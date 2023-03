Každodenní stres vedoucí k bolestem hlavy, ale i bolesti zad, za něž může sedavé zaměstnání či špatný spánek, problémy se zažíváním i časté nachlazení, to vše jsou neduhy, se kterými neustále bojujeme a kterých se snažíme zbavit analgetiky. Nadužívání léků má však nevýhody. Bolesti se dá navíc zbavit jednoduchou technikou – kolíčkem připnutým na ucho.

Jednotlivé body na uchu mají schopnost ulevit od bolestí | Foto: Shutterstock

Bolest je pro mnohé bohužel každodenní součástí života. Ať už jste vůči ní více či méně vnímaví, jisté je, že dlouhodobě ji nesnáší nikdo lehce. Pokaždé však není nutné běžet hned k lékaři, i když, jak se říká, vždy je lepší jet třikrát zbytečně než jednou pozdě.

Anatomie ucha v oceňovaném videu:

Zdroj: Youtube

Od běžných bolestí, jako jsou migrény, bolesti zad, problémy s trávením či nachlazení, si ale můžete snadno pomoci i doma. Vše, co potřebujete, abyste utišili bolest a zbavili se napětí, je nasadit kolíček na ucho.

Migrény, žaludek i rýma

Oblíbenou technikou, kterou lze někdy spolehlivě zahnat běžné každodenní bolesti, je takzvaná ušní reflexologie.

Její hlavní výhodou je, že ji můžete použít kdykoliv a na jakémkoliv místě na světě. Stačí vám k tomu obyčejný plastový či dřevěný kolíček na prádlo, ale spolehlivě si vystačíte i s použitím konečků vašich prstů. Jemnou masáží můžete velice brzy pozorovat, jak bolest a napětí ustupují.

Velice přitom záleží na tom, na jaké místo se při masáži či stlačování zaměříte. Rozdělme si ucho na šest částí, přičemž bod číslo jedna umístěme na vrchol ušního boltce a postupně směřujme až k lalůčku, kde se nachází bod poslední.

Co stojí za špatným dechem? Lidé si nečistí místo, které zápach způsobuje

První bod má podle serveru Little Things potenciál uvolnit bolesti zad a ramen, druhý problémy s orgány, číslo tři ulevuje od bolesti a ztuhlosti kloubů, čtvrtý bod ovlivňuje dutiny a hrdlo, bod číslo pět má vliv na zažívání a poslední bod, který se nachází na lalůčku, vám může pomoci s bolestmi hlavy, ale spojován je i se srdcem.

Jak technika funguje

Metoda mačkání a jemné masáže rozličných akupresurních bodů ucha je i podle Celostní medicíny skutečně účinnou technikou, a to z jednoho prostého důvodu. „V důsledku masírování reflexních bodů na uchu mohou impulsy z pokožky putovat do jednotlivých částí těla, kde jsou schopny uvolnit blokády, které problémy způsobují,“ informuje web.

Upouštění větrů má vliv na zdraví. Při zadržování mohou vycházet i ústy

Jakým způsobem se rozhodnete ušní boltec masírovat, je už jen na vás. Metoda s přicvaknutím kolíčku na jednotlivá místa se však osvědčila mnoha lidem.

Na pár vteřin a je po problému

Obrovskou výhodou této techniky je to, že stačí skutečně pár vteřin či minut a může být po problému. Pokud se rozhodnete použít konečky prstů, stlačte konkrétní bod na dobu 30 vteřin a pokud se rozhodnete soustředit se na všechny oblasti, přemístěte prsty následně na další místo a postup opakujte.

Nepotřebujeme ani kalkulačku k tomu, abychom si spočetli, že za 3 minuty máte po problémech. Tak rychle nepůsobí ani běžná analgetika, jejichž účinek se většinou dostaví za čtvrt hodiny.

Jak se zbavit páchnoucích nohou? Dejte do ponožek kočkolit a dětský pudr

„Použití kolíčku na prádlo navíc funguje ještě rychleji, a i přes větší tlak je považováno za bezbolestnou metodu. Kolíček opět můžete zaměřit na konkrétní oblast, nebo jej připnout vždy na pět vteřin postupně na všechny zmiňované body,“ jak vysvětluje Tip Hero. Nejčastěji využívaným bodem bude nejspíš ušní lalůček, jehož masáž má potenciál odstranit bolesti hlavy a migrenózní stavy, a to bez použití analgetik a jiných tišících prostředků.

Úleva od bolesti jednotlivých částí těla

Horní část ucha, jež reprezentuje bod číslo jedna, je podle Little Things spojena s vašimi zády a rameny. Od bolesti vám může ulevit připnutí kolíčku na prádlo na toto místo a nechat působit tlak po dobu jedné minuty. Za tu dobu by mělo dojít k úlevě a snížení napětí. Postup můžete opakovat několikrát denně.

Velice záleží na tom, na jaké místo se při masáži či stlačování ucha zaměříteZdroj: Shutterstock

Druhý bod je spojován s orgány. Při mírných obtížích můžete zkusit na tento bod připnout kolíček a pokusit se tak zmírnit nepohodlí a získat zpět vnitřní úlevu. Při silných bolestech by však měla být návštěva lékaře samozřejmostí.

Se ztuhlostí kloubů má tendence pomoci bod číslo tři. Stlačení tohoto místa kolíčkem na prádlo nebo i jemnou masáží konečky prstů může přinést úlevu i v této oblasti. Od chronických obtíží vám však sebelepší masáž nepomůže.

Hormonální oddalování menstruace přináší řadu výhod. Není však zcela bez rizika

Zánět dutin, rýmu a nachlazení pomáhá odstranit stlačování čtvrtého bodu, který se nachází zhruba uprostřed ušního boltce. Vnitřní tlak spojovaný se zánětem dutin je velice nepříjemný, a právě kolíček na prádlo má schopnost snížit jak tlak, tak napětí. Pomoci údajně může i s nepříjemnou bolestí v krku.

Pátý bod, který se nachází těsně nad ušním lalůčkem, ovlivňuje vaše trávení. Stimulace kolíčkem na prádlo má schopnost snížit zažívací obtíže i bolesti žaludku. Máte-li problémy s trávením pravidelně, můžete se jim pokusit touto metodou i předejít.

Šedivění lze zastavit a vlasy budou růst zase tmavé. Má to ale malý háček

Poslední, šestý, bod, který najdete přímo na ušním lalůčku, má schopnost pozitivně ovlivnit dvě nejdůležitější části těla, a to hlavu a srdce. Při častých migrénách a tlakových bolestech hlavy by proto měl být kolíček na prádlo něco, co máte neustále při sobě.

Metoda, která není pro každého

Někteří lékaři této metodě sice příliš nevěří a spoléhají raději na klasický způsob léčby, ale pravdou zůstává, že do jisté míry záleží na tom, jak si to nastavíte v hlavě. Pokud už dopředu víte, že se vám metoda mačkání či stlačování bodů na ušním boltci jeví jako něco, co vám nemůže pomoci, pak se o to ani nepokoušejte.

Jste-li ale dopředu nastaveni, že zkusíte jakoukoliv metodu, která má potenciál vám ulevit, jste na dobré cestě. Ne nadarmo se totiž říká: věř a víra tvá tě uzdraví. S opakujícími se problémy a vážnějšími stavy je však vždy dobré vyhledat pomoc lékaře a poradit se s ním na dalším postupu.