Soukromí lékařizkrachují. Dostupnost zdravotní péče se ještě více zhorší, varuje Česká lékařská komora.

Reaguje tak na návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění, který nyní sepsalo ministerstvo zdravotnictví. Novela totiž ruší takzvané rámcové smlouvy pro lékaře.

Pokud bude chtít napříště ambulance léčit za peníze některé z pojišťoven, bude se s ní muset nejprve domluvit na svých vlastních cenách a podmínkách.

Část doktorů skončí

„To by v praxi znamenalo, že každý jednotlivý soukromý lékař bude muset chodit za generálním ředitelem pojišťovny a individuálně s ním jednat o textu své vlastní smlouvy,“ přibližuje znění navržené normy senátorka a současně dětská neuroložka Alena Dernerová.

To podle ní není ani trochu reálné. Skončit to může jenom dvěma způsoby: lékař buď přijme veškeré podmínky navržené pojišťovnou, byť by pro něj byly nevýhodné, nebo skončí. Dostupnost lékařské péče by se ale v takovém případě v jeho regionu zhoršila.

To ale není všechno. Dohadování o individuálních podmínkách se má odehrávat většinou za zavřenými dveřmi. To bude podle lékařů představovat obrovské riziko pro korupci a zvýhodňování některých poskytovatelů před jinými.

„Vznikne zde velký prostor pro svévoli, libovůli a korupci,“ přidává další důvod k nelibosti senátorka Dernerová. Dvojnásob to prý má platit v případě, že se ministerstvu podaří prosadit ještě i další změnu daného zákona, podle které by mohly pojišťovny soukromým lékařům vypovídat smlouvy bez udání důvodu. Stačilo by jen lékaře o konci spolupráce písemně informovat, a to šest měsíců předem. To dnes nejde.

Šéf České lékařské komory Milan Kubek proto neváhal označit snahu ministerstva zdravotnictví za „útok na soukromé lékaře“.„Možnost ukončit bezdůvodně a libovolně smlouvu kterémukoliv lékaři dá všem pojišťovnám snadný nástroj, jak se zbavit případných potížistů, kteří nejsou spokojení s úhradami a regulacemi a kteří vedou s pojiš-ťovnou soudní spor,“ vysvětluje důvod svého ostrého vyjádření Kubek.

Schválení navrženého zákona by podle něj vedlo ke znehodnocení soukromých lékařských ordinací a vzalo lékařům existenční jistotu. „Pojišťovny by najednou mohly platit lékařům za práci ještě méně než dosud,“ řekl Kubek a připomenul, že už nyní pojišťovny nezaplatí ambulantním specialistům nejméně pět procent odvedené práce ročně.

Šéf resortu zdravotnictví Adam Vojtěch ale takové nařčení odmítá. Novelou zákona o veřejném zdravotním pojištění chtěl prý jen reagovat na ústavní stížnost senátorů, kteří požadují zrušení úhradové vyhlášky a dalších předpisů o financování nemocnic.

Nerovné platby

Senátorům se totiž nelíbí, že různé špitály dostávají od pojišťoven naprosto odlišné úhrady za podobnou péči. Některá zdravotnická zařízení se už kvůli tomu dostala do obrovských potíží – nejkřiklavějším příkladem je krachující rumburská nemocnice.

Podle auditu, který si nechal zpracovat Ústecký kraj, dostávala tato nemocnice od Všeobecné zdravotní pojišťovny za stejnou práci dokonce o 14 procent nižší platby než vedlejší špitál v Děčíně.

Podle ministra Vojtěcha by podobným situacím zabránilo právě to, kdyby si každé zdravotnické zařízení napříště vyjednalo s pojišťovnou své vlastní individuální podmínky a platby.

„O tom, jak bude návrh nakonec vypadat, se ale ještě podvede diskuze,“ couvl nakonec Vojtěch.