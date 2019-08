Využívání výhod mrazu pro zdraví není žádnou novinou. Vlivem extrémních teplot na organismus, takzvanou hypotermií, se zabývali už staří Egypťané i lékař Hippokrates. Hitem se ale staly až v době rozvoje moderního vrcholového sportu, tedy ve druhé polovině 20. století, a to pro schopnost rychle regenerovat po úrazech.

Využívá se fyziologické reakce, která v chladu nutí tělo k vyššímu výdeji energie. Minusové teploty působí jen na povrch kůže, asi v milimetrové hloubce. V mrazivém prostředí se krev přesune z kůže dolů do svalů. Tam cirkuluje asi dvě minuty, a pak, když se vrátíte do teplého prostředí, díky mírnému pohybu vypluje do roztažených cév na povrchu těla.

Dojde tak k náhlému zaplavení a prokrvení kloubů červenými krvinkami, což urychluje léčení. Zvýší se také množství endorfinů, testosteronu, dopaminu, serotoninu a dalších tělu vlastních látek. Kromě rychlejšímu hojení po úrazech, mráz napomáhá i k rychlejšímu odbourávání tuků, vymizení celulitidy, pozitivní účinky má i u migrény, bronchitidy či depresí.

Dnes se s terapií chladem můžete setkat hlavně v lázních, kde je hojně využívána jako doplněk léčení. Z dětství si možná vzpomenete na mrazivou metodu s tekutým dusíkem, kterým dermatologové vypalují bradavice, kožní výstupky a urychlují hojení akné.

I když už tento typ léčení pomalu nahrazují lasery, například erbiový, je stále levnější metodou. V salonech estetické medicíny se nově můžete setkat se zmrazením tukových buněk v určitých partiích, například břicha, boků nebo stehen, pod názvem kriolypolíza. Možností je ale víc.

Pravidla polárních koupelí

Hitem posledních let v lázních a wellness zařízeních jsou polární koupele v kryokomorách a kryosaunách. Rozdíl je pouze v tom, že do té první vstoupíte, zato z té druhé vám bude vykukovat hlava. Vzduch v kryokomoře je suchý, díky čemuž je nízká teplota snesitelná.

Kryosauna má zase tu výhodu, že je možné využít i nižší teploty, už do -150 stupňů Celsia. Tělo tak spotřebuje více kalorií, intenzivněji se regeneruje a oproti klasické sauně, která spíše uspává, vás nabije energií. Využít ji proto můžete i před tréninkem nebo náročnou prací.

K dosažení terapeutického účinku se doporučuje aplikace chladu -120 stupňů Celsia a méně po dobu minimálně 90 sekund. Povrch těla se zhruba do hloubky 1,5 cm podchladí na 5 stupňů Celsia. Někdy, například při bolesti kloubů, můžete zákrok podstoupit jen lokálně. Vyzkoušejte například brněnské kryocentrum Mráz léčí, kde nabízejí i slevy pro seniory. Za jeden vstup zaplatíte přibližně 250 korun.

Hubnutí mrazem

Výhodou této metody je, že se pomocí ní můžete poměrně rychle zbavit tuku z míst, která odolávají dietám i usilovnému cvičení. Nejde však o hubnutí, ale spíše o tvarování těla, proto je ideální pro ty, kteří bojují s pěti až patnácti kily navíc.

Nejvíce ji vyhledávají ženy po porodu, když zůstane na břiše lehce povolená kůže s vrstvou tuku, ale doporučuje se i těm, které zdědily tvary, po kterých netouží a nedá se s nimi „hnout“, jako jsou větší stehna nebo boky. Jde o neinvazivní zákrok estetické medicíny, během kterého se využívá řízeného mrazení tukových buněk. Ty díky mrazu pomalu odumírají, rozpadají se a následně jsou z těla vylučovány přirozenými metabolickými pochody a lymfatickým systémem.

Jak probíhá? Před procedurou jsou partie s nechtěným tukem označeny fixou a ty jsou pak chráněny gelovou membránou proti popálení mrazem. Školená sestra vybere šablonu, aby zaměřila tu část, která „půjde k ledu“. Následně se na ni pod tlakem přisaje hlavice přístroje. Pět minut se tkáň lehce zahřívá a poté přístroj přepne na chlazení.

Tuková tkáň nasátá v hlavici se postupně zmrazí. Po 45 minutách terapeut hlavici odstraní a tkáň lehce promasíruje. Bolesti se bát nemusíte, jde jen o znecitlivění a pocit chladu, což odezní během hodiny. Změny si všimnete už během týdne, na očekávané vytvarování těla si ale musíte počkat jeden až dva měsíce. Například v klinikách estetické medicíny Yes Visage ceny začínají na 8900 korun.

FRANTIŠKA TĚŠÍNSKÁ