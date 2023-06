Sedíte si v podvečer na terase či v zahradním altánku a užíváte si chvilky volna nebo jste si nechali na noc otevřené okno? Najednou se ale ozve známý bzučivý zvuk otravného hmyzu. Značí, že si v následujících chvilkách začnete drbat svědivé štípance a po klidu je veta. Komáři jsou tu a někdy na ně nefunguje ani repelent. Jak tedy účinně bojovat s komáry, jak vyrobit domácí past na komáry, ale i jak zničit jejich líhně v zahradě? Poradíme vám.

Komáří štípance svědí a potřeba je drbat, je nepřekonatelná. | Foto: Shutterstock

Nedávno se napříč médii objevila zpráva, že komáři vezmou Českou republiku útokem. Jak píše například web Českého hydrometeorologického ústavu, „vývoj komárů je ovlivněn především počasím, a to zejména teplotou a vlhkostí.“ Jakmile se současně objeví srážky a tropické dny i noci, aktivita komárů i jejich množství se začne rychle zvyšovat. Jak ale proti otravnému hmyzu, který dokáže pokazit každou venkovní oslavu, sezení u ohně a ruší nám svým bzučením klidný spánek, bojovat?

Pět triků, jak se zbavit komárů:

Zdroj: Youtube

CO SI V ČLÁNKU PŘEČTETE

* Hostitele si vybírají

* Barvy lákavé i odpuzující

* Jak se komárů zbavit

* Jaké rostliny odpuzují

* Past na komáry

* Voda je problém

Komáry odpuzují některé bylinky i barvy. Přitahuje je naopak pot i pivo, kolující ve vašich žilách. Jaké barvy komáři preferují, jak se otravného hmyzu zbavit a jak ho zlikvidovat dříve, než se v blízkosti vašeho bydliště přemnoží, vám prozradíme v následujících řádcích.

Vybírají si, koho bodnou

Máte občas pocit, že ač sedíte s přáteli všichni u jednoho stolu, tak zatímco oni mají sotva tři bodance, vy jste poštípaní od hlavy k patě? Pokud si z vás všichni utahují, že máte sladkou krev, tak vězte, že na tomto tvrzení skutečně něco je. Komáři si totiž dobře „rozmyslí“, koho bodnou. Co ale komáry tak přitahuje?

„Komárům jde především o proteiny, které jsou obsaženy v naší krvi a údajně si potrpí především na krevní skupinu nula, kterou obtěžují dvakrát častěji než třeba áčko. Pokud bychom měli mluvit o krevní skupině B, ta by se na pomyslném drbacím grafu ocitla někde uprostřed,“ stojí na webu Českého rozhlasu.

Přední světová biofarmaceutická společnost Pfizer má však trochu odlišný názor, který opírá o výsledky uskutečněných studií.

Konec záhady. Vědci už tuší, proč na někoho komáří útočí mnohem víc než na druhé

„Jedna teorie sice naznačuje, že preference komárů může pomoci určovat krevní skupina, ovšem pravděpodobnost, že se stanete terčem otravného bodavého hmyzu, se zvyšuje spíš s určitými kožními pachy. V praxi to pak znamená, že jdou více po těhotných ženách, sportujících jedincích či lidech, kteří pijí alkohol,“ stojí na webu společnosti Pfizer.

Takže pro Čechy důležité poselství: pozor na pivo, komáři si z vaší krve také rádi sosnou!



Nahrává se anketa …

Barvy, které komáry odpuzují i přitahují

Stejně jako tělesný pach nebo krevní skupina, komáry přitahují i určité barevné odstíny. Jednou z těch, kterou komáři vyloženě milují, je červená barva a její různé odstíny.

Důvod vysvětluje na webu Prevention entomoložka Nancy Troyano: „Je to jednoduché. Když světlo interaguje s lidskou kůží, odráží bez ohledu na její pigmentaci načervenalou barvu. Vyhledávání červené barvy pak může být jedním ze způsobů, které komáři používají, aby našli svého hostitele.“

Jak rychle vyndat klíště? Nebojte se zbytku kusadel, důležitější je něco jiného

Spojovat však červenou barvu s barvou krve, je podle entomologa Timothy Besta chybné. „Ostrost komářího vidění je špatná a je nepravděpodobné, že by zrakem vyhledávali místo, ve kterém proudí krev. Orientují se spíš podle čichu, vizuální identifikací celého hostitele a použitím receptoru, který snímá teplo, čímž najdou exponované a nechráněné místo na těle hostitele.“

Podle něj však preferují i oranžovou, černou a azurovou barvu. Totéž tvrdí i tato studie. Světlé barvy jsou dle entomologa pro komáry hrozbou, jelikož mohou značit přítomnost přímého slunce, které pro tento hmyz představuje smrtelné nebezpečí z důvodu dehydratace jejich tenkého těla. Naopak tmavší barvy replikují stíny, které komáři vyhledávají.

