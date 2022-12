Bílý odlesk v oku málem připravil dívku o život. Dnes má umělé a ráda ho ukazuje

Od té doby se Klárčin stav jen zhoršuje a přidala se i svalová hypotrofie. Dívka navíc žije v naprosto otřesných podmínkách pro život, ale její rodina nemá prostředky na to, aby byt opravila, nebo se ideálně přestěhovala na jiné místo, jelikož Klárka by potřebovala ideálně bezbariérové řešení bytu.

Život prožívá v nevhodných podmínkách

„Naše rodina se skládá z několika členů a prostředky máme jen tak tak, že vyjdeme. Pořídit nové bydlení pro Klárku je pro nás téměř nemožné,“ vysvětluje matka dívky, která bydlí kromě Klárky ještě s dalšími čtyřmi potomky, dvěma vnoučaty a maminkou v naprosto nevyhovujícím bytě, který má zaplísněné zdivo, zdravotně závadné odpady a v bytě se vyskytují i švábi a štěnice.

„Náš pronajatý byt je v dezolátním stavu, ale na jeho opravu nám nezbývají žádné prostředky. Majitelka domu pouze vybírá peníze, sem tam něco opraví a to, že jsou v bytech štěnice a švábi, momentálně nechce řešit,“ popisuje trýznivou situaci Marcela Dudová.

Klárka bojuje s několika diagnózami v naprosto nevhodném domově.Zdroj: Se souhlasem Marcely Dudové

Matka je na vše sama

Maminka Klárky se navíc kvůli velké rodině, na kterou zůstala se svou maminkou sama, téměř nestačí otáčet.

„Ráno odjíždím s dětmi do školy a maminka mezitím Klárku hlídá. Pomůže jí se snídaní a pak musíme celý den neustále hlídat, aby Klárka jedla, jelikož jí nesmí klesnout cukr pod určitou hranici, což by pro ni mohlo mít fatální následky, které by mohly končit smrtí. Proto jí prakticky neustále, ale po malých dávkách,“ vysvětluje maminka Klárky, která se snaží dopřávat dítěti co nejpestřejší stravu.

„Trávím s Klárkou hodně času a dny, kdy mi dává najevo svoji lásku a hrajeme si, jsou pro mě velmi vzácné. Pak se ale projeví její nemoc a začne všechno odmítat a chovat se jako batole,“ popisuje běžný den dcery maminka Marcela. Porucha Klárky spočívá v tom, že kvůli nedostatečné funkci metabolismu a následné poruše látkové výměny dochází i k druhotným poškozením některých orgánů a funkčních systémů.

Pomoci může každý

Klárka nyní potřebuje především změnit prostředí, ve kterém vyrůstá. Ovšem aby tak její rodina mohla učinit, potřebuje finanční vzpruhu od lidí, kterým není osud Klárky lhostejný. Vybrané peníze chce maminka použít na financování nového domova a potřebného vybavení, aby mohla žít Klárka plnohodnotný život. Pokud chcete Klárce přispět na stěhování a úhradu nákladů spojených s její léčbou, můžete tak učinit prostřednictvím sbírky na Donio.cz.