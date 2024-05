Kávu pije většina z nás. Vnímáme ji jako povzbuzující nápoj a užíváme si její chuť. Je ale možné, že může být nezdravá? A pokud ano, jak káva škodí a proč ji nepít? Názory lékařů se už hodně změnily a více než o škodlivosti kávy se mluví o její prospěšnosti pro zdraví. Přesto jsou určité situace, kdy nám tento lahodný nápoj opravdu může škodit.

„Zatímco dřívější studie naznačovaly, že konzumace kávy může mít stinné stránky, novější výzkumy potvrzují, že ve skutečnosti má spíše zdravotní přínosy,“ vysvětluje americký lékař Donald D. Hensrud, který je docentem preventivní medicíny a výživy na Mayo Clinic.

Na webových stránkách Mayo Clinic také upřesňuje, proč nastal takový obrat v pohledu na kávu. „Je těžké podívat se jen na jeden aspekt stravy a spojit jej se zdravotním stavem. Roli totiž může hrát mnoho dalších faktorů. Například raný výzkum kávy ne vždy bral v úvahu, že těžcí pijáci kávy mají také tendenci užívat tabák a vést sedavý způsob života.“

Rizikem je nadměrný příjem kofeinu

Když novější studie vzaly u účastníků výzkumu v potaz i jejich životní styl, zjistily možnou souvislost mezi konzumací kávy a sníženou úmrtností. Káva může podle doktora Hensruda nabídnout určitou ochranu proti Parkinsonově chorobě, cukrovce 2. typu, proti onemocnění jater a může chránit i před srdečním infarktem či mozkovou mrtvicí.



„Káva má stále potenciální rizika, většinou kvůli vysokému obsahu kofeinu. Může například dočasně zvýšit krevní tlak. Ženy, které jsou těhotné, snaží se otěhotnět nebo kojí, si musí dávat pozor na kofein. Zkrátka, pokud na sobě pozorujete vedlejší účinky kávy, jako je pálení žáhy, nervozita nebo nespavost, zvažte omezení její konzumace,“ dodává lékař.

Každý snese jinou dávku

Kofein je látka, která může zlepšit vaši náladu, metabolismus a duševní i fyzickou výkonnost. Jak uvádí zdravotní web Healthline, ačkoli je kofein v nízkém až středním množství obecně bezpečný, jeho vysoká konzumace může způsobit nepříjemné, a dokonce nebezpečné vedlejší účinky.

Pro toleranci kofeinu mají zásadní význam naše geny. Někteří lidé proto mohou konzumovat více kofeinu než jiní. A co to znamená vysoká konzumace? Podle Evropského úřadu pro bezpečnost potravin je doporučená denní dávka kofeinu pro dospělého člověka 200 až maximálně 400 mg. Co může hrozit, když tuto dávku překročíme?

Kávu si hlavně vychutnejte v hezkém prostředí

Pět nejčastějších rizik, spojených s konzumací kávy

1) Úzkost

Kofein zvyšuje bdělost. Funguje tak, že blokuje účinky adenosinu, chemické látky v mozku, která způsobuje pocit únavy. Zároveň spouští uvolňování adrenalinu, tedy hormonu „boje nebo útěku" spojeného se zvýšenou energií. Při vyšších dávkách však mohou být tyto účinky výraznější, což vede k úzkosti a nervozitě, uvádí web Healthline.

Bylo zjištěno, že extrémně vysoký denní příjem kofeinu, 1 000 mg a více denně, způsobuje u většiny lidí nervozitu, trému a podobné příznaky. U jedinců citlivých na kofein pak může vést k podobným účinkům i mírný příjem kávy. Navíc bylo prokázáno, že mírné dávky kofeinu způsobují zrychlené dýchání a zvyšují hladinu stresu, pokud jsou konzumovány najednou.

2) Trávicí problémy

Ranní šálek kávy pomáhá leckomu rozhýbat střeva. Projímavý účinek kávy se připisuje uvolňování gastrinu, hormonu, který produkuje žaludek a který urychluje činnost tlustého střeva. Není tedy překvapivé, že velké dávky kofeinu mohou u některých lidí vést k řídké stolici nebo dokonce k průjmu.

Dlouhá léta se věřilo, že káva způsobuje žaludeční vředy, rozsáhlá studie na více než 8 000 lidech žádnou souvislost mezi nimi nezjistila. Na druhou stranu některé studie naznačují, že kofeinové nápoje mohou u některých lidí zhoršovat refluxní chorobu jícnu. Zdá se, že to platí zejména pro kávu.

3) Zrychlený srdeční tep

Stimulační účinky vysokého příjmu kofeinu mohou způsobit zrychlení srdečního tepu. Může také vést ke změně srdečního rytmu, k takzvané fibrilaci síní. Ta byla zaznamenána u mladých lidí, kteří konzumovali energetické nápoje obsahující extrémně vysoké dávky kofeinu.

Tento účinek se ale neprojevuje u všech. Dokonce i někteří lidé se srdečními problémy totiž mohou být schopni tolerovat velké množství kofeinu.

4) Časté močení

Zvýšená frekvence močení je častým vedlejším účinkem vysokého příjmu kofeinu, který je způsoben stimulačními účinky této látky na močový měchýř. Rozsáhlá studie z roku 2011 se zabývala vlivem vysokého příjmu kofeinu na inkontinenci u více než 65 000 žen bez inkontinence. U těch, které konzumovaly více než 450 mg kofeinu denně, bylo riziko inkontinence významně vyšší než u těch, které konzumovaly méně než 150 mg denně.

Takže pokud pijete hodně kávy a máte pocit, že vaše močení je častější nebo naléhavější, než by mělo být, možná by bylo dobré kávu omezit a zjistit, zda se vaše příznaky zlepší.

5) Nespavost

Jak si zařídit večer, abychom dobře spali, a potom prožili další skvělý den? Záleží i na tom, co večer pijete. „Pokud chcete dobře spát, poslední kávu byste si měli dát několik hodin předtím, než se uložíte do postele. Často se mluví o šesti hodinách, ale toto je individuální, protože každý má jiný metabolismus a kofein z těla odbourává různě rychle,“ říká pražič ze Zlatého Zrnka Václav Faltus, který má na kontě mnoho medailí za svoje umění v pražení kávy.