Jak se komárů zbavit?

Pokud nechcete s každým zabzučením rušit zahradní party, večerní posezení či oslavu a utíkat se před komáry schovat domů, připravte jim na své zahradě takové prostředí, kterému se raději vyhnou. Vyzkoušet můžete aromalampy, UV lapače, svíčky s citronelou (které odpuzují nejen vůní, ale právě i svou žlutou barvou), nebo příště nevyhánějte užitečné pavouky z rohů tím, že jim vymetete pavučiny.

Komáři existovali už v pravěku.Zdroj: Pixabay

Skvěle ale fungují i některé rostliny, které komáry nejen odpudí, ale vaši zahradu i zkrášlí, takže si nikdo ani nevšimne, že jsou v blízkosti příjemného posezení vysazeny kvůli svým repelentním účinkům.

Které rostliny komáry odpuzují

Pokud si jen matně vzpomínáte, proč měla vaše babička nebo maminka na zahradě kolem pergoly vždy pár afrikánů, vězte, že to nebylo jen pro dekorační účely. Někdo by dokonce mohl tvrdit, že vůně afrikánů není zrovna omamná v dobrém slova smyslu. Jiní však jejich vůni milují. Nemluvíme ovšem o komárech, protože právě ti především jejich barvu přímo nesnášejí. „Navíc tyto hojně kvetoucí rostliny odpuzují i mšice, mouchy a slimáky,“ tvrdí web Home in Cube.

Přírodní repelent na komáry a další hmyz:

Zdroj: Youtube

Podobně jako afrikány odpuzuje svou barvou i měsíček lékařský. Svou silnou vůní, kterou tvoří esenciální oleje na listech rostliny, komáry odpuzuje i oblíbená levandule, která naopak většině lidí bohulibě voní.

Jak již bylo řečeno, na odpuzování komárů si také můžete koupit svíčku s citronelovou vůní, nebo si citronovou trávu rovnou vysadit ve své zahradě. Dokonce se podle Garden Design jedná o nejvyužívanější přírodní složku v repelentech. Z bylinek pak skvěle fungují rozmarýn, bazalka, máta, šalvěj či obyčejná pažitka.

Domácí past na komáry

Komáři jsou neskutečně dotěrný hmyz, a proto je lepší se v boji s nimi pojistit a udělat maximum proto, abyste je ze své přítomnosti vyhnali. Zkuste proto do prostoru, ve kterém se vyskytujete, přidat i tuto jednoduchou past.

Kokosové mýdlo místo repelentu? I komáři mají (ne)oblíbené vůně, zjistili vědci

Uřízněte hrdlo prázdné PET lahve a na dno nasypte trochu třtinového cukru, přidejte suché aktivní droždí a zalijte zhruba sklenicí horké vody. Promíchejte. Otočte odříznutý vršek PET lahve a umístěte ho zpět, ale hrdlem dolů. Spojte lepenkou a můžete použít. Komár vletí dovnitř, ale ven se už nedostane.

Pozor na stojatou vodu!

Chcete-li se ale komárů nadobro zbavit, nezbude vám, než vyhledat jejich líhně a zlikvidovat je dřív, než se u vás začnou množit. Jezírka v zahradách vypadají skutečně krásně a dodávají prostoru energii. Voda je přeci jen živel, díky kterému se v zahradě můžete cítit útulněji. Ovšem nejste jediní, kteří její přítomnost uvítají.

Jak bezpečně vyndat klíště? Pomůže provázek, lžička i brčko. Parazita nepalte

Obzvlášť stojatá voda v sudu je pro komáry obrovským lákadlem, jelikož se jedná o místo, ve kterém se tento hmyz množí. Stejně tak komáry lákají i kašny či pítka pro ptáky a včely. Lepší je proto vodu v těchto místech měnit častěji a znemožnit tak komárům její využívání.

Na toto téma diskutovali i zahrádkáři na webu Ifauna. „Komáři se množí v místě, kde voda není zakrytá a ohřívá ji sluníčko. Když sud zakryjete něčím neprůhledným, komáři se v ní množit nebudou. Žádná chemie není potřeba, na zahrádce jí máte z různých postřiků a hnojiv až až,“ tvrdí jeden z nich. „Na dvě stě litrový sud stačí decilitr Sava. Vždy mi to fungovalo,“ radí další.

Pokud máte osvědčené tipy, jak se komárů zbavit, podělte se s námi o ně v komentářích.