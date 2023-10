Mnohé z nás trápí bolavá kolena, která obzvlášť po ránu ani nejdou pořádně ohnout. K nejčastějším důvodům patří artróza, tedy opotřebení kloubů. To podle statistik postihuje až 80 procent lidí v generaci padesátníků a dokonce 90 procent lidí ještě starších. Jak rozhýbat ztuhlá kolena jsme se zeptali odborníka v podobě uznávaného fyzioterapeuta Martina Ošmery. Své rady z pozice „starého dědka“ přidal i známý český běžec a trenér Miloš Škorpil.

Ranní ztuhlost kolen může, ale nemusí být příznakem kloubního onemocnění. | Foto: Shutterstock

Tři efektivní cviky pro kolena:

„Nejhorší je pro mne vstát po tom sezení v autobusu,“ říká jedna starší paní své kamarádce, když po třičtvrtě hodině sezení vystupuje. „Já to mám i každé ráno. Někdy to vypadá, že snad nevstanu, jak mám zatuhlá kolena,“ odpovídá na to hned druhá žena.

„Ranní ztuhlost je stav, kdy se člověk cítí ztuhlý, rozbolavělý, a to po probuzení či delším odpočinku. Může, ale nemusí se jednat o častý příznak některých onemocnění kloubů – nejčastěji osteoartróza, revmatoidní artritida nebo také Bechtěrevova choroba,“ vysvětluje fyzioterapeut Martin Ošmera z rehabilitačního centra Sarema Brno.

Dalšími důvody ranní ztuhlosti mohou být i nedostatečný spánek, nevhodná spánková poloha, ale také celkový nedostatek pohybu.

Kloub se musí promazat

Proč vůbec ranní ztuhlost vzniká? Jedním z několika možných vysvětlení je to, že během spánku, či po delší době nehybnosti, se snižuje tvorba takzvané synoviální tekutiny v kloubech.

Tato tekutina je z větší části tvořena kyselinou hyaluronovou a filtrátem z krevní plazmy. „Malé množství synoviální tekutiny je vždy přítomno uvnitř klubu. Mimo zajištění výživy maže klouby a umožnuje jim hladký pohyb. Když se člověk probudí, potřebuje nějaký čas, než se množství synoviální tekutiny znovu zvýší a obnoví „normální“ funkci kloubů,“ říká fyzioterapeut.

Šest tipů od uznávaného fyzioterapeuta

Jak nejen po ránu rozhýbat ztuhlé, obvykle už poněkud artrotické klouby?

Fyzioterapeut Martin Ošmera doporučuje těchto 6 tipů:

„Cvičit byste měli pravidelně. Pohyb je důležitá prevence i léčba ztuhlostí kloubů,“ radí fyzioterapeut Martin Ošmera.Zdroj: Se svolením Sarema

1. Protažení

Pokud máte ráno čas, nejrozumnější je protáhnout se ještě v posteli. Než vstanete, proveďte několik jemných a pomalých pohybů – můžete kroužit rameny, ohýbat a natahovat lokty, kroužit zápěstím, kotníky, ohýbat a natahovat kolena. Tím rozhýbete svaly, namažete klouby a zlepšíte i průtok krve.

2. Lázeň

Dopřejte si lázeň. Teplá voda pomáhá uvolnit ztuhlé svaly a klouby a snižuje bolestivost. Můžete si dát horkou sprchu nebo pobýt ve vaně, kde můžete pokračovat v opatrném rozcvičování.

3. Cvičení

Cvičit byste měli pravidelně. Pohyb je důležitá prevence i léčba ztuhlostí kloubů. Vyberte si takové cviky, které nadměrně nezatěžují klouby, ale posilují svaly a zlepšují pružnost. Vhodná je chůze, plavání, či jemné rozhýbání podle prvků jógy. Cviky byste měli provádět opatrně, pomalu a s důrazem na správnou techniku.

4. Ošetřete bolest

Každý jsme jiný a každému může jako dobrá úleva od bolesti kloubů vyhovovat něco jiného. Většinou pomáhá suché teplo. Použijte nahřívací pytlíky, nebo se zabalte se do deky. Nezapomínejte na prevenci, kterou je dostatečná spánková hygiena, optimální váha, omezení stresu.

5. Pravidelná procházka

Pravidelně se hýbejte. Mírná procházka je pravděpodobně to nejvhodnější, co pro sebe každý den můžete udělat.

6. Bazén

Často je vhodné i cvičení v bazénu, které mírně pomáhá nadlehčovat klouby a umožňuje jim volnější pohyb. Cvičení v bazénu pomáhá posilovat svaly kolem kloubů, zlepšovat jejich pružnost a pohyblivost a snižovat bolest.

„Vše je velmi individuální, a proto výběr vhodného cvičení vždy konzultujte s lékařem či fyzioterapeutem, který Vám sestaví individuální cvičební plán přesně na míru,“ dodává Martin Ošmera.

