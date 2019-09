Nadváha může mít několik důvodů, jedním z nich je přehnaný příjem kalorií (zvláště v cukrech a tucích), který umíme upravit správnou stravou. Může to ale být i důsledek špatného trávení, což lze vyřešit vyladěním naší dóšy. Tedy například tím, že do jídelníčku přidáme prohřívající či naopak chladivé pokrmy.

Vliv má samozřejmě i to, kdy a jak jíme, nakolik se stresujeme a jak dobře spíme. Pustíte-li do svého života následující ájurvédské zásady, brzy zaznamenáte, že se cítíte i vypadáte mnohem lépe.

1. Jezte jen tehdy, když máte hlad

Doporučuje se alespoň jednou týdně držet monodietu na základě vařené i syrové zeleniny, aby si trávicí trakt odpočinul a mohl pracovat efektivněji. Ještě lepší je, pokud zeleninu rozmixujete do tekuté formy.

2. Řiďte se při jídle pravidlem třetin

Žaludek má být z jedné třetiny naplněný jídlem, z druhé třetiny tekutinou (preferujeme vodu, bylinný nebo zelený čaj) a z poslední třetiny prázdný. To nám pomůže mít pod kontrolou množství snědeného jídla. Je také důležité jíst v klidu a vědomě.

3. Zrevidujte jídelníček

Pokud jste zvyklí snídat pečivo, ať už sladké, nebo slané, vyhněte se mu. Místo toho si dejte kořeněný čaj a čerstvé sezónní ovoce. Večeřte brzy, ideálně do 19 hodin. Poslední jídlo by také mělo být co nejméně zatěžující. Doporučuje se hlavně vařená zelenina.

4. Uzdravte a uklidněte svůj nervový systém

Pomůže vám v tom výběr správných mastných kyselin (ghí, olivový a sezamový olej). Začněte v kuchyni také používat šafrán a pijte co nejčastěji kvalitní neslazený čaj bohatý na antioxidanty.

5. Snižte množství soli

Omezte také dary moře, mořské řasy a sójovou omáčku, abyste předešli zadržování vody v těle. Především lidé s převládající dóšou kapha jich často konzumují příliš.

Znáte české superpotraviny?

6. Starejte se o svůj spánek

Před spaním si užijte příjemné chvíle s rodinou či nějakou klidnou aktivitu. Raději si čtěte nebo poslouchejte hudbu než televizi. Meditace a relaxace vám pomohou ke zdravému spánku.

7. Zbavte se toxinů

Toxiny a odpadní látky, které se v těle hromadí kvůli nedokonalému trávení, ájurvéda označuje výrazem áma. Zbavit se jí můžete pomocí odvaru z fenyklu, kmínu a koriandru. Půl čajové lžičky od každého dejte do hmoždíře a rozdrťte, zalijte litrem vroucí vody a výsledný nálev uchovávejte v termosce.

8. Podpořte cirkulaci krve a lymfy

Nejsnáze toho podle ájurvédy dosáhnete pomocí pravidelného drhnutí kůže žínkou či lufou.

9. Choďte co nejvíce

Před snídaní, po každém jídle, cestou domů z práce… Snažte se zvýšit počet kroků, které každý den ujdete. Prospějete tak svému tělu i mysli.

10. Udělejte si kúru pomocí triphaly

Triphala neboli v překladu „tři ovoce” je směs tří sušených druhů indického ovoce, která detoxikuje a zlepšuje trávení všem třem dóšám. Je to jedna z nejúčinnějších směsí pro pročištění a regeneraci organismu.

Strava podle dóš



Nadváha je podle ájurvédy důsledkem energetické nerovnováhy organismu. Cílem není dosáhnout určité váhy, ale dostat organismus do rovnováhy. Zásadní roli při tom hraje váš konstituční typ, který je dán poměrem takzvaných dóš neboli hybných životních principů. Ty ájurvéda rozlišuje celkem tři: vátu, pittu a kaphu. Každá z nich při tom stran výživy, a tedy i hubnutí, potřebuje něco trochu jiného. Jak zjistíte, jaký jste konstituční typ? Nejlepší je navštívit zkušeného ájurvédského lékaře, který nejlépe posoudí, ke kterému konstitučnímu typu patříte. Pomoci vám ale mohou i testy ve formě dotazníků, které běžně najdete v publikacích o ájurvédě. Jeden takový je také součástí nového speciálu Kondice Jóga a hubnutí podle ájurvédy.

Ájurvéda v menopauze

Během tohoto období je opravdu velké riziko, že žena přibere, navíc dochází k narušení všech tří dóš – pitty (podrážděnost), váty (nespavost) i kaphy (únava, deprimovanost, přibírání na váze). Je potřeba provádět pravidelnou detoxikaci, přijímat správné mastné kyseliny, ale také si nastavit pozitivní myšlení, správný životní styl a nezapomínat na fyzickou aktivitu.

Jóga a hubnutí



Už jste zkoušeli hubnout podle nejrůznějších diet, ale bez trvalého výsledku? Zkuste to pomocí ájurvédy. Ta se namísto hubnutí soustředí na to, abyste vyladili svoje trávení. Kila pak půjdou dolů bez většího úsilí. V novém speciálu Kondice Jóga a hubnutí podle ájurvédy zjistíte, že k tomu, abychom byli štíhlí a zdraví, potřebujeme každý něco trochu jiného. Čekají vás lahodné recepty, nápoje i cvičení na míru. Speciál koupíte ve vybraných trafikách a na mojepredplatne.cz za 79 Kč.

SARAH ŠUVARINA BECHAROVÁ