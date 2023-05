Pokud jde o klíště, lidé se odborníků či v diskuzích na internetu nejčastěji ptají: Jak rychle vytáhnout klíště? Jak vytáhnout mrtvé klíště? Jak vytáhnout klíště proti směru? Co dělat když zůstane hlavička klíštěte? A odpovědi? Občas to vypadá, že co nová sezona klíšťat, to také nová rada, jak parazita nejlépe odstranit.

Klíště je potřeba odstranit co nejrychleji za každou cenu. | Foto: Shutterstock

Před pár desítkami let bylo běžné klíště zakápnout olejem a kroutit pomocí sirky. Pak se říkalo, že je klíště třeba namydlit. O pár let později už to bylo: hlavně nemydlit, jen vytočit pinzetou. Další radou, se kterou se můžeme setkat, je doporučení klíště vytáhnout speciální kartou. A co víme dnes? Nedělejte si starosti, že vám klíště nechá v místě přisátí kusadla. Prostě ho vytrhněte. Hlavně rychle.

Na vyndávání klíštěte máme každý svou osvědčenou metodu. Jenže každou chvíli se doslechnete, že to děláte špatně a že je mnohem lepší to dělat tak či onak. Jenže jak se přesvědčit, co z uvedených rad vašich blízkých je pravda a co donekonečna omílaný mýtus?

Jak odstranit klíště:

Zdroj: Youtube

Jak rychle klíště vyndat? A co dělat, když se nechce pustit? Nebo dokonce na kterou stranu cizopasníka točit, zda použít mýdlo a jak ošetřit ránu po tomto velmi neoblíbeném a nebezpečném parazitovi, to se vám pokusíme objasnit v dnešním článku.

Čím dříve, tím menší riziko

Není to tak dávno, co se tvrdilo, že se klíště musí dostat z těla ven bez kusadel. Proto jestli už je zakousnuté hodinu nebo pět, nehraje roli. Jenže to je právě ten největší omyl hned ze dvou důvodů. I podle webu Klíště totiž vůbec nezáleží na tom, zda kusadla v těle hostitele zůstanou, ale to, o co se hraje, je právě čas.

Až třetina klíšťat přenáší nemoci. Novým nákazám nahrává i změna klimatu

„Pokud se klíště nedaří vyndat žádným doporučovaným způsobem, pak nezbyde než použít ostrou pinzetu, uchopit klíště těsně u kůže a opatrně vytrhnout. A pokud se vám nepodaří vyndat klíště i s kusadly, nepropadejte panice. K přenosu infekce jejich prostřednictvím nedojde a tělo si s nimi poradí jako se zadřenou třískou,“ objasňuje jeden z nejstarších mýtů web, který se věnuje klíšťatům a všemu kolem nich.

Infekce ze slin i obsahu střev

Jak lze tudíž konstatovat, způsob, jakým klíště dostanete ven, není úplně podstatný. Důležité je, abyste tak učinili co nejrychleji po jeho nálezu.

„I v případě, že je klíště odstraněno dle doporučených postupů, k nákaze stále dojít může. Důležitou roli hraje především čas. K nákaze lymeské boreliózy může dojít do 24 hodin, ovšem klíšťovou encefalitidou se můžete od infikovaného klíštěte nakazit už po dvou hodinách,“ tvrdí doktorka Hana Roháčová z Kliniky infekčních, parazitárních a tropických chorob Fakultní nemocnice Na Bulovce.

Imunolog: Klíšťata přitahuje barevné oblečení. Pivo a vitamín D vás neochrání

„Jakmile začne sát klíště krev na nakaženém hostiteli, borelie se dostanou spolu s hostitelskou krví do střeva klíštěte. Ve chvíli, kdy klíště začne sát na dalším hostiteli, množství borelií se rapidně zvýší a nastane jejich přesun do slinných žláz. Jejich prostřednictvím pak dochází k úspěšné infekci hostitele a rozvoji nemoci,“ píše ve své bakalářské práci Přenos významných patogenů aktivovaný klíštěcími slinami Helena Huspeková. Hraje se proto o čas.

Lymeská borelióza



Jedná se o onemocnění, proti kterému se v současné době nelze očkovat, proto je prevence jediným způsobem, jak se mu vyhnout. Propuká několik dní až měsíců od přisátí klíštěte a může probíhat několik týdnů, ale i let v závislosti na stadiu onemocnění. Odhalíte ho podle typické kožní vyrážky. Pokud se nepřeléčí antibiotiky, může způsobit záněty a obrny nervů či zánět mozkových blan a postihnout i klouby, srdce či oči. V ČR je podle Národního zdravotnického informačního portálu (NZIP) ročně hlášeno kolem 3 až 4,8 tisíc případů onemocnění.

Klíšťovou encefalitidou se v České republice například v roce 2018 podle webu Klíšťová encefalitida nakazilo 540 lidí. Podle Národního zdravotnického informačního portálu se smrtnost nemoci pohybuje pod 1 %, ale i tak patří mezi velice závažné choroby, které závažně ohrožují život i zdraví člověka.

Klíšťová encefalitida



Jedná se o virové onemocnění, proti kterému se můžete nechat očkovat a riziku závažných zdravotních komplikací se tak zcela vyhnout. V případě infekce hrozí závažná infekce centrální nervové soustavy (CNS) člověka. Mezi typické příznaky patří zvýšená teplota, únava, slabost, bolesti svalů, kloubů a hlavy. V druhé fázi, která přichází po zhruba týdenních příznacích, následuje 4-10 denní období bez obtíží, po němž nastoupí druhá fáze, která závažně napadá CNS a projevuje se zánětem mozkových blan, jak informuje například NZIP.

Jak správně vyndat klíště

Jak již bylo řečeno, způsob manipulace během vytažení přisátého klíštěte nemá na přenos infekce zásadní vliv. Ovšem existují takové metody, které jsou vyloženě doporučované, a naopak takové, kterým je dobré se raději vyhnout. Nabízíme vám dva způsoby, které jsou odborníky upřednostňovány. U všech ovšem platí, že se místo zákusu předem i následně důkladně vydesinfikuje, aby nedošlo k rozvoji infekce.



Nahrává se anketa …

Karta na odstranění klíštěte

V poslední době je nejvíce doporučována speciální karta na bezpečné odstranění klíštěte, která má několik zářezů a integrované zvětšovací sklo, které se obzvlášť u menších klíšťat může hodit. Jedná se o nejbezpečnější způsob, jak z hostitele vyndat nechtěného parazita.

Jak klíšťatům předejít:

Zdroj: Youtube

Stačí místo před manipulací s klíštětem vydesinfikovat běžným desinfekčním prostředkem, klíště pevně podebrat a vytáhnout. Touto metodou se vyhnete riziku rozmáčknutí i vytlačení obsahu střev do rány. Následně opět vydesinfikujte.

Malé klíště vyviklat

Přisálo-li se na vás, vaše dítě nebo vašeho čtyřnohého kamaráda obzvlášť malé klíště, které nejde uchytit do zářezů na kartě, můžete použít vatovou štětičku a bez aplikace jakýchkoliv lubrikantů klíště opatrnými pohyby vyviklat.

Stejně dobře může fungovat i sirka či podobný předmět. Opět dbejte na důkladnou desinfekci před i po odstraňování klíštěte a důkladné umytí a vydesinfikování vašich rukou.

Žádné oleje, masti ani mýdlo

V žádném případě k vyndávání klíšťat z těla dospělých, dětí, ale ani zvířecích mazlíčků nepoužívejte žádné oleje, masti či mýdlo, které mohou vést k přidušení klíštěte. „Na přisáté klíště zásadně nenanášejte žádné oleje nebo masti, které by ho udusily,“ doporučuje magistra Silvie Doležalová z lékárny Dr. Max.

Kokosové mýdlo místo repelentu? I komáři mají (ne)oblíbené vůně, zjistili vědci

„Parazit může v důsledku dušení vyvrhnout obsah střev do rány, čímž se mnohonásobně zvýší pravděpodobnost přenosu nákazy obávaných nemocí,“ upozorňuje také web Klíště. Cizopasník se nedoporučuje ze stejného důvodu ani mačkat rukou či nevhodnou pinzetou.

Naučte se klíšťata testovat

Jakmile se vám podaří klíště z těla hostitele dostat, ještě nejste úplně u konce. Nikdy ho nevyhazujte jen tak na trávu, do koše, nebo kamkoliv, odkud by mohlo najít cestu ven a přisát se na dalšího hostitele.

Klíště přisáté na nedobrovolného hostitele.Zdroj: Shutterstock

Buď klíště bezpečně zlikvidujte tím, že ho spláchnete do záchodu, nebo ještě lépe: nechte ho vyšetřit. Jedině tak totiž zjistíte, zda bylo klíště, které se na vás či vaše blízké přisálo, infikováno některou z přenosných chorob.

„Vložte klíště do igelitového sáčku a odešlete do laboratoře na vyšetření. Výsledky budete znát do tří dnů,“ doporučuje web Klíště – prevence. Včasné odhalení nákazy je totiž pro úspěšné zahájení léčby zásadní.