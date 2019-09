Čínský lékař Gun Xin Čechům už tři roky radí, jak pečovat o zdraví.Během té doby ošetřil na Klinice Tradiční čínské medicíny (TCM) ve Fakultní nemocnici Hradec Králové téměř čtyři tisíce lidí. A jak zjistil časopis Kondice, české duši rozumí víc, než byste od cizince s exotickými kořeny čekali. Říjnové číslo magazínu Kondice si již nyní můžete zakoupit v obchodech.

Doktoři a pacienti jsou spojenci, v jednom týmu bojují proti společnému nepříteli – nemoci, říká Guan Xin. | Foto: Michal Protivanský

Co vás motivovalo vydat se do České republiky?

Před pěti třemi roky spolu čínská a česká vláda uzavřely spolupráci v medicínské oblasti. Čínská vláda zvolila Šanghaj, byla vybrána moje nemocnice ShuguangHospital a tak jsem se sem dostal právě já. Byl jsem vybrán a jsem za to od začátku vděčný. Jsem totiž přesvědčen, že tradiční čínská medicína může pomáhat nejen lidem v Číně, ale po celém světě, zvláště pak Čechům. V uplynulých třech letech jsem se o tom mnohokrát přesvědčil, podařilo se nám pomoci spoustě místních lidí – a to je pro mě ta největší motivace zůstat.