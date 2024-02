Běžná věc lidem působí bolesti kolen. Fyzioterapeut radí, jak to snadno změnit

Na bolavá kolena existuje spousta babských receptů, a pokud nezaberou, končíme v ordinacích ortopedů s jedinou otázkou: jak bolest kolene vyřešit? Možná by někteří z nás nemuseli vyhledávat úlevu od bolesti u lékařů, kdyby se soustředili na jednu úplně jednoduchou věc. Děláme ji všichni, ale naši prapředci ji nedělali a své nohy i celé pohybové ústrojí si takto neničili. Napadlo vás, že by bolesti kolen mohly mít něco do činění s botami? Pomoci mohou takzvané barefoot neboli bosé boty.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Kolena mohou bolet proto, že kloub není v dobré pozici. A na tom se podílejí i nevhodné boty | Foto: Shutterstock