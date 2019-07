Podnětem se okamžitě začala zabývat revizní komise komory. „Máme velké podezření, že nemocnice pochybila. Nechala totiž zahraničního lékaře, který ještě nemá dokončené zkoušky, léčit pacienta bez přímého odborného vedení,“ přiblížil tehdy podrobnosti případu mluvčí komory Michal Sojka.

Nemocnice sice tvrzení matky odmítla, případ přesto spustil celou vlnu opatření: komora se mimo jiné dohodla s premiérem Andrejem Babišem, že začne cizince pracující v českých nemocnicích kontrolovat.

„Dohodli jsme se konkrétně, že dostaneme zákonné zmocnění k tomu, abychom mohli personální audity provádět,“ uvedl šéf České lékařské komory Milan Kubek. Pokud kontrola zjistí jakékoliv nedostatky, nahlásí to komora zřizovateli i pojišťovně – z toho důvodu, aby mohla případně rozvázat se zařízením smlouvu. Jinak podle Kubka hrozí, že některý z nedostudovaných lékařů poškodí pacienta.

Jenomže uběhlo několik měsíců a žádná kontrola se doposud nekonala. Důvod: ministerstvo zdravotnictví odmítlo dát České lékařské komoře seznam cizinců, jejich školitelů a nemocnic, ve kterých tito lidé pracují. Jde prý o vysoce citlivé údaje. „Ze stanoviska Úřadu na ochranu osobních údajů vyplynulo, že ministerstvo nemá žádnou zákonnou oporu pro to, aby komoře požadované údaje poskytlo,“ potvrdila mluvčí resortu Gabriela Štěpanyová.

Jména zdravotníků by podle ní mohl úřad uvolnit jen tehdy, pokud by to bylo ve veřejném zájmu. To ale podle Štěpanyové není. Ministerstvo by se tak pode ní dopustilo protiprávního jednání.

Porušování zákona

Podle šéfa komory Milana Kubka tím ale úřad jen vědomě kryje jiné porušování zákona – nechává v českých nemocnicích bez dozoru pracovat cizince bez vzdělání. Jiný důvod podle něj k zatajování dat není.

„Podle zákona totiž musí být každý lékař, který vykonává na území Česka lékařské povolání, členem komory. K jakémukoliv zatajování tedy důvody skutečně nejsou,“ vysvětluje Kubek a dodává: „Zdraví a bezpečnost pacientů zkrátka nejsou prioritami ministra Vojtěcha.“