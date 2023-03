Péče o zuby by neměla končit jen nákupem vhodných čistících pomůcek. Důležitá je i péče o ně a také uskladnění. Podle vědeckých závěrů jsou kartáčky na zuby často kontaminované fekáliemi ze záchodů. Nesprávné umístění kartáčků v koupelně může také ohrožovat organismus plísněmi.

Měkký kartáček s dobře udržovanými štětinami, svazkový kartáček, dentální pilka nebo nit, mezizubní kartáčky několika velikostí, stěrka na jazyk. Ideální výbava, kterou lidé dostávají u dentálních hygieniček, má z jejich úst odstranit bakterie, které přispívají ke kažení zubů. Možná by se k ní ale ještě měla přidat také nějaká solidní zástěna.

Vědci z Coloradské univerzity ve Spojených státech amerických totiž došli k závěru, že si lidé velmi často kromě pasty čistí zuby také fekáliemi. Může za to nesprávná manipulace s víkem od toalety. Uvedli to ve studii publikované v magazínu Nature.

„Splachování toalety vytváří silný chaotický proud s rychlostmi přesahujícími dva metry za sekundu. Tento proud vynáší aerosoly, které šíří patogeny obsažené ve fekáliích do výšek dosahujících až 1,5 metru během osmi sekund od spláchnutí,“ popsali.

Úniku aerosolů, které kromě fekálií mohou podle vědců přenášet například covid, chřipku a další infekční onemocnění, lze předcházet použitím víka, případně je při plánování stavby domu vhodné se zamyslet nad tím, že by toaleta byla od koupelny oddělená.

Jak správně kartáčky uschovat?

Toalety ale nejsou to jediné, co hygienu dentálních pomůcek ohrožuje. Oblíbené je používání krytek, které chrání štětiny. Z hlediska dlouhodobé hygieny je to ale podle stomatologů problematické. „Krytky na zubní kartáčky použité pro jejich pravidelné a dlouhodobé uchovávání nedoporučujeme, protože pod nimi nedochází k vysychání vláken kartáčku. Ze stejných důvodů není vhodné vlhké kartáčky po jejich použití a opláchnutí uchovávat v uzavřených skříňkách,“ vysvětlil zubní lékař Ladislav Korábek.

Vlhko vytváří podhoubí pro bakterie i třeba plísně. Bakterie a patogeny, které se mohou skrze kartáčky šířit, mohou mít dopad na zdraví především pro jedince s oslabenou imunitou, mohou také přispívat ke tvorbě aftů.

V zahraničí někdy doporučují sanitaci kartáčku, třeba na bázi ultrafialového světla nebo různých roztoků. Podle Korábka to ale je zbytečné. „Dezinfekci ve většině případů provádí použitá zubní pasta. Antimikrobiálnímu a antimykotickému efektu napomáhá právě výše zmíněné oschnutí a vyschnutí hlavice a vláken kartáčku,“ poznamenal zubař.

Na 20. března připadá Světový den ústního zdraví 2023. Česká stomatologická komora při této příležitosti pořádá různé akce pro veřejnost. Linkou, která se táhne letošním rokem, je péče o zubní dutiny dětí s handicapem. Týmy vyškolených studentů budou ukazovat dětem s fyzickým i mentálním handicapem, jak si správně čistit zuby a pečovat o ústní dutinu.

„Chceme v rámci tohoto projektu připravit budoucí stomatology a dentální hygienistky na práci s postiženými. Celkem navštívíme v březnu 50 speciálních mateřských a základních škol napříč Českou republikou,“ vypočítala mluvčí stomatologické komory Veronika Dufková.

Dodala, že jsou také připravené různé akce pro veřejnost v Praze, Plzni, Karlových Varech, Ostravě nebo Olomouci.

Světový den ústního zdraví

V Praze se největší akce letošního ročníku koná 20. března. Akce proběhne od 8:30 do 17:00 před západním vstupem do Centra Černý Most. Organizovaně ji navštíví 760 školáků této městské části a zároveň je na ni zvána široká veřejnost. Seznam všech akcí pořádaných u příležitosti Světového dne ústního zdraví lze nalézt na adrese www.republikabezkazu.cz/sduz/.