Proč se to děje právě mně

Je to nutný úděl všech starších lidí, že se musejí po ránu rozcvičit? „Opotřebení kloubů je přirozený proces, který jde ruku v ruce s věkem, ale také se životním stylem, fyzickou aktivitou, mírou stresu, genetikou, váhou a dalšími faktory. Jistě to není nutný uděl. Ale je to velmi vhodné a doporučené pro zdraví a funkci Vašich kloubů,“ radí fyzioterapeut.

Rozcvičení kloubů pomáhá zlepšit a udržet jeho pružnost, rozsah pohybu, prokrvení a výživu. Snižuje tak bolestivost a riziko úrazů. Rozcvičení kloubů by proto mělo být součástí každodenní rutiny u všech starších lidí – nejen po ránu, ale i během dne, před i po fyzické námaze.



Kolena trápí i běžce Miloše Škorpila

Známý český běžec Miloš Škorpil, který je také běžeckým trenérem, přiznává, že ve svých 69 letech po ránu klouby ztuhlé mívá. „To se projeví hlavně ve chvíli, když jeden ze třech našich pejsků whippetů začne u dveří pištět, že potřebuje nutně ven. V té chvíli mi nejlépe pomáhá držet se při chůzi ze schodů zábradlí, protože jinak bych se dolů skutálel jak mičuda. Těch dvacet schodů dolů ale stačí, abych už nahoru vyběhl jako mladík,“ usmívá se sportovec.

Ztuhlé klouby po ránu má Miloš Škorpil v době, kdy neposiluje. Pokud chodí třikrát týdně do rodinného „garáž gymu“, tak prý tu ranní ztuhlost kloubů nezaznamenává. Klouby jsou pravidelným posilováním a protahováním dostatečně zpevněné a promazané.

Rady „starého dědka“

Neúnavný běžec Miloš Škorpil pro nás připravil, jak sám říká, tyto rady starého dědka. Běžec Miloš Škorpil s manželkou Danou.Zdroj: Se svolením Miloše Škorpila

* Možná se to bude zdát jako mučení neviňátek, ale určitě nejjednodušší cvičení, které pomůže nejen na ztuhlé klouby, ale i zlepšit fyzičku, je chůze po schodech. Sice je se ztuhlými klouby nevyběhnete lehce - klidně se může přidržovat zábradlí, ale po pár dnech zjistíte, že je to čím dál tím lepší. Doporučuji raději chůzi po schodech nahoru, protože i ti, co problémy nemají, vědí, že dolu to jde daleko hůř.

* Další, co bych doporučil, jsou dřepy. Když si jich člověk udělá denně nebo obden 10 -50, zjistí že se to dá. Kdo má klouby opravdu hodně zatuhlé, tak dřepy může dělat s oporou, třeba se přidržovat stolu nebo opěradla židle.

* Pět Tibeťanů je pak komplexní cvičení, které v sobě zahrnuje jak posilování, tak protahování. Jeho cvičení zabere 10 – 15 minut času, ale účinek je překvapující.

* Osobně dávám přednost chladu, a to dokonce až tak, že již tři roky chodím celoročně v krátkých kalhotách, tedy i v zimě. Chladem totiž tělo nutím k tomu, aby do oblasti periférii, tedy i kloubů, poslalo krev. A s ní i stavební kameny, z nichž se tvoří kloubní maz a klouby tím přirozenou cestou promazávám.

* Určitě pak není na škodu podpořit vše doplněním pomocí doplňku stravy s kolagenem. Rozhodně doporučuji i suplementaci vitamínem C, který se podílí na tvorbě kolagenu.

Rady zkušeného turisty

O své tipy na rozhýbání ztuhlých kolen se s námi podělil i Ladislav Macka, místopředseda Klubu českých turistů. Podle něj nebývá často problém jen s koleny, ale i s kotníky.

„Každý, kdo se dožil určitého věku, to velmi dobře ví. S tím se musí člověk vypořádat. Jedni kvůli tomu cvičí, jiní se ohlížejí po potravinových doplňcích. Moje rada zní. Nevšímat si toho a hodně chodit. Horší je to tehdy, když se v koleni projeví nějaká degenerativní změna. To je pak lepší poradit se s lékařem. Stejně si ale myslím, že vám v první řadě poradí hodně pohybu,“ říká zdatný turista.

Bosí turisté si neničí nohy špatnou obuví.Zdroj: Se svolením Klubu českých turistů

Chůze bosky

A nakonec Ladislav Macka zdůrazňuje i péči o samotná chodidla. Chození bosky nebo používání bosobot je dnes velmi silný trend. Opírá se o poznání, že to noze prospívá a člověk si pak může zachovat zdravé nohy po dlouhou dobu. Tento trend získává stále více příznivců a různých typů boso stezek každoročně přibývá.

„Jsme rádi, že můžeme být v tomto směru nápomocni. Spolupracovali jsme na vybudování opravdové turistické trasy, která se teď bosým nadšencům nabízí v opravdu zajímavé délce osm kilometrů,“ dodává pan Macka a doporučuje pro další informace web Bosá turistika.