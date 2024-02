Káva s mlékem: Kdy ji raději nepít, a kdy naopak může pomáhat v léčbě

Málokterý nápoj je opředen tolika mýty jako káva s mlékem. Tato kombinace je přeci škodlivá, šíří se mezi lidmi. A co že nám má udělat? Šušká se něco o rakovině, o poškození dvanáctníku, čili části tenkého střeva navazující na žaludek. A dokonce prý káva s mlékem ničí slinivku a žlučník. Oslovili jsme dva lékaře, vystudovaného odborníka na lidskou výživu a také uznávanou kávovou baristku, aby nám řekli, jak to s tím mlékem do kávy vlastně je. Možná pro vás bude překvapením, že kombinace kávy a mléka dokonce pomáhá při některých zdravotních potížích.