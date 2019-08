V dalším díle o nemocech srdce vám představíme příběh maminky, jejíž syn se narodil s vrozenou srdeční vadou. I když situace vypadala vážně, díky zásahu lékařů zůstal malý Dan úplně v pořádku.

„S manželem už jsme měli tříletou holčičku, když jsme se rozhodli, že bychom chtěli další dítě. Dlouho to nešlo, až snad po roce a půl jsem otěhotněla. Podle ultrazvuku to měl být chlapeček, vypráví Magdaléna o svém synu Danovi, kterému už je letos osm let.