Když objevíte přisáté klíště, je potřeba rychle jednat a klíště bezpečně odstranit. Ale co když nemáte po ruce pinzetu, ani kartu a na klíště se štítíte sáhnout? Prohledejte kapsy i batoh a určitě najdete něco, co vám s odstraněním parazita pomůže. Nikdy ho však po vytažení nezkoušejte spálit.

Klíště je potřeba odstranit co nejrychleji. | Foto: Shutterstock

Klíště lze vyndat několika způsoby. Podle webu Klíště je nejbezpečnější pinzeta a speciální karta, ale nemusíte se bát klíště jen tak vytrhnout. Dokonce ani zaseknutá kusadla nepředstavují velký problém. Tělo si s nimi poradí a infekci nepřenášejí.

CO SE V ČLÁNKU DOZVÍTE O ODSTRANĚNÍ KLÍŠTĚTE:

* Odstranění klíštěte pomocí niti

* Jak použít brčko či plastovou lžičku

* Tamponek a tyčinka

* Viklat, nebo kroutit?

* Pozor na horké předměty

* Jakým metodám se vyhnout

* Jak bezpečně zlikvidovat klíště

Jenže co když nemáte po ruce ani jeden zmiňovaný předmět a pouhý pohled na klíště vám způsobuje nevolnost? Nemusíte propadat panice, existuje totiž mnoho dalších metod, jimiž klíště odstraníte i bez speciálních nástrojů.

Metoda zmražení klíštěte:

Zdroj: Youtube

Dentální nit či provázek

Pokud jste na vycházce a všimli jste si, že se na vás právě přisálo klíště, zapátrejte v batohu či po kapsách. Pokud najdete vlasec, tenký provázek, zubní nit nebo obyčejnou nit, je to skvělá zpráva.

„Jednoduše vezměte nit a přibližte ji co nejblíže ke kůži. Pak ji opatrně obtočte kolem hlavy klíštěte, utáhněte smyčku a pomalinku, velmi opatrně, ale pevně zatáhněte směrem vzhůru,“ radí Tip Nut. Vyvarujte se však prudkého trhnutí, mohli byste tak utrhnout klíštěti hlavičku.

Pokud nemůžete najít ani nit, ani provázek, může podle webu Mom Goes Camping pomoci i pramen vlasů. „Máte-li silné vlasy, může to zafungovat stejně dobře jako metoda se zubní nití,“ píše web.

V Česku je nyní velké riziko napadení klíštětem: Kam nechodit, jak se chránit

Plastové brčko či lžička

Sehnat v dnešní době plastové brčko je nadlidský úkol, ale existují prodejny, kde je stále nabízejí. Pokud jedno máte zapadlé v batohu či kabelce a máte po ruce i švýcarský nožík, je vyhráno.

„Do plastového brčka vyřízněte či vystřihněte klínovitý zářez a máte skvělý nástroj pro vyndání přisátého cizopasníka. Stejně tak lze použít i plastovou lžičku. Vzniklý zářez přibližte ke klíštěti a jemně ho předmětem nadzvedněte, aby se uvolnilo,“ prozrazuje další metodu Mosquito Nix. Stejným způsobem lze použít starou kreditní kartu či zákaznickou kartičku z obchodu.

S odstraněním klíštěte pomůže například plastová lžičkaZdroj: se svolením Radky Koláčkové

Vatový tamponek

V dámských kabelkách lze nalézt prakticky cokoliv od rtěnky přes pinzetu, léky, hygienické pomůcky až po multifunkční nožík a další užitečné věci. Nezřídka lze objevit i vatový tamponek či tyčinku do ucha, což jsou další nástroje, kterými lze klíště bezpečně vyndat.

„Když najdete přisáté klíště, uchopte vatový tampon a jemně s ním klíště vyviklejte. Můžete jím i jemně otáčet s cílem klíště uvolnit a přichytit ho na vatový tampon či tyčinku,“ radí David Priest na CNET.

Až třetina klíšťat přenáší nemoci. Novým nákazám nahrává i změna klimatu

Viklat, nebo kroutit

Doporučován je však spíše postup s vikláním, než s kroucením. „Rady ohledně točení hlavičkou klíštěte nejsou úplně efektivní, jelikož parazit není uchycen šroubovitě, nýbrž dlátovitě. Proto s klíštětem manipulujte spíš kýváním ze strany na stranu,“ upozorňuje web Krmení.

Odborníci a lékaři radí vyndat klíště především rychle a ránu důkladně vydesinfikovat. Proto alternativní metody používejte jedině v případě, že skutečně nemáte jinou možnost. Nově se také doporučuje metoda rychlého zmražení speciálním prostředkem, o kterém píše například web Klíště.



Nahrává se anketa …

Nahřátá šicí jehla a zápalka

Metoda používající horkou jehlu a zápalku je poněkud kontroverzní. Někdo na ni nedá dopustit, ovšem při nesprávném provedení si můžete i ublížit. Nahřejete šicí jehlu, kterou přiložíte na klíště, a to se pak pravděpodobně působením horka samo uvolní. Ovšem může se stát, že klíště vyvrhne bakterie do vašeho těla a ještě si koledujete o popálení kůže.

„Aplikace tepla horkým hřebíkem, sirkou či podobným předmětem patří mezi neefektivní či nebezpečné metody, které nedoporučujeme provádět,“ upozorňuje na webu American Family Physician doktor Matthew Gammons.

Jak rychle vyndat klíště? Nebojte se zbytku kusadel, důležitější je něco jiného

Těmto metodám se vyhněte

Pokud žádný z uvedených předmětů nenajdete, nezbude vám než klíště odstranit vlastníma rukama. Důležité je totiž jednat rychle. A pokud jediné, co jste našli, je mýdlo, nebo odlakovač na nehty, vraťte je raději zpět do batůžku.

„Na základě vědeckých výzkumů nedoporučujeme pokoušet se odstranit přisáté klíště pomocí mýdla, laku na nehty, zápalky, vazelíny a podobně, jelikož tyto metody mohou klíště podráždit a způsobit, že vyvrhne infekční patogeny do těla hostitele,“ uvedla pro agenturu Reuters výkonná ředitelka Bay Area Lyme Foundation Linda Giampa.

Jak bezpečně zlikvidovat klíště

O správné likvidaci klíšťat už Deník informoval. Klíště spláchněte do toalety, nebo ho vložte do sáčku a pošlete na vyšetření. „Nikdy klíště nepalte nad ohněm. Pokud při pálení pukne a jeho zbytky zasáhnou vaše oči, mohlo by dojít k rozvoji infekce spojivek,“ vysvětlila epidemioložka Renata Vaverková z Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje.