a výdrž.

Kromě toho, že káva a látky z ní pomohou lépe zvládnou trénink, může káva podobně jako zelený čaj podporovat i proces odbourávání tuků. Kofein si sám o sobě s tukem neporadí, ale pomáhá udržovat metabolismus v chodu, a to je pro neukládání a odbourávání lipidů důležité.

„Kofein se do kávy uvolňuje jako jedna z posledních látek, takže pokud si chcete dopřát pořádný kofeinový booster, dejte si namísto malého espressa kávu, která se déle filtrovala, například lungo nebo za studena filtrovanou kávu,“ doporučuje baristka Monika Matúšová z pražírny kávy.

Milovníci neslazené kávy měli výhodu

Souvislost popíjení neslazené kávy a hubnutí prokázala i nová studie, publikovaná na sklonku loňského roku v časopise The American Journal of Clinical Nutrition. Studie potvrdila, že zvýšení konzumace množství kofeinové i bezkofeinové kávy bylo během čtyř let spojeno se snížením přírůstku hmotnosti u mužů i žen.

Ovšem pozor, opravdu to platí jen pro kávu neslazenou. Přidání lžičky cukru do značné míry potlačilo přínos kávy pro hubnutí, a bylo naopak spojeno s dalším přírůstkem hmotnosti.

4 důvody, proč pití kávy ovlivňuje hubnutí

Pohybová fyzioložka Colleen Gulick pro web Healthline vysvětlila, že existuje několik způsobů, jak může káva ovlivnit váhu:

1. Termogenní efekt. Kofein coby klíčová složka kávy, stimuluje termogenezi, což je proces, kterým tělo vytváří teplo a spaluje kalorie. Tento termogenní efekt může zvýšit energetický výdej.

2. Potlačení chuti k jídlu. Bylo prokázáno, že kofein má vlastnosti potlačující chuť k jídlu, což může snížit celkový příjem kalorií.



3. Metabolické účinky. Káva obsahuje bioaktivní sloučeniny, jako jsou chlorogenové kyseliny a polyfenoly, které byly spojeny s metabolickými výhodami, včetně zlepšené citlivosti na inzulín, a tím i lepšího metabolismu glukózy. Tyto účinky by mohly potenciálně ovlivnit regulaci tělesné hmotnosti a přispět ke snížení hmotnosti.

4. Zvýšení fyzického výkonu. Kofein zlepšuje vytrvalost a fyzickou výkonnost. Zvýšením intenzity cvičení může pravidelná konzumace neslazené kávy nepřímo podpořit úsilí o hubnutí, a to díky zvýšenému výdeji kalorií během fyzické aktivity.

Raději ne na lačný žaludek

O kávě, jejích účincích a způsobu její konzumace koluje hodně mýtů. Tvrzení, že káva by se neměla pít na lačný žaludek, je však u někoho pravdivé. „Káva podporuje vylučování trávicích šťáv, a pro žaludek není dobré, pokud tráví naprázdno,“ radí Monika Matúšová. Ideální je dát si po jídle krátkou pauzu 20 – 30 minut, a teprve potom si dopřát šálek kávy. Pomůže s trávením a povzbudí.

Podle Pavla Kohouta, přednosty interní kliniky pražské Fakultní Thomayerovy nemocnice a spoluzakladatele Institutu kávy, je rozdílný vliv kávy na lačný žaludek u zdravého člověka a u člověka s vředovou chorobou nebo zánětem žaludku.

Kofein opravdu povzbuzuje produkci žaludečních šťáv, čímž připravuje trávicí systém na trávení potravy. „Přesto by u zdravého člověka neměla ani při pití na lačný žaludek vyvolat zdravotní obtíže. U pacientů se zánětem žaludku či vředovou chorobou žaludku a duodena je ale vhodné si kávu nalačno odpustit,“ říká lékař Kohout.

Před cestou si kávu nedávejte

Po vypití kávy se do půl hodiny může přihlásit o slovo i tlak močového měchýře. Káva je totiž známé diuretikum, čili zvyšuje tvorbu a vylučování moči. Kdo se chystá na cestu, určitě by neměl pít kávu na poslední chvíli. Pokud tedy nechce hned za rohem stavět.

Hodně kofeinu, velká únava

Vysoké dávky kofeinu tělo vyčerpávají. Kdo pravidelně zásobuje tělo velkými dávkami kofeinu, neměl by být překvapený, že trpí nespavostí či neklidným spánkem a ráno vstává unavený. „Obsah kofeinu v kávě se může lišit podle toho, jak horkou vodu použijeme, jak dlouho kávu louhujeme nebo extrahujeme a jaký objem nakonec vypijeme,“ vysvětluje baristka Monika Matúšová.

Nejméně kofeinu má espresso nebo moka. Naopak nejvíce kofeinu obsahuje káva, která se louhuje dlouho – zalévaná káva. Někdy však můžeme cítit větší nakopnutí, když vypijeme espresso, i když má méně kofeinu.

„Je to proto, že šálek s obsahem jen 30 mililitrů vypijeme najednou. Zato zalévanou kávu pijeme déle, proto se kofein do těla dostává postupně a tak, i když jsme do těla dostali více kofeinu, necítíme nakopnutí,“ dodává baristka Matúšová.