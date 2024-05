Posilování svalů pánevního dna se v minulosti nevěnovalo příliš mnoho pozornosti, zato dnes jde o téma velmi diskutované. Svaly pánevního dna totiž hrají klíčovou roli v podpoře zdravých močových a reprodukčních orgánů. Nejznámějším a nejjednodušším způsobem, jak je posílit, jsou Kegelovy cviky. Působí proti inkontinenci i dalším problémům u žen i mužů, můžete je provádět téměř kdekoliv a účinky se projeví už za pár týdnů. Co jsou Kegelovy cviky a jak pomáhají?

Nejjednodušší je zpočátku provádět Kegelovy cviky vleže | Foto: Shutterstock

Pro posílení pánevního dna

Kegelovy cviky jsou známé také jako cviky na posílení pánevního dna. Zaměřují se na svaly, které podporují močový měchýř, střeva a u žen také dělohu, tedy orgány umístěné v pánvi. Cviky zahrnují stahování a uvolňování těchto svalů a jsou přínosné jak pro muže, tak pro ženy.

„Kegelovy cviky mohou předcházet nebo kontrolovat inkontinenci moči a další problémy s pánevním dnem,“ vysvětluje zdravotnický web Mayo Clinic.

Kegelovy cviky:

Existují i jiné způsoby léčby slabosti pánevního dna, například léky nebo operace. Kegelovy cviky ovšem stále patří mezi nejoblíbenější terapie, protože je můžete provádět téměř kdykoliv a kdekoli: v práci, během řízení auta, při odpočinku, nebo u sledování televize.

Toto cvičení vyvinul v první polovině minulého století americký gynekolog Arnold H. Kegel. V roce 1948 je představil jako nechirurgický způsob, jak zabránit úniku moči u žen. Jeho osmnáctiletý výzkum objasnil vliv svalů pánevního dna na tělo. Závěr Kegelovy publikace Nechirurgická metoda zvýšení tonusu svěračů a jejich podpůrných struktur obsahuje rady, jak posilovat svaly pánevního dna.

Pokud vás po Kegelových cvicích bolí břicho, kříž nebo hlava, pravděpodobně zadržujete dech nebo zatínáte špatné svaly Zdroj: Shutterstock

Kdo potřebuje Kegelovy cviky

„Cokoli, co zatěžuje svaly vašeho pánevního dna, může způsobit jejich oslabení a snížit podporu vašich pánevních orgánů,“ vysvětluje web nemocnice Cleveland Clinic. Některé choroby nebo životní události mohou pánevní svaly oslabit. Patří mezi ně:

těhotenství

porod včetně císařského řezu

nadváha nebo obezita

operace v oblasti pánve

stárnutí, kdy svaly pánevního dna, stejně jako svaly v konečníku přirozeně s věkem ochabují

nadměrná námaha při zácpě nebo chronický kašel

cvičení, zejména skákání, běh a zvedání těžkých vah.



Oslabeným pánevním dnem a problémem s inkontinencí trpí také muži. Mimo jiné to může být následek chirurgického odstranění prostaty a stavů, jako je cukrovka a hyperaktivní močový měchýř.

„Kegelovy cviky vám mohou prospět, pokud vám při kýchání, smíchu nebo kašlání unikne několik kapek moči, tedy při stresové inkontinenci, nebo pokud cítíte náhlé silné nutkání močit, ale také při úniku stolice,“ uvádí Mayo Clinic.

Pokud budete Kegelova cvičení provádět pravidelně, můžete podle odborníků očekávat výsledky - například méně častý únik moči - během několika týdnů až měsíců.

Pro trvalé výhody zařaďte Kegelovy cviky do svého každodenního života. Kegelova cvičení lze po poradě s gynekologem provádět také během těhotenství, nebo po porodu.

Efekt Kegelových cviků

Kegelovy cviky mohou mít podle odborníků čtyři hlavní přínosy pro lidské zdraví a pohodu.

Zlepšení kontroly nad močovým měchýřem a snížení rizika inkontinence.

Podpora zdraví reprodukčních orgánů.

Posílení svalů pánevního dna po porodu. Po porodu jsou svaly pánevního dna často oslabené. Kegelovy cviky jsou klíčové pro jejich posílení a obnovu normální funkce.

Zlepšení sexuální funkce a zvýšení sexuálního uspokojení: Silné svaly pánevního dna mohou zlepšit sexuální prožitek u obou pohlaví, zvyšovat intenzitu orgasmu a celkově zlepšit sexuální zdraví.

Kegelovy cviky v praxi:

Důležitá je technika a pravidelnost

Provádění Kegelových cviků vyžaduje pravidelný trénink. Základem je určit správné svaly, na které je třeba se zaměřit, dodržet správnou techniku cvičení a věnovat se mu pravidelně.

Se správnou technikou má řada lidí potíže. „Více než třetina žen a mužů, kteří provádějí Kegelovy cviky, ve skutečnosti procvičují své břišní, hýžďové nebo vnitřní stehenní svaly,“ konstatuje web Harvard Health Publishing zaměřený na zdravotnické informace.

Podle něj tito lidé určitě dělají dobrou věc pro svou fyzickou kondici, ale nevyužívají výhody Kegelova cvičení.

Jak postupovat?

Najděte správné svaly. Chcete-li identifikovat svaly pánevního dna, zastavte močení uprostřed. Jakmile určíte své svaly pánevního dna, můžete je procvičovat v jakékoli poloze. „Nejjednodušší je zpočátku provádět cviky vleže,“ uvádí web Mayo Clinic.

Zdokonalte svou techniku. Představte si, že sedíte na kamínku a stahujete pánevní svaly, jako byste jej zvedali. Zkuste to po dobu tří sekund v kuse a poté se uvolněte na tři.

Udržujte své soustředění. Nejlepších výsledků dosáhnete, když se zaměříte pouze na zatnutí svalů pánevního dna. „Dávejte pozor, abyste neprohýbali svaly na břiše, stehnech nebo hýždích. Vyvarujte se zadržování dechu. Místo toho během cvičení volně dýchejte,“ radí Mayo Clinic.

Opakujte třikrát denně. Zaměřte se alespoň na tři sady po deseti až 15 opakování denně. Když zvládnete provádět cviky vleže, můžete je zkusit i ve stoje, například při čištění zubů, čekání ve frontě, nebo vsedě třeba v práci.

Kromě úvodní identifikace pánevních svalů nepoužívejte Kegelovy cviky k zastavování a spuštění močení. „Provádění Kegelových cvičení při vyprazdňování močového měchýře může ve skutečnosti vést k neúplnému vyprázdnění močového měchýře - což zvyšuje riziko infekce močových cest,“ varují lékaři.

„Cvičení by nemělo bolet. Pokud vás po Kegelových cvicích bolí břicho, kříž nebo hlava, pravděpodobně zadržujete dech, nebo zatínáte špatné svaly,“ upozorňuje server Cleveland Clinic. Podle něj není dobré to s cvičením přehánět. „Jestliže cvičíte příliš často, nebo v případě, že to nepotřebujete, může se stát, že vaše svaly budou příliš napjaté nebo sevřené,“ podotýká.