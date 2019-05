Je podle vás elektromagnetické záření mobilních technologií škodlivé?

Já jsem se ve svém filmu nepokoušela dopátrat pravdy, tomu se věnují jiní. Je celá řada studií, které to potvrzují, zatímco další jakoukoliv škodlivost popírají. Já osobně žádnými problémy netrpím, ale sama vnímám, že když jsem v přírodě mimo dosah mobilních sítí, třeba u moře, cítím se lépe a dokážu se mnohem lépe koncentrovat. Nicméně díky natáčení jsem se seznámila s celou řadou lidí, kteří vykazují závažné reakce na všudypřítomné elektromagnetické vlny. Zajímaly mě jejich příběhy a zkušenosti.

Natáčela jste osudy lidí na třech kontinentech. Měly jejich příběhy něco společného?

Všichni si stěžovali na to samé: poruchy vidění, bolesti hlavy, třes, někdy epileptické záchvaty, pískání v uších. Některým, i když ne všem, se dělala vyrážka. Jedná se o symptomy, které jsou z lékařského úhlu pohledu složitě diagnostikovatelné. Potíže těchto lidí jsou pro oko nepostřehnutelné, je obtížné je uchopit.

Jeden z vašich respondentů ve filmu říká: „Jsme jako kanárci v dolech, možná jsme jen přecitlivělí, možná ovšem naše případy vysílají lidstvu varovný signál.“ Co si o tom myslíte?

V dnešní společnosti je mnoho lidí, kteří trpí syndromem vyhoření nebo stresem, drasticky přibývá onkologických pacientů. Je možné, že tyto symptomy jsou spojené s všudypřítomným elektromagnetickým zářením, my jenom ještě nevíme, jak přesně to spolu souvisí. U lidí s EHS (zkratka pro „elektromagnetic hypersensitivity“ neboli přecitlivělost na elektromagnetické vlny, pozn. red.) se nejedná o okamžitou reakci, nýbrž o progresivní kumulativní odezvu na dlouhodobé vystavení tomuto záření. Vypustili jsme džina z láhve a už ho do ní neumíme vrátit.

Syndrom EHS není uznán jako choroba ani alergie, většina praktických lékařů tyto lidi považuje za hypochondry. Vy jste se při natáčení se spoustou z nich setkala. Měla jste pocit, že své potíže simulují?

Někteří možná působili trochu labilně, nicméně věřím jim, když říkají, že se mimo dosah mobilních sítí cítí lépe. Ale například Švéd Per Segerbäck, kterého jsem v dokumentu zachytila, je zcela racionálně smýšlející člověk, inženýr, který technologie miluje. Per pracoval před mnoha lety na vývoji smartphonů firmy Ericsson, celý jeho tým padesáti lidí onemocněl v důsledku dlouhodobého vystavení elektromagnetickému záření. Bylo jim tehdy vyplaceno odškodnění, Per je od té doby hypersenzitivní na vlnění bezdrátových přístrojů.

RADKA SMEJKALOVÁ