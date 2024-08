Komáři jsou malý nenápadný létající hmyz. Samečci se krmí nektarem rostlin a samičky krví obratlovců, protože bílkovinu obsaženou v krvi potřebují k vývoji vajíček. Pokud tedy nejsme ostražití a necháme komáry, aby na nás hodovali, přispíváme tak k jejich dalšímu rozmnožování.

Když komár kousne, vstříkne do místa kousnutí chemickou látku podobnou slinám, která zabraňuje srážení krve. V místě bodnutí se udělá vyvýšený hrbol s tmavší skvrnou uprostřed. Tělo na kousnutí reaguje a vytváří určitý druh zánětu, což způsobuje svědění. To, jak silně bude člověk na komáří štípanec reagovat, závisí na jeho imunitním systému.

„Kousnutí komárem většinou nezpůsobí žádné trvalé poškození. Vyvolá pouze krátkodobé mírné podráždění. Komáři jsou však nebezpeční, protože v některých oblastech šíří nemoci, které mohou být smrtelné,“ vysvětluje zdravotnický web Cleveland Clinic.

Na světě existuje přes 3500 druhů komárů. Typickými záplavovými druhy komára jsou na území České republiky Aedes vexans a Ochlerotatus sticticus. Může však dojít k přemnožení i dalších druhů,“ píše na svém webu Český hydrometeorologický ústav.

V tropech je nejobávanějším druhem Aedes aegypti, tedy komár tropický neboli egyptský. Přenáší zika virus, horečku dengue a žlutou zimnici.

Komáři dávají přednost teplému a vlhkému prostředí. Dovolená v lese, u rybníka, řeky nebo jezera je tedy spojená s rizikem, že místo pobytu budeme sdílet s obtížným hmyzem.

Hlavní útoky přicházejí při západu a východu slunce. Když tedy jdete večer ven, můžete štípancům předejít nošením dlouhých rukávů a kalhot. Neoblékejte si však černé legíny. Černá barva komáry přitahuje a tenounké legíny velmi snadno prokousnou.

close info Zdroj: Shutterstock zoom_in Tea tree olej se vyrovná kupovaným chemickým repelentům.

A jak se bránit proti komárům? V lékárnách a drogeriích se prodávají nejrůznější repelenty. Chemické přípravky fungují obvykle tak, že před komáry maskují náš pach. Ideální je aplikovat tyto přípravky na volné oblečení, aby nepřišly do kontaktu s pokožkou.

Jako velmi účinné se však ukazují i přírodní repelenty, které využívají éterické oleje, jejichž vůně jsou komárům protivné. Oblibu si získává například „australský zázrak“ – tea tree olej. Podle jeho příznivců neexistuje jiná přírodní ingredience, která by měla tolik prospěšných účinků pro zdraví a krásu.

Některé studie také naznačují, že čajovníkový olej může být účinným repelentem proti hmyzu.

„Tento olej je známý pro své antiseptické, antimikrobiální a protizánětlivé vlastnosti. Testování v terénu ukazuje, že repelenty obsahující olej z čajovníku jsou účinné proti komárům, muškám a pakomárům,“ upozorňuje na svých stránkách Přírodní a turistický park Cape Hillsborough.

Jedna ze studií se věnovala srovnání repelentních účinků tea tree oleje a tradičních repelentů obsahujících účinnou látku DEET neboli diethyltoluamid. Vědci zkoumali jejich působení na komára egyptského, který na Filipínách šíří horečku dengue a další nebezpečné choroby.

Právě DEET je považován za nejúčinnější prostředek proti tomuto druhu komára. Je však ve větším množství toxický, a tak bylo potřeba najít alternativu, která by nezatěžovala lidský organismus.

V rámci výzkumu z roku 2005 s názvem Předběžná studie o repelentním účinku oleje z čajovníku (Melaleuca alternifolia) proti komárům bylo dvacet zdravých lidí vystaveno útoku komárů. Test trval osm hodin a po dobu pěti minut z každé hodiny dostali komáři příležitost napadnout své lidské oběti. Část z účastníků studie použila repelent se sedmi procenty DEET, jiná část tea tree olej. Vědci zaznamenávali počet komářích přistání i kousnutí.

„Padesátiprocentní tea tree oil má repelentní aktivitu proti Aedes aegypti a jeho účinnost je srovnatelná se sedmiprocentním DEET. Obě léčby byly stejně účinné při odpuzování komárů po dobu sedmi hodin,“ uvádí studie. Vědci tak prokázali, že účinnost tea tree oleje je srovnatelná s DEET. Může tak být doporučen jako alternativní přírodní repelent proti komárům.

Strom Melaleuca alternifolia, ze kterého se tea tree olej získává:

K výrobě vlastního repelentu je vedle tea tree oleje potřeba také nosný olej, s nímž se smíchá. Je možné si vybrat například kokosový, jojobový nebo mandlový olej. Tyto oleje jsou nejen skvělé pro pokožku, ale také zlepšují vlastnosti čajovníkového oleje odpuzující komáry.

„Bezpečný a účinný poměr ředění je přibližně 5 až 10 kapek oleje z čajovníku na 30 mililitrů nosného oleje. Tak bude směs dostatečně silná, aby odpuzovala komáry bez podráždění,“ radí web společnosti Mafu Life, která se specializuje na výrobu přírodních kosmetických produktů.

Postup:

Aplikace:

Naneste malé množství zředěné směsi na exponované oblasti pokožky, jako jsou paže, nohy a krk. Jemně vmasírujte až do úplného vstřebání.

Tea tree olej je také skvělé antiseptikum. „Pokud chcete ošetřit kousnutí komára nebo utišit svědění, zřeďte jej nosným olejem a aplikujte na kousnutí pro okamžitou úlevu,“ doporučuje web společnosti Nada Mosquito, která se specializuje na hubení komárů a dalšího obtížného hmyzu.

„Tea tree olej by se nikdy neměl aplikovat na kůži neředěný,“ upozorňuje web lékarny Dr.Max. Tento olej by neměly používat děti do šesti let, ani těhotné a kojící ženy. Při požití by u lidí i zvířat mohl vyvolat otravu.