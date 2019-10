Současné teplé a vlhké počasí láká do přírody nejen houbaře, ale i klíšťata. I na podzim bychom proto měli zkontrolovat, jestli jsme si nepřinesli z vycházky nechtěného parazita.

"Pokud ano, je nutné se ho správně zbavit. Klíště je nejlepší odstraňovat v gumových rukavicích. Pokud je přisáté, je třeba ho zakápnout alkoholovým dezinfekčním prostředkem a vykývat. Místo přisátí bychom měli dezinfikovat," radí lékařka Danuše Pancová z ambulance pro infekční choroby přerovské nemocnice.

Hlavně nedrtit

Klíště bychom neměli drtit, ale můžeme je vyhodit do WC nebo ponořit do dezinfekčního prostředku. "Podobně bychom měli odstraňovat klíšťata zvířatům, a to za použití pinzety,“ dodala. I z koček a psů může parazit snadno přelézt na člověka.

Přerovští infektologové zaznamenali v posledních týdnech nárůst počtu pacientů, kteří byli vyšetřeni kvůli podezření na nákazu klíštětem.

"Denně řešíme tři až pět případů a většinou se jedná o podezření na lymskou boreliózu. Narůst pacientů je způsoben polymorfními příznaky nemoci, které imitují mnoho jiných chorob, nejednoznačnými laboratorními výsledky a také tím, že se jedná o onemocnění mediálně hodně diskutované. U velké části pacientů ale zjišťujeme, že se jedná o potíže z jiných příčin,“ dodala Danuše Pancová.

Repelenty i očkování

"Chránit se můžeme dlouhým oděvem, použitím repelentů a včasnou prohlídkou po návratu z přírody. V Česku je možné očkovat pouze proti klíšťové encefalitidě - podle statistik ale této možnosti využije pouze 17 procent Čechů," upřesnila.

Zvážit možnost vakcinace mohou lidé právě nyní, protože první očkovací dávka se v ideálním případě podává v zimních měsících.

Hygienici letos na Přerovsku evidují osm pacientů, kteří onemocněli klíšťovou encefalitidou. Lymská borelióza je ale častější - od ledna do září jí onemocnělo celkem 83 lidí. Nejvíce případů nákazy zaznamenali epidemiologové od června do září - v červnu jich bylo 15, v červenci 19, v srpnu 20 a v září 11.