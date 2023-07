Pomoc v boji proti klíšťatům. Klíšťapka ukáže, kde jsou a kde hrozí nákaza

Chodíte rádi do lesa a brouzdáte po lukách? Je to romantické. Ale jen do doby, než na se vás přisaje klíště. Podle dostupných zdrojů je každé desáté infikované a může přenášet jak boreliózu, tak klíšťovou encefalitidu. Existuje však česká aplikace Klíšťapka, která vám včas napoví, v jakých místech se klíšťata skrývají a zda přenášejí nemoci.

Aplikace Klíšťapka je důležitým pomocníkem v prevenci proti klíšťatům a nákazám, které přenášejí. | Foto: Shutterstock