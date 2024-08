Zdena Lacková dnes 06:00

Řešíte, jak co nejsnadněji zhubnout a jak se pokud možno celý den cítit dobře? Pak vězte, že v tom velkou roli hraje i to, kolikrát denně jíte. Počet za den snědených jídel a délka pauz mezi nimi je věčné téma, o kterém se přou laici i odborníci. Proč jíst třikrát denně? A nemělo by to být jen dvakrát, nebo naopak pětkrát? Na doporučení jsme se zeptali výživové poradkyně Hanky Pávkové Málkové ze společnosti STOB. Prozradila i to, zda jsou důležité svačinky mezi hlavními jídly.