Poslední den v roce se má řádně oslavit, o tom není pochyb. Jak ale současně zařídit, abyste se ráno neprobudili s kocovinou? Typická kocovina je nevolnost, kterou provází bolesti hlavy, žaludek jako na vodě, často i zvracení a třes celého těla. Během pár minut fit nebudete, ale díky zázvoru můžete kocovinu alespoň zmírnit a své utrpení trochu zkrátit. Co se děje v těle při kocovině, jak se kocoviny zbavit, co je dobré na kocovinu jíst a proč byste měli užívat zázvor?

Kocovina je nepříjemný stav, který je provázen bolestí hlavy, nevolností a malátností. | Foto: Shutterstock

Ginger shot vás z kocoviny probere:

Silvestrovské oslavy se často protáhnou do brzkých ranních hodin, a množství alkoholu, které vypijeme, je mnohdy násobně vyšší než po zbytek roku. První den nového roku proto některé z nás probudí nevolnost, závratě a odhodlanost, že už nikdy nebudeme pít. Existuje spousta rad, jak se rychle zbavit kocoviny, ale ne všechny vás typické malátnosti a nevolnosti hned zbaví. Pokud ale chcete udělat maximum a dostat se co nejrychleji zpět do své kůže, budete muset svému organismu trochu pomoci. V opačném případě může kocovina trvat i více dní.



Co vše můžete udělat, když je vám po alkoholu špatně a co váš stav zaručeně zlepší?

Předem si narovinu řekněme, že neexistuje nic, co by vás nevolnosti či pocitu na zvracení zbavilo během pár minut. Vaše tělo potřebuje především čas a odpočinek, aby se mohlo vypořádat s množstvím alkoholu, který jste v rámci novoročních oslav požili. To ale není vše, co pomůže s rychlejším zotavením.

Co se děje s tělem při kocovině

Hlavním důvodem, proč se na Nový rok probudíte s pocitem, který většina z nás alespoň jednou zažila, je neúměrné množství alkoholu, které vám nyní proudí v žilách. Nedostatek spánku a kouření může situaci ještě zhoršit.

„Alkohol způsobí, že váš imunitní systém uvolní proteiny, které pomáhají kontrolovat zánět v těle, ale zároveň spouští mnoho příznaků kocoviny. Typicky mezi ně řadíme bolest hlavy, únavu, nevolnost či ztrátu vědomí a někdy i výpadky paměti,“ vysvětluje americký zdravotnický magazín WebMD.

Nápoje s obsahem alkoholu ale rovněž narušují komunikaci mezi vaším mozkem a ledvinami, v důsledku čehož chodíte častěji na malou. Ztráta tekutin pak vede k mírné dehydrataci, která může projevy kocoviny zhoršovat.

Nadměrné množství alkoholu také dráždí žaludek, který následně produkuje více kyseliny. „Zabraňuje také normálnímu vyprazdňování žaludku, což vede k pocitu bolesti, nevolnosti a někdy i zvracení,“ potvrzuje lékařka Zilpah Sheikh.

Současně však zmiňuje i prudké snížení cukru v krvi, které má na svědomí vyšší produkce kyseliny mléčné. Když k tomuto stavu dojde, cítíte se unavení, roztřesení, zpocení a hladoví. Alkohol rovněž rozšiřuje krevní cévy, dočasně snižuje krevní tlak, což u některých lidí může způsobit typické bolesti hlavy.

Jak dlouho kocovina trvá

Pokud to s alkoholem přeženete, s největší pravděpodobností za to budete pykat následujících 24 hodin. Je však obtížné předvídat počet nápojů, nebo konkrétní množství alkoholu, které konkrétnímu člověku kocovinu způsobí. Každý z nás je totiž jiný a má i jinou toleranci k alkoholu. Pokud se ale dostanete do stavu opilosti, je velmi pravděpodobné, že kocovinu zažijete.

„Kocovina začíná, když hladina alkoholu v krvi začne klesat. Někteří odborníci uvádějí, že její příznaky vrcholí, když hladina alkoholu dosáhne nuly. Končí ve chvíli, kdy tělo dokončí odstraňování toxických vedlejších produktů metabolismu alkoholu, rehydrataci, hojení tkání a obnovení typické mozkové a imunitní aktivity,“ vysvětluje průběh kocoviny zdravotnický magazín Medical News Today.

Čím více alkoholu však vypijete, tím déle kocovina může trvat. „Lidé, kteří mívají i dvoudenní kocoviny, se dělí na dva tábory. Ti, co pijí často a ti, co pijí jen někdy. Pokud patříte do druhé skupiny a zkrátka jste to jen tento večer přehnali, nejspíš budete mít delší kocovinu. Je to proto, že vaše játra nejsou uzpůsobena tak, aby se s množstvím alkoholu vypořádala,“ říká pro New York Times profesorka klinické psychologie na Kalifornské univerzitě v Los Angeles Lara Ray, která současně zkoumá poruchu užívání alkoholu.

Za jak dlouho klesne alkohol ve vaší krvi na nulu, poradí i praktická kalkulačka.

Pokud ale chcete hladinu alkoholu v krvi snížit co nejrychleji a zkrátit tak dobu trvání, po kterou budete muset trpět všechny příznaky, existuje několik řešení. Jedním z nich je kořen (nebo spíš oddenek), který jsme zvyklí používat k léčbě virózy.

Zázvorem proti kocovině

A proč si na Nový rok ráno dopřát právě štiplavý zázvor místo panáka na vyproštění? Mnoho lékařů a odborníků na výživu se totiž shoduje, že zázvor patří mezi přírodní prostředky, které zklidní podrážděný žaludek, jež patří mezi hlavní příznaky kocoviny.

„Díky svému antioxidačnímu působení se jeví zázvor jako skvělý kandidát pro léčbu kocoviny a poškození orgánů způsobených nadměrnou konzumací alkoholu. Příznaky jako nevolnost, zvracení či průjem byly po podání zázvoru zmírněny,“ tvrdí kolektiv autorů ve studii z roku 2016.

Jiná studie zase hovoří o vlivu přírodní sloučeniny 6-gingerol, která je v zázvoru obsažena: „Tato a další sloučeniny jsou doporučovány jako lék na kocovinu, jelikož vykazují pozitivní účinky na jaterní enzymy. Zesilují jejich aktivitu, čímž pomáhají při odstraňování alkoholu z krve.“

A jak do sebe zázvor dostat, když jakékoliv jídlo je to poslední, na co si ve vašem stavu vzpomenete? „Na kocovinu je pravděpodobně nejlepší popíjet obyčejný zázvorový čaj. Pro jeho přípravu přidejte plátky čerstvého zázvoru do hrnce s vodou, přiveďte k varu a nechte několik minut vařit. Nalijte do šálku, přidejte lžičku medu a plátek citronu,“ radí The Washington Post.

Další metody, jak se zbavit kocoviny

Pokud jste dočetli až sem, už víte, co všechno vaše tělo při kocovině prožívá a co všechno mu chybí, aby se mohlo vrátit do původního stavu. Kromě dostatečného spánku a zázvoru si však můžete pomoci ještě dalšími metodami, které vaše tělo povzbudí a posílí. Rozhodně však podle přední Texaské nemocnice Houston Methodist nemá smysl dopřát si trochu alkoholu po ránu (krůček k závislosti), dát si lék na bolest před spaním (špatné pro játra) ani šálek kávy (zvyšuje dehydrataci).

Místo vyprošťováka smoothie

Pokud nemáte chuť na žádné jídlo, připravte si ovocné smoothie, které dodá tělu nejen tekutiny, ale i vodu, cukry a vitaminy. „Smíchejte šálek mraženého ovoce, polovinu banánu, ¾ šálku řeckého jogurtu, polévkovou lžíci ořechového másla a 1 šálek mandlového mléka. Toto smoothie je plné antioxidantů, které mohou pomoci zmírnit zánětlivé účinky alkoholu,“ vysvětluje dietoložka Amanda Beaver.

Dejte si poctivý vývar

Alkohol ovlivňuje hladinu cukru v krvi, což přispívá k únavě, podrážděnosti a slabosti. „Kuřecí vývar s nudličkami je hydratační pokrm, který vám ale dodá i bílkoviny z masa a vitaminy a minerály z celeru a mrkve. Nemluvě o sacharidech z obsažených nudliček,“ doporučuje magazín poskytující důvěryhodné lékařské informace Everyday Health.

Doplňte bílkoviny

„Kuře, losos, vejce, jogurt, čočka i ovesné vločky jsou dobrými zdroji bílkovin, které potřebujeme. Pokud se necítíte dobře, vajíčka jsou asi tím nejjednodušším, co si můžete připravit,“ doplňuje Amanda Beaver. Výhodu také je, že ze stavebních bloků bílkovin vytváří tělo sloučeninu zvanou glutathion, antioxidant, který naše tělo používá k detoxikaci alkoholu.

Hodně pijte

A v neposlední řadě doplňujte tolik tekutin, kolik zvládnete ve formě, která vám vyhovuje. Samozřejmě kromě dalšího alkoholu a kávy. „Než půjdete po oslavách spát, ale i po ranním probuzení, vypijte tolik vody, kolik pohodlně zvládnete. Můžete si také dát multivitamin k doplnění ztracených vitaminů, minerálů a dalších živin,“ doporučuje pro CNN bývalý vedoucí výzkumu v Centru alkoholových studií na Reuters University v New Jersey John Brick, který je současně autorem knihy The Doctor´s Hangover Handbook